Лидер республиканцев в США заявил о восстановлении после публичного ступора
Лидер республиканцев Макконнелл заявил о восстановлении после публичных ступоров
© AP Photo / Senate TelevisionЛидер республиканцев в Сенате США Митч МакКоннелл выступает на слушаниях, возобновившихся после штурма Капитолия протестующими
© AP Photo / Senate Television
Лидер республиканцев в Сенате США Митч МакКоннелл выступает на слушаниях, возобновившихся после штурма Капитолия протестующими. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидер республиканского меньшинства в сенате США 81-летний Митч Макконнелл, ранее оказавшийся в центре внимания общественности после того, как ушел в прострацию прямо во время общения с журналистами, заявил в эфире телеканала CBS News, что здоров и полностью восстановился.
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"Я в порядке. Я полностью восстановился, я просто в порядке", - заявил он на вопрос журналистки о его здоровье.
За последние месяцы 81-летний сенатор несколько раз впадал в ступор, выступая перед журналистами. Последний подобный эпизод произошел в конце августа в тот момент, когда его спросили о том, планирует ли он переизбираться на новый срок. Помощница, громко повторившая вопрос прямо в ухо сенатору, не смогла вывести его из ступора. Неловкая пауза продолжалась 30 секунд. Позднее Макконнелл заявил, что намерен продолжить работу в качестве лидера меньшинства до конца предписанного срока, который истекает в 2024 году и завершить свой срок работы в сенате - он избран до 2026 года.