https://ria.ru/20231023/stupor-1904581435.html

Лидер республиканцев в США заявил о восстановлении после публичного ступора

Лидер республиканцев в США заявил о восстановлении после публичного ступора - РИА Новости, 23.10.2023

Лидер республиканцев в США заявил о восстановлении после публичного ступора

Лидер республиканского меньшинства в сенате США 81-летний Митч Макконнелл, ранее оказавшийся в центре внимания общественности после того, как ушел в прострацию... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T07:18

2023-10-23T07:18

2023-10-23T07:18

в мире

сша

митч макконнелл

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидер республиканского меньшинства в сенате США 81-летний Митч Макконнелл, ранее оказавшийся в центре внимания общественности после того, как ушел в прострацию прямо во время общения с журналистами, заявил в эфире телеканала CBS News, что здоров и полностью восстановился. "Я в порядке. Я полностью восстановился, я просто в порядке", - заявил он на вопрос журналистки о его здоровье.За последние месяцы 81-летний сенатор несколько раз впадал в ступор, выступая перед журналистами. Последний подобный эпизод произошел в конце августа в тот момент, когда его спросили о том, планирует ли он переизбираться на новый срок. Помощница, громко повторившая вопрос прямо в ухо сенатору, не смогла вывести его из ступора. Неловкая пауза продолжалась 30 секунд. Позднее Макконнелл заявил, что намерен продолжить работу в качестве лидера меньшинства до конца предписанного срока, который истекает в 2024 году и завершить свой срок работы в сенате - он избран до 2026 года.

https://ria.ru/20230904/ssha-1894052942.html

сша

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в мире, сша, митч макконнелл