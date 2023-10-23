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Лидер республиканцев в США заявил о восстановлении после публичного ступора - РИА Новости, 23.10.2023
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07:18 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/stupor-1904581435.html
Лидер республиканцев в США заявил о восстановлении после публичного ступора
Лидер республиканцев в США заявил о восстановлении после публичного ступора - РИА Новости, 23.10.2023
Лидер республиканцев в США заявил о восстановлении после публичного ступора
Лидер республиканского меньшинства в сенате США 81-летний Митч Макконнелл, ранее оказавшийся в центре внимания общественности после того, как ушел в прострацию... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T07:18
2023-10-23T07:18
в мире
сша
митч макконнелл
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидер республиканского меньшинства в сенате США 81-летний Митч Макконнелл, ранее оказавшийся в центре внимания общественности после того, как ушел в прострацию прямо во время общения с журналистами, заявил в эфире телеканала CBS News, что здоров и полностью восстановился. &quot;Я в порядке. Я полностью восстановился, я просто в порядке&quot;, - заявил он на вопрос журналистки о его здоровье.За последние месяцы 81-летний сенатор несколько раз впадал в ступор, выступая перед журналистами. Последний подобный эпизод произошел в конце августа в тот момент, когда его спросили о том, планирует ли он переизбираться на новый срок. Помощница, громко повторившая вопрос прямо в ухо сенатору, не смогла вывести его из ступора. Неловкая пауза продолжалась 30 секунд. Позднее Макконнелл заявил, что намерен продолжить работу в качестве лидера меньшинства до конца предписанного срока, который истекает в 2024 году и завершить свой срок работы в сенате - он избран до 2026 года.
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в мире, сша, митч макконнелл
В мире, США, Митч Макконнелл
Лидер республиканцев в США заявил о восстановлении после публичного ступора

Лидер республиканцев Макконнелл заявил о восстановлении после публичных ступоров

© AP Photo / Senate TelevisionЛидер республиканцев в Сенате США Митч МакКоннелл выступает на слушаниях, возобновившихся после штурма Капитолия протестующими
Лидер республиканцев в Сенате США Митч МакКоннелл выступает на слушаниях, возобновившихся после штурма Капитолия протестующими - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Senate Television
Лидер республиканцев в Сенате США Митч МакКоннелл выступает на слушаниях, возобновившихся после штурма Капитолия протестующими. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидер республиканского меньшинства в сенате США 81-летний Митч Макконнелл, ранее оказавшийся в центре внимания общественности после того, как ушел в прострацию прямо во время общения с журналистами, заявил в эфире телеканала CBS News, что здоров и полностью восстановился.
«

"Я в порядке. Я полностью восстановился, я просто в порядке", - заявил он на вопрос журналистки о его здоровье.

За последние месяцы 81-летний сенатор несколько раз впадал в ступор, выступая перед журналистами. Последний подобный эпизод произошел в конце августа в тот момент, когда его спросили о том, планирует ли он переизбираться на новый срок. Помощница, громко повторившая вопрос прямо в ухо сенатору, не смогла вывести его из ступора. Неловкая пауза продолжалась 30 секунд. Позднее Макконнелл заявил, что намерен продолжить работу в качестве лидера меньшинства до конца предписанного срока, который истекает в 2024 году и завершить свой срок работы в сенате - он избран до 2026 года.
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
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