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Липецкие стройпроизводители расширяют сотрудничество с Азербайджаном - РИА Новости, 23.10.2023
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Липецкая область
 
16:37 23.10.2023 (обновлено: 16:38 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/stroitelstvo-1904734406.html
Липецкие стройпроизводители расширяют сотрудничество с Азербайджаном
Липецкие стройпроизводители расширяют сотрудничество с Азербайджаном - РИА Новости, 23.10.2023
Липецкие стройпроизводители расширяют сотрудничество с Азербайджаном
Три липецкие компании стройиндустрии в рамках Международной выставки Baku Build 2023, которая состоялась в столице Азербайджана, договорились о сотрудничестве с РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:37
2023-10-23T16:38
липецкая область
строительство
липецкая область
азербайджан
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ЛИПЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Три липецкие компании стройиндустрии в рамках Международной выставки Baku Build 2023, которая состоялась в столице Азербайджана, договорились о сотрудничестве с местными бизнесменами, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что Baku Build — это бизнес-платформа строительной отрасли Азербайджана и Кавказского региона, которая обеспечивает взаимодействие производителей, поставщиков и строителей. Свою продукцию там представили компании Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Китая, ОАЭ, Южной Кореи, Европы и других стран. По словам Артамонова, липецкие предприятия стройиндустрии стали участниками этого масштабного события благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который реализуется в Липецкой области Центром поддержки предпринимательства "Мой бизнес". "Липецкие компании выпускают качественную продукцию, которая очень хорошо себя зарекомендовала на внутреннем рынке. Расширение географии поставок — закономерный этап для липецких экспортеров", — отметил Артамонов. Как рассказал губернатор, представители региональных предприятий, специализирующихся на выпуске металлопрофилей, сэндвич-панелей, вентилируемых фасадов, самоклеящейся пленки, больших башенных, фасадных и цветочных часов, по итогам предварительных переговоров заключили соглашения о сотрудничестве с рядом компаний Азербайджана. В ближайшее время там будут открыты дилерские и дистрибьюторские центры липецких компаний.
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строительство, липецкая область, азербайджан
Липецкая область, Строительство, Липецкая область, Азербайджан

Липецкие стройпроизводители расширяют сотрудничество с Азербайджаном

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиЛипецкие стройпроизводители расширяют сотрудничество с Азербайджаном
Липецкие стройпроизводители расширяют сотрудничество с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
Липецкие стройпроизводители расширяют сотрудничество с Азербайджаном
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Три липецкие компании стройиндустрии в рамках Международной выставки Baku Build 2023, которая состоялась в столице Азербайджана, договорились о сотрудничестве с местными бизнесменами, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что Baku Build — это бизнес-платформа строительной отрасли Азербайджана и Кавказского региона, которая обеспечивает взаимодействие производителей, поставщиков и строителей. Свою продукцию там представили компании Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Китая, ОАЭ, Южной Кореи, Европы и других стран.
По словам Артамонова, липецкие предприятия стройиндустрии стали участниками этого масштабного события благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который реализуется в Липецкой области Центром поддержки предпринимательства "Мой бизнес".
"Липецкие компании выпускают качественную продукцию, которая очень хорошо себя зарекомендовала на внутреннем рынке. Расширение географии поставок — закономерный этап для липецких экспортеров", — отметил Артамонов.
Как рассказал губернатор, представители региональных предприятий, специализирующихся на выпуске металлопрофилей, сэндвич-панелей, вентилируемых фасадов, самоклеящейся пленки, больших башенных, фасадных и цветочных часов, по итогам предварительных переговоров заключили соглашения о сотрудничестве с рядом компаний Азербайджана. В ближайшее время там будут открыты дилерские и дистрибьюторские центры липецких компаний.
В ходе Всероссийской аграрной выставки Золотая осень – 2023 Липецкая область признана одним из лидеров развития сельскохозяйственного экспорта и экспортного потенциала
Артамонов: Липецкая область – в числе лидеров по аграрному экспорту
6 октября, 13:47
 
Липецкая областьСтроительствоЛипецкая областьАзербайджан
 
 
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