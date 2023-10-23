https://ria.ru/20231023/stroitelstvo-1904734406.html

Липецкие стройпроизводители расширяют сотрудничество с Азербайджаном

Липецкие стройпроизводители расширяют сотрудничество с Азербайджаном - РИА Новости, 23.10.2023

Липецкие стройпроизводители расширяют сотрудничество с Азербайджаном

Три липецкие компании стройиндустрии в рамках Международной выставки Baku Build 2023, которая состоялась в столице Азербайджана, договорились о сотрудничестве с РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T16:37

2023-10-23T16:37

2023-10-23T16:38

липецкая область

строительство

липецкая область

азербайджан

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ЛИПЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Три липецкие компании стройиндустрии в рамках Международной выставки Baku Build 2023, которая состоялась в столице Азербайджана, договорились о сотрудничестве с местными бизнесменами, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что Baku Build — это бизнес-платформа строительной отрасли Азербайджана и Кавказского региона, которая обеспечивает взаимодействие производителей, поставщиков и строителей. Свою продукцию там представили компании Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Китая, ОАЭ, Южной Кореи, Европы и других стран. По словам Артамонова, липецкие предприятия стройиндустрии стали участниками этого масштабного события благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который реализуется в Липецкой области Центром поддержки предпринимательства "Мой бизнес". "Липецкие компании выпускают качественную продукцию, которая очень хорошо себя зарекомендовала на внутреннем рынке. Расширение географии поставок — закономерный этап для липецких экспортеров", — отметил Артамонов. Как рассказал губернатор, представители региональных предприятий, специализирующихся на выпуске металлопрофилей, сэндвич-панелей, вентилируемых фасадов, самоклеящейся пленки, больших башенных, фасадных и цветочных часов, по итогам предварительных переговоров заключили соглашения о сотрудничестве с рядом компаний Азербайджана. В ближайшее время там будут открыты дилерские и дистрибьюторские центры липецких компаний.

https://ria.ru/20231006/lider-1900936548.html

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строительство, липецкая область, азербайджан