https://ria.ru/20231023/strakhi-1904610397.html

Меня никогда не хвалили. "Страхи/Детские травмы"

Меня никогда не хвалили. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 23.10.2023

Меня никогда не хвалили. "Страхи/Детские травмы"

Когда четырехлетний Давид показал маме свой рисунок, та отреагировала прохладно. "Получилось так себе", "это фигня" — такими словами женщина сопровождала все поделки сына. Это посеяло страх разочаровать маму. С возрастом проблема разрослась и начала затрагивать все сферы жизни: Давид боится подвести и разочаровать людей. Как выбраться из ловушки?

2023-10-23T12:00

2023-10-23T12:00

2023-10-23T12:00

страхи

детство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904612189_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_1dfb682a9839ff1a4a67785017ea8410.png

Меня никогда не хвалили. "Страхи/Детские травмы" Когда четырехлетний Давид показал маме свой рисунок, та отреагировала прохладно. "Получилось так себе", "это фигня" — такими словами женщина сопровождала все поделки сына. Это посеяло страх разочаровать маму. С возрастом проблема разрослась и начала затрагивать все сферы жизни: Давид боится подвести и разочаровать людей. Как выбраться из ловушки? audio/mpeg

Меня никогда не хвалили. "Страхи/Детские травмы" Когда четырехлетний Давид показал маме свой рисунок, та отреагировала прохладно. "Получилось так себе", "это фигня" — такими словами женщина сопровождала все поделки сына. Это посеяло страх разочаровать маму. С возрастом проблема разрослась и начала затрагивать все сферы жизни: Давид боится подвести и разочаровать людей. Как выбраться из ловушки? audio/mpeg

Историю героя Давида разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Монтаж: Ярослав Яценко

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

детство, аудио