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Меня никогда не хвалили. "Страхи/Детские травмы"
Меня никогда не хвалили. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 23.10.2023
Меня никогда не хвалили. "Страхи/Детские травмы"
Когда четырехлетний Давид показал маме свой рисунок, та отреагировала прохладно. "Получилось так себе", "это фигня" — такими словами женщина сопровождала все поделки сына. Это посеяло страх разочаровать маму. С возрастом проблема разрослась и начала затрагивать все сферы жизни: Давид боится подвести и разочаровать людей. Как выбраться из ловушки?
2023-10-23T12:00
2023-10-23T12:00
2023-10-23T12:00
страхи
детство
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Меня никогда не хвалили. "Страхи/Детские травмы"
Когда четырехлетний Давид показал маме свой рисунок, та отреагировала прохладно. "Получилось так себе", "это фигня" — такими словами женщина сопровождала все поделки сына. Это посеяло страх разочаровать маму. С возрастом проблема разрослась и начала затрагивать все сферы жизни: Давид боится подвести и разочаровать людей. Как выбраться из ловушки?
audio/mpeg
Меня никогда не хвалили. "Страхи/Детские травмы"
Когда четырехлетний Давид показал маме свой рисунок, та отреагировала прохладно. "Получилось так себе", "это фигня" — такими словами женщина сопровождала все поделки сына. Это посеяло страх разочаровать маму. С возрастом проблема разрослась и начала затрагивать все сферы жизни: Давид боится подвести и разочаровать людей. Как выбраться из ловушки?
audio/mpeg
Историю героя Давида разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Монтаж: Ярослав Яценко
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детство, аудио
Меня никогда не хвалили. "Страхи/Детские травмы"
Когда четырехлетний Давид показал маме свой рисунок, та отреагировала прохладно. "Получилось так себе", "это фигня" — такими словами женщина сопровождала все поделки сына. Это посеяло страх разочаровать маму. С возрастом проблема разрослась и начала затрагивать все сферы жизни: Давид боится подвести и разочаровать людей. Как выбраться из ловушки?