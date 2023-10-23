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Шапша вручил одаренным детям стипендии "Калужского землячества" - РИА Новости, 24.10.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
21:17 23.10.2023 (обновлено: 09:01 24.10.2023)
https://ria.ru/20231023/stipendii-1904803840.html
Шапша вручил одаренным детям стипендии "Калужского землячества"
Шапша вручил одаренным детям стипендии "Калужского землячества" - РИА Новости, 24.10.2023
Шапша вручил одаренным детям стипендии "Калужского землячества"
Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил одаренным детям стипендии региональной общественной организации "Калужское землячество", сообщает... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-23T21:17
2023-10-24T09:01
калужская область
калужская область
россия
владислав шапша
госдума рф
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КАЛУГА, 23 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил одаренным детям стипендии региональной общественной организации "Калужское землячество", сообщает правительство региона. Церемония прошла в понедельник в Медынской средней общеобразовательной школе. В этом году стипендии получили 38 юношей и девушек в возрасте от 9 до 18 лет. Это ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети участников специальной военной операции. Несмотря на юный возраст, у всех есть достижения, которыми можно по праву гордиться, отмечают в областном правительстве. Это победы в предметных олимпиадах, всероссийских и международных спортивных и творческих состязаниях, конкурсах. Губернатор поздравил участников мероприятия. "У вас впереди еще много разных важных дел, достижений и серьезных результатов. Но дорога к большим вершинам начинается с первых шагов. Каждый раз вам будет сложнее и сложнее их делать, поверьте. Но, если вы нашли в себе силы и мужество сделать первый шаг, не останавливайтесь, идите вперед. Мы будем вами гордиться, будут гордиться ваши близкие, наша область и наша Россия", - сказал Шапша. Председатель правления "Калужского землячества", депутат Госдумы РФ Геннадий Скляр напомнил, что благотворительному проекту уже 26 лет. За это время стипендиатами стали сотни юных калужан. Обращаясь к награжденным, он выразил уверенность, что их ждет успех в жизни.
https://ria.ru/20230921/spetsialisty-1897895881.html
https://ria.ru/20231023/proekt-1904647740.html
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калужская область, россия, владислав шапша, госдума рф
Калужская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша, Госдума РФ
Шапша вручил одаренным детям стипендии "Калужского землячества"

Шапша вручил одаренным детям стипендии "Калужского землячества"

© Фото : пресс-служба губернатора Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша вручил одаренным детям стипендии региональной общественной организации "Калужское землячество"
Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил одаренным детям стипендии региональной общественной организации Калужское землячество - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Калужской области
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 23 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил одаренным детям стипендии региональной общественной организации "Калужское землячество", сообщает правительство региона.
Церемония прошла в понедельник в Медынской средней общеобразовательной школе. В этом году стипендии получили 38 юношей и девушек в возрасте от 9 до 18 лет. Это ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети участников специальной военной операции. Несмотря на юный возраст, у всех есть достижения, которыми можно по праву гордиться, отмечают в областном правительстве. Это победы в предметных олимпиадах, всероссийских и международных спортивных и творческих состязаниях, конкурсах.
Калужская область - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Шапша: через семь лет Калужской области потребуются 64 тысячи специалистов
21 сентября, 21:56
Губернатор поздравил участников мероприятия.
"У вас впереди еще много разных важных дел, достижений и серьезных результатов. Но дорога к большим вершинам начинается с первых шагов. Каждый раз вам будет сложнее и сложнее их делать, поверьте. Но, если вы нашли в себе силы и мужество сделать первый шаг, не останавливайтесь, идите вперед. Мы будем вами гордиться, будут гордиться ваши близкие, наша область и наша Россия", - сказал Шапша.
Председатель правления "Калужского землячества", депутат Госдумы РФ Геннадий Скляр напомнил, что благотворительному проекту уже 26 лет. За это время стипендиатами стали сотни юных калужан. Обращаясь к награжденным, он выразил уверенность, что их ждет успех в жизни.
Больница - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
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Калужская областьКалужская областьРоссияВладислав ШапшаГосдума РФ
 
 
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