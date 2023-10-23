https://ria.ru/20231023/stipendii-1904803840.html

Шапша вручил одаренным детям стипендии "Калужского землячества"

Шапша вручил одаренным детям стипендии "Калужского землячества" - РИА Новости, 24.10.2023

Шапша вручил одаренным детям стипендии "Калужского землячества"

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил одаренным детям стипендии региональной общественной организации "Калужское землячество", сообщает... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-23T21:17

2023-10-23T21:17

2023-10-24T09:01

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владислав шапша

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КАЛУГА, 23 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил одаренным детям стипендии региональной общественной организации "Калужское землячество", сообщает правительство региона. Церемония прошла в понедельник в Медынской средней общеобразовательной школе. В этом году стипендии получили 38 юношей и девушек в возрасте от 9 до 18 лет. Это ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети участников специальной военной операции. Несмотря на юный возраст, у всех есть достижения, которыми можно по праву гордиться, отмечают в областном правительстве. Это победы в предметных олимпиадах, всероссийских и международных спортивных и творческих состязаниях, конкурсах. Губернатор поздравил участников мероприятия. "У вас впереди еще много разных важных дел, достижений и серьезных результатов. Но дорога к большим вершинам начинается с первых шагов. Каждый раз вам будет сложнее и сложнее их делать, поверьте. Но, если вы нашли в себе силы и мужество сделать первый шаг, не останавливайтесь, идите вперед. Мы будем вами гордиться, будут гордиться ваши близкие, наша область и наша Россия", - сказал Шапша. Председатель правления "Калужского землячества", депутат Госдумы РФ Геннадий Скляр напомнил, что благотворительному проекту уже 26 лет. За это время стипендиатами стали сотни юных калужан. Обращаясь к награжденным, он выразил уверенность, что их ждет успех в жизни.

https://ria.ru/20230921/spetsialisty-1897895881.html

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калужская область, россия, владислав шапша, госдума рф