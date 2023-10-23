https://ria.ru/20231023/stipendii-1904803840.html
Шапша вручил одаренным детям стипендии "Калужского землячества"
Шапша вручил одаренным детям стипендии "Калужского землячества" - РИА Новости, 24.10.2023
Шапша вручил одаренным детям стипендии "Калужского землячества"
Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил одаренным детям стипендии региональной общественной организации "Калужское землячество", сообщает... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-23T21:17
2023-10-23T21:17
2023-10-24T09:01
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КАЛУГА, 23 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил одаренным детям стипендии региональной общественной организации "Калужское землячество", сообщает правительство региона. Церемония прошла в понедельник в Медынской средней общеобразовательной школе. В этом году стипендии получили 38 юношей и девушек в возрасте от 9 до 18 лет. Это ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети участников специальной военной операции. Несмотря на юный возраст, у всех есть достижения, которыми можно по праву гордиться, отмечают в областном правительстве. Это победы в предметных олимпиадах, всероссийских и международных спортивных и творческих состязаниях, конкурсах. Губернатор поздравил участников мероприятия. "У вас впереди еще много разных важных дел, достижений и серьезных результатов. Но дорога к большим вершинам начинается с первых шагов. Каждый раз вам будет сложнее и сложнее их делать, поверьте. Но, если вы нашли в себе силы и мужество сделать первый шаг, не останавливайтесь, идите вперед. Мы будем вами гордиться, будут гордиться ваши близкие, наша область и наша Россия", - сказал Шапша. Председатель правления "Калужского землячества", депутат Госдумы РФ Геннадий Скляр напомнил, что благотворительному проекту уже 26 лет. За это время стипендиатами стали сотни юных калужан. Обращаясь к награжденным, он выразил уверенность, что их ждет успех в жизни.
https://ria.ru/20230921/spetsialisty-1897895881.html
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калужская область, россия, владислав шапша, госдума рф
Калужская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша, Госдума РФ
Шапша вручил одаренным детям стипендии "Калужского землячества"
Шапша вручил одаренным детям стипендии "Калужского землячества"
КАЛУГА, 23 окт – РИА Новости.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил одаренным детям стипендии региональной общественной организации "Калужское землячество", сообщает правительство
региона.
Церемония прошла в понедельник в Медынской средней общеобразовательной школе. В этом году стипендии получили 38 юношей и девушек в возрасте от 9 до 18 лет. Это ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети участников специальной военной операции. Несмотря на юный возраст, у всех есть достижения, которыми можно по праву гордиться, отмечают в областном правительстве. Это победы в предметных олимпиадах, всероссийских и международных спортивных и творческих состязаниях, конкурсах.
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Губернатор поздравил участников мероприятия.
"У вас впереди еще много разных важных дел, достижений и серьезных результатов. Но дорога к большим вершинам начинается с первых шагов. Каждый раз вам будет сложнее и сложнее их делать, поверьте. Но, если вы нашли в себе силы и мужество сделать первый шаг, не останавливайтесь, идите вперед. Мы будем вами гордиться, будут гордиться ваши близкие, наша область и наша Россия", - сказал Шапша.
Председатель правления "Калужского землячества", депутат Госдумы РФ Геннадий Скляр напомнил, что благотворительному проекту уже 26 лет. За это время стипендиатами стали сотни юных калужан. Обращаясь к награжденным, он выразил уверенность, что их ждет успех в жизни.
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