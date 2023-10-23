Стенд Югры на выставке "Россия" сможет менять времена года
Вид на город Ханты-Мансийск. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Экспозиция Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на выставке-форуме "Россия" в Москве будет трансформировать свою окраску, представляя регион во все четыре времени года, сообщил журналистам генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев.
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"Задача была такая: на стенде показать максимально красиво наши четыре времени года и наши основные места силы - это слияния рек, наше традиционное прошлое, древность, которая отражается в наших туристических маршрутах. Стенд имеет возможность трансформировать свою цифровую окраску, поэтому он будет визуально меняться", - сказал Колупаев.
Так, осень будет представлена красочными узорами народов ханты и манси, весна будет сопровождаться голубыми оттенками, символизирующими слияние Оби и Иртыша. Зеленый мох и лесные богатства Югры будут отражены в представлении лета, а зима предстанет перед гостями стенда в белой цветовой гамме, символизирующей один и самых снежных регионов России.
Колупаев добавил, что неповторимый речной ландшафт ХМАО будет отражаться в зигзагообразной структуре стенда. Помимо этого, в центральной части экспозиции будет представлен "столб силы", к которому можно подойти и задать вопрос, отвечать на который будет нейросеть "Vika". В нижней части светового потока будет находиться макет округа с главными достопримечательностями и важными инфраструктурными постройками, а также планшетами, рассказывающими о достижениях округа в различных сферах жизни.
Одной из самых ярких частей экспозиции станет фотозона "Археопарк" с замороженным мамонтом во льду, который будет оживать при наведении камеры и рассказывать об археопарке и истории Югры.
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"В основу концепции нашей экспозиции заложен наш югорский слоган "Увидеть Югру - влюбиться в Россию", потому что Югра - это русский Север, это многогранная территория. Мы попытаемся показать всю многогранность Югры на нашей экспозиции - это и природные богатства, природные ресурсы, традиции, культура", - добавил первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев.
В день Югры (23 ноября) запланирована программа культурных, образовательных и деловых мероприятий. День региона откроет губернатор Наталья Комарова с презентацией автономного округа и его достижений в национальных проектах. Посетители ВДНХ в этот день смогут участвовать в розыгрыше турпутевок и фестивале гастрономических изделий.
Международная выставка-форум "Россия" пройдет на ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля.