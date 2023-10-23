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Юрист рассказала, кто может потерять пенсионный трудовой стаж
Юрист рассказала, кто может потерять пенсионный трудовой стаж - РИА Новости, 23.10.2023
Юрист рассказала, кто может потерять пенсионный трудовой стаж
Часть рабочего стажа может “пропасть” из-за нескольких ошибок самого сотрудника или его работодателя, рассказал в беседе с агентством “Прайм” ассистент кафедры... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T02:15
2023-10-23T02:15
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Часть рабочего стажа может “пропасть” из-за нескольких ошибок самого сотрудника или его работодателя, рассказал в беседе с агентством “Прайм” ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.Часто причина пропавшего стажа кроется в ошибках работодателя, ответственного за сбор и передачу информации о трудовой деятельности сотрудника.“В некоторых случаях россияне, заключая гражданско-правовые договоры вместо трудовых, лишают себя возможности учесть такие периоды работы в страховом стаже”, — отмечает юрист.Такие сведения не отражаются на Индивидуальном лицевом счете (ИЛС) пенсионера.Серые зарплаты тоже невыгодны для сотрудника. Используя такую уловку, работодатель уплачивает страховые взносы в меньшем размере, но его сотрудник в дальнейшем получит заниженную пенсию.Иногда работодатель пренебрегает обязанностями по уплате страховых взносов. В этом случае доказывать стаж и принуждать работодателя к уплате взносов придется через суд.Если пропали данные о трудовом стаже, накопленные до перехода к системе обязательного пенсионного страхования в 2002 году, будущему пенсионеру необходимо обратиться в территориальное отделение СФР и документально подтвердить отсутствующие на ИЛС периоды работы — представить трудовую книжку, трудовые договоры, выписки из приказов приема на работу, ведомости на выплату зарплаты.
https://ria.ru/20230525/pensii-1874002376.html
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общество, россия, спбгу, пенсия
Общество, Россия, СПбГУ, Пенсия
Юрист рассказала, кто может потерять пенсионный трудовой стаж
Юрист Ногайлиева: стаж могут не зачесть при гражданско-правовых договорах
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Часть рабочего стажа может “пропасть” из-за нескольких ошибок самого сотрудника или его работодателя, рассказал в беседе
с агентством “Прайм” ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.
Часто причина пропавшего стажа кроется в ошибках работодателя, ответственного за сбор и передачу информации о трудовой деятельности сотрудника.
«
“В некоторых случаях россияне, заключая гражданско-правовые договоры вместо трудовых, лишают себя возможности учесть такие периоды работы в страховом стаже”, — отмечает юрист.
Такие сведения не отражаются на Индивидуальном лицевом счете (ИЛС) пенсионера.
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Серые зарплаты тоже невыгодны для сотрудника. Используя такую уловку, работодатель уплачивает страховые взносы в меньшем размере, но его сотрудник в дальнейшем получит заниженную пенсию.
Иногда работодатель пренебрегает обязанностями по уплате страховых взносов. В этом случае доказывать стаж и принуждать работодателя к уплате взносов придется через суд.
Если пропали данные о трудовом стаже, накопленные до перехода к системе обязательного пенсионного страхования в 2002 году, будущему пенсионеру необходимо обратиться в территориальное отделение СФР и документально подтвердить отсутствующие на ИЛС периоды работы — представить трудовую книжку, трудовые договоры, выписки из приказов приема на работу, ведомости на выплату зарплаты.
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