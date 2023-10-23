https://ria.ru/20231023/stambul-1904601449.html

В Стамбуле остался запас воды на 57 дней

В Стамбуле остался запас воды на 57 дней - РИА Новости, 23.10.2023

В Стамбуле остался запас воды на 57 дней

Уровень запасов воды в водохранилищах, снабжающих самый густонаселенный город Турции Стамбул, в понедельник снизился до 20 процентов, этого объема хватит еще на РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T10:33

2023-10-23T10:33

2023-10-23T18:54

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СТАМБУЛ, 23 окт — РИА Новости. Уровень запасов воды в водохранилищах, снабжающих самый густонаселенный город Турции Стамбул, в понедельник снизился до 20 процентов, этого объема хватит еще на 57 дней, если не будет осадков, следует из подсчетов РИА Новости. Управление водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ) сообщило в понедельник, что степень заполненности водохранилищ в городе составляет 20,6 процента (180 миллионов кубометров из 868 миллионов). Начиная с апреля запасы в водохранилищах неуклонно снижались с отметки в 48,5 процента. Город с населением более 16 миллионов человек ежедневно потребляет порядка 3,1 миллиона кубометров воды, утверждает управление. Если в конце июля половина из десяти крупнейших водохранилищ практически обмелела и была заполнена менее чем на пять процентов, то теперь обмелели уже семь из десяти, и город по факту снабжается тремя, заполненными максимум на 44 процента. По прогнозам синоптиков, осадки в Стамбуле в ближайшие десять дней не предвидятся, температура составит от 22 до 24 градусов по Цельсию. В октябре на некоторые районы Стамбула обрушились ливни, но они не смогли существенно повлиять на ситуацию с запасами воды. По данным Генерального департамента метеорологии за 72 года наблюдений, средняя температура октября в Стамбуле составила 13,6 градуса, а дождливых дней было приблизительно десять — в нынешнем октябре эти показатели существенно отличаются.Август оказался самым засушливым в Турции за 33 года, сообщили ранее в Генеральном департаменте метеорологии. Значительная часть территории Турции (за исключением ряда регионов на востоке и западе страны) включена синоптиками в зону чрезвычайной ситуации из-за засухи. С начала сентября власти Стамбула приостановили подачу воды для орошения садов и частных парков в городе на фоне продолжающейся засухи. Профессор университета Айдын в Стамбуле Гювен Оздемир ранее сообщил РИА Новости, что на данный момент государственные учреждения рассматривают все возможные альтернативы для обеспечения Стамбула водой, однако от граждан также требуется экономия воды на фоне продолжительной засухи, нельзя отказываться и от рециркуляции использованной воды.

https://ria.ru/20230814/zasukha-1890023828.html

https://ria.ru/20230802/okean-1887369407.html

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