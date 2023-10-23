https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904814737.html

В ВСУ признали, что ВС России имеют преимущество в использовании дронов

В ВСУ признали, что ВС России имеют преимущество в использовании дронов - РИА Новости, 23.10.2023

В ВСУ признали, что ВС России имеют преимущество в использовании дронов

Командир роты ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко заявил, что российские военные имеют значительное преимущество в количестве и применении на линии фронта... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T23:01

2023-10-23T23:01

2023-10-23T23:03

специальная военная операция на украине

украина

алексей резников

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1902991034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3ad7b5befb365bc6117c7a48e4783ba.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Командир роты ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко заявил, что российские военные имеют значительное преимущество в количестве и применении на линии фронта FPV-дронов, способных вести видео-трансляцию, по его словам, у ВСУ такого ресурса нет. "Ряд средств изготавливается за счет военно-промышленного комплекса - разведывательного типа действия, ударного и многих других модификаций, и их на линии фронта противник старается обеспечить в достаточном количестве. Постоянно есть присутствие (российских - ред.) БПЛА в воздухе", - заявил Федоренко в эфире телеканала Espreso.tv. Он отметил, что "одна группа (рота - ред.) российских солдат" может использовать 50 FPV-дронов в сутки, в то время, как у украинской армии такого ресурса нет. Объясняя преимущества в использовании летательных аппаратов, пояснил, что российский FPV-дрон летает в дежурном режиме "пока хватает батареи" и летает "не на цель". По его словам, ВСУ для того, чтобы выследить цель, задействует дополнительно другой разведывательный БПЛА и при этом выбирает запасную менее приоритетную цель для поражения, в случае неудачи с основной целью. "Когда садится заряд у дрона, он падает и ждет, пока не появится автомобиль или другое средство (питания - ред.)", - резюмировал командир роты. В августе экс-министр обороны Алексей Резников сообщил, что на вооружении ВСУ уже более 20 новых наименований дронов украинского производства. В сентябре он прогнозировал "бум производства разных дронов" на Украине. В свою очередь глава госспецсвязи Украины Юрий Щиголь сообщал в марте, что на закупку беспилотников для украинской армии из бюджета будут направлены дополнительные 31,6 миллиарда гривен (около 867 миллионов долларов).

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, алексей резников, вооруженные силы украины