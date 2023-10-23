https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904812098.html

ВСУ выпустили более 145 тысяч боеприпасов по ДНР с начала СВО

ВСУ выпустили более 145 тысяч боеприпасов по ДНР с начала СВО - РИА Новости, 23.10.2023

ВСУ выпустили более 145 тысяч боеприпасов по ДНР с начала СВО

Украинские войска выпустили более 145 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР за 613 дней эскалации, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T22:27

2023-10-23T22:27

2023-10-23T22:27

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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили более 145 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР за 613 дней эскалации, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 613 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксировано 25 607 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 25 269. Всего противником выпущено 145 533 боеприпаса различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале представительства. Кроме того, с 17 февраля 2022 года погибли 4725 мирных жителей, в том числе 140 детей, представительство также зафиксировало 137 случаев подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток". Трое пострадавших в результате ранений скончались. Число пострадавших за все время эскалации составило 5315, среди них 355 детей. По информации представительства, за все время эскалации в ДНР повреждено 1884 транспортных средства, 3063 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе 183 медицинских учреждения, 627 учебных заведений, 1238 объектов социального обеспечения, 85 объектов критической инфраструктуры, а также 930 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, с 17 февраля прошлого года представительство зафиксировало 12 645 фактов повреждения жилых домов.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк