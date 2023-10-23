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В Минобороны рассказали о встрече с членами Совфеда - РИА Новости, 23.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 23.10.2023 (обновлено: 18:26 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904765105.html
В Минобороны рассказали о встрече с членами Совфеда
В Минобороны рассказали о встрече с членами Совфеда - РИА Новости, 23.10.2023
В Минобороны рассказали о встрече с членами Совфеда
Комитет Совета Федерации РФ по обороне и безопасности на выездном совещании в Минобороны России получил исчерпывающую информацию о спецоперации, в том числе о... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T18:20
2023-10-23T18:26
специальная военная операция на украине
совет федерации рф
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
валентина матвиенко
безопасность
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации РФ по обороне и безопасности на выездном совещании в Минобороны России получил исчерпывающую информацию о спецоперации, в том числе о мерах поддержки военнослужащих, организации медицинской реабилитации военнослужащих, сообщили в военном ведомстве.По приглашению Министра обороны РФ Сергея Шойгу председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности провели выездное совещание в Минобороны России."В рамках встречи сенаторы получили исчерпывающую информацию, касающуюся проведения специальной военной операции, в том числе принимаемых Минобороны России мерах поддержки военнослужащих, направлениях военно-политической работы и организации медицинской реабилитации военнослужащих", - говорится в сообщении.
РИА Новости
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совет федерации рф, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), валентина матвиенко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Совет Федерации РФ, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Валентина Матвиенко, Безопасность
В Минобороны рассказали о встрече с членами Совфеда

Минобороны: члены Совфеда на встрече получили исчерпывающую информацию по СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны России
Здание Министерства обороны России - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации РФ по обороне и безопасности на выездном совещании в Минобороны России получил исчерпывающую информацию о спецоперации, в том числе о мерах поддержки военнослужащих, организации медицинской реабилитации военнослужащих, сообщили в военном ведомстве.
По приглашению Министра обороны РФ Сергея Шойгу председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности провели выездное совещание в Минобороны России.
"В рамках встречи сенаторы получили исчерпывающую информацию, касающуюся проведения специальной военной операции, в том числе принимаемых Минобороны России мерах поддержки военнослужащих, направлениях военно-политической работы и организации медицинской реабилитации военнослужащих", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеСовет Федерации РФСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Валентина МатвиенкоБезопасность
 
 
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