https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904765105.html

В Минобороны рассказали о встрече с членами Совфеда

В Минобороны рассказали о встрече с членами Совфеда - РИА Новости, 23.10.2023

В Минобороны рассказали о встрече с членами Совфеда

Комитет Совета Федерации РФ по обороне и безопасности на выездном совещании в Минобороны России получил исчерпывающую информацию о спецоперации, в том числе о... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T18:20

2023-10-23T18:20

2023-10-23T18:26

специальная военная операция на украине

совет федерации рф

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

валентина матвиенко

безопасность

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации РФ по обороне и безопасности на выездном совещании в Минобороны России получил исчерпывающую информацию о спецоперации, в том числе о мерах поддержки военнослужащих, организации медицинской реабилитации военнослужащих, сообщили в военном ведомстве.По приглашению Министра обороны РФ Сергея Шойгу председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности провели выездное совещание в Минобороны России."В рамках встречи сенаторы получили исчерпывающую информацию, касающуюся проведения специальной военной операции, в том числе принимаемых Минобороны России мерах поддержки военнослужащих, направлениях военно-политической работы и организации медицинской реабилитации военнослужащих", - говорится в сообщении.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

совет федерации рф, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), валентина матвиенко, безопасность