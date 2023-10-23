https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904764879.html

Шойгу обратил внимание сенаторов на масштаб решаемых в ходе СВО задач

Шойгу обратил внимание сенаторов на масштаб решаемых в ходе СВО задач - РИА Новости, 23.10.2023

Шойгу обратил внимание сенаторов на масштаб решаемых в ходе СВО задач

На встрече с политиками часто обсуждаются вопросы, беспокоящие всю Россию, чтобы можно было понимать масштабы и объемы того, что делают российские войска,... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T18:19

2023-10-23T18:19

2023-10-23T19:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

сергей шойгу

валентина матвиенко

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. На встрече с политиками часто обсуждаются вопросы, беспокоящие всю Россию, чтобы можно было понимать масштабы и объемы того, что делают российские войска, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.По приглашению Шойгу председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и комитет Совета Федерации по обороне и безопасности провели выездное совещание в Минобороны России."Встречаясь с разными людьми, депутатами, сенаторами, кстати сказать, не буду скрывать и с членами правительства, мы часто обсуждаем те вопросы, которые сегодня тревожат не только нас, не только армию, но и всю страну. Для того, чтобы можно было понимать масштабы и объемы того, что сегодня делают Вооруженные Силы", - сказал Шойгу.Как отметили в Минобороны, министр обратил внимание сенаторов на масштаб решаемых ВС РФ задач в ходе проведения специальной военной операции. "Для понимания масштабов, мы только воды поставляем в Вооруженные Силы каждые сутки 1,5 тысяч тонн, - это только питьевая вода. Мы примерно 350 тонн белья стираем в сутки. То есть, это надо понимать, что это не в одном месте все происходит. Это на огромной линии фронта, которая если брать в общем, больше 1000 км получается у нас", - подчеркнул Шойгу.Глава российского военного ведомства рассказал сенаторам о том, что "всем этим, естественно, надо управлять, поставляя в Вооруженные Силы в день до 10 тысяч, а бывает в день до 15 тысяч тонн разного рода материалов. Это боеприпасы, топливо. Все, что связано с производством ремонта и обслуживания техники".Также Шойгу подчеркнул важность задач, решаемых промышленностью: "Нельзя не сказать о том, что делает наша промышленность и промышленность в субъектах. Мы можем привести много примеров, очень ярких примеров, когда молодые люди, не имеющие никакого отношения к оборонной промышленности, поднимали, раскручивали в течение месяца производство".По окончании совещания Матвиенко поблагодарила Шойгу за совместную работу, отметив конструктивный характер встречи.

https://ria.ru/20231023/kontrataka-1904600535.html

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Вступительное слово Шойгу на встрече с членами Комитета Совета Федерации Вступительное слово Шойгу на встрече с членами Комитета Совета Федерации 2023-10-23T18:19 true PT1M42S

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вооруженные силы рф, сергей шойгу, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия