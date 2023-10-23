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Шойгу обратил внимание сенаторов на масштаб решаемых в ходе СВО задач - РИА Новости, 23.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:19 23.10.2023 (обновлено: 19:13 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904764879.html
Шойгу обратил внимание сенаторов на масштаб решаемых в ходе СВО задач
Шойгу обратил внимание сенаторов на масштаб решаемых в ходе СВО задач - РИА Новости, 23.10.2023
Шойгу обратил внимание сенаторов на масштаб решаемых в ходе СВО задач
На встрече с политиками часто обсуждаются вопросы, беспокоящие всю Россию, чтобы можно было понимать масштабы и объемы того, что делают российские войска,... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T18:19
2023-10-23T19:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
сергей шойгу
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. На встрече с политиками часто обсуждаются вопросы, беспокоящие всю Россию, чтобы можно было понимать масштабы и объемы того, что делают российские войска, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.По приглашению Шойгу председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и комитет Совета Федерации по обороне и безопасности провели выездное совещание в Минобороны России."Встречаясь с разными людьми, депутатами, сенаторами, кстати сказать, не буду скрывать и с членами правительства, мы часто обсуждаем те вопросы, которые сегодня тревожат не только нас, не только армию, но и всю страну. Для того, чтобы можно было понимать масштабы и объемы того, что сегодня делают Вооруженные Силы", - сказал Шойгу.Как отметили в Минобороны, министр обратил внимание сенаторов на масштаб решаемых ВС РФ задач в ходе проведения специальной военной операции. "Для понимания масштабов, мы только воды поставляем в Вооруженные Силы каждые сутки 1,5 тысяч тонн, - это только питьевая вода. Мы примерно 350 тонн белья стираем в сутки. То есть, это надо понимать, что это не в одном месте все происходит. Это на огромной линии фронта, которая если брать в общем, больше 1000 км получается у нас", - подчеркнул Шойгу.Глава российского военного ведомства рассказал сенаторам о том, что "всем этим, естественно, надо управлять, поставляя в Вооруженные Силы в день до 10 тысяч, а бывает в день до 15 тысяч тонн разного рода материалов. Это боеприпасы, топливо. Все, что связано с производством ремонта и обслуживания техники".Также Шойгу подчеркнул важность задач, решаемых промышленностью: "Нельзя не сказать о том, что делает наша промышленность и промышленность в субъектах. Мы можем привести много примеров, очень ярких примеров, когда молодые люди, не имеющие никакого отношения к оборонной промышленности, поднимали, раскручивали в течение месяца производство".По окончании совещания Матвиенко поблагодарила Шойгу за совместную работу, отметив конструктивный характер встречи.
https://ria.ru/20231023/kontrataka-1904600535.html
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Вступительное слово Шойгу на встрече с членами Комитета Совета Федерации
Вступительное слово Шойгу на встрече с членами Комитета Совета Федерации
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вооруженные силы рф, сергей шойгу, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия
Шойгу обратил внимание сенаторов на масштаб решаемых в ходе СВО задач

Шойгу на встрече с сенаторами подчеркнул важность задач, решаемых ВС в ходе СВО

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. На встрече с политиками часто обсуждаются вопросы, беспокоящие всю Россию, чтобы можно было понимать масштабы и объемы того, что делают российские войска, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
По приглашению Шойгу председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и комитет Совета Федерации по обороне и безопасности провели выездное совещание в Минобороны России.
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"Встречаясь с разными людьми, депутатами, сенаторами, кстати сказать, не буду скрывать и с членами правительства, мы часто обсуждаем те вопросы, которые сегодня тревожат не только нас, не только армию, но и всю страну. Для того, чтобы можно было понимать масштабы и объемы того, что сегодня делают Вооруженные Силы", - сказал Шойгу.
Как отметили в Минобороны, министр обратил внимание сенаторов на масштаб решаемых ВС РФ задач в ходе проведения специальной военной операции. "Для понимания масштабов, мы только воды поставляем в Вооруженные Силы каждые сутки 1,5 тысяч тонн, - это только питьевая вода. Мы примерно 350 тонн белья стираем в сутки. То есть, это надо понимать, что это не в одном месте все происходит. Это на огромной линии фронта, которая если брать в общем, больше 1000 км получается у нас", - подчеркнул Шойгу.
Глава российского военного ведомства рассказал сенаторам о том, что "всем этим, естественно, надо управлять, поставляя в Вооруженные Силы в день до 10 тысяч, а бывает в день до 15 тысяч тонн разного рода материалов. Это боеприпасы, топливо. Все, что связано с производством ремонта и обслуживания техники".
Также Шойгу подчеркнул важность задач, решаемых промышленностью: "Нельзя не сказать о том, что делает наша промышленность и промышленность в субъектах. Мы можем привести много примеров, очень ярких примеров, когда молодые люди, не имеющие никакого отношения к оборонной промышленности, поднимали, раскручивали в течение месяца производство".
По окончании совещания Матвиенко поблагодарила Шойгу за совместную работу, отметив конструктивный характер встречи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФСергей ШойгуВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссия
 
 
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