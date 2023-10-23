https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904689287.html

Российская ПВО сбила 19 украинских беспилотников в зоне спецоперации

Российская ПВО сбила 19 украинских беспилотников в зоне спецоперации - РИА Новости, 23.10.2023

Российская ПВО сбила 19 украинских беспилотников в зоне спецоперации

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 19 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:17

2023-10-23T15:17

2023-10-23T15:18

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 19 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Кременная, Золотаревка Луганской Народной Республики, Кирилловка, Берестовое, Спорное Донецкой Народной Республики и Крынки Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 508 украинских военных самолетов, 253 вертолета, 8176 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12882 танка и других боевых бронированных машин, 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14583 единицы специальной военной автомобильной техники.

кременная

луганская народная республика

донецкая народная республика

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кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, херсонская область