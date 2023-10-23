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Российская ПВО сбила 19 украинских беспилотников в зоне спецоперации - РИА Новости, 23.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:17 23.10.2023 (обновлено: 15:18 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904689287.html
Российская ПВО сбила 19 украинских беспилотников в зоне спецоперации
Российская ПВО сбила 19 украинских беспилотников в зоне спецоперации - РИА Новости, 23.10.2023
Российская ПВО сбила 19 украинских беспилотников в зоне спецоперации
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 19 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:17
2023-10-23T15:18
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 19 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Кременная, Золотаревка Луганской Народной Республики, Кирилловка, Берестовое, Спорное Донецкой Народной Республики и Крынки Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 508 украинских военных самолетов, 253 вертолета, 8176 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12882 танка и других боевых бронированных машин, 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14583 единицы специальной военной автомобильной техники.
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луганская народная республика
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кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Херсонская область
Российская ПВО сбила 19 украинских беспилотников в зоне спецоперации

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 19 украинских беспилотников в зоне СВО

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 19 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Кременная, Золотаревка Луганской Народной Республики, Кирилловка, Берестовое, Спорное Донецкой Народной Республики и Крынки Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 508 украинских военных самолетов, 253 вертолета, 8176 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12882 танка и других боевых бронированных машин, 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14583 единицы специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 октября, 16:16
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаХерсонская область
 
 
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