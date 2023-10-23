https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904688080.html

Российские войска отразили 12 атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска отразили 12 атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 23.10.2023

Российские войска отразили 12 атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Украинские войска за минувшие сутки предприняли 12 безуспешных попыток атаковать на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:11

2023-10-23T15:11

2023-10-23T16:41

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки предприняли 12 безуспешных попыток атаковать на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение живой силе и технике подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Торское и 15-го полка Нацгвардии в районе населенного пункта Серебрянка", — говорится в документе.ВСУ потеряли здесь не менее 480 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре броневика, три автомобиля и гаубицу Д-30.Купянское и Донецкое направленияНа Купянском направлении Западная группировка российских войск отразила девять атак штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных, 57-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки (Харьковская область) и Новоегоровки (ЛНР), а также ликвидировала украинскую ДРГ и уничтожила склад боеприпасов. Там потери противника составили не менее 195 бойцов, три бронемашины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град" и орудие Д-20.На Донецком направлении подразделения Южной группировки отбили атаку штурмовиков 77-й десантно-штурмовой бригады в районе Богдановки (ДНР) и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Уманского, Семеновки и Орловки (ДНР). В этих боях украинская армия потеряла порядка 165 военнослужащих, две бронемашины, четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б" и орудие Д-30. Уничтожен также склад боеприпасов ВСУ.Южнодонецкое, Запорожское и Херсонское направленияНа Южнодонецком направлении группировка "Восток" нанесла поражение подразделениям 65-й, 72-й механизированных и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны под Угледаром, Старомайорским и Урожайным на территории ДНР. Там уничтожены около 160 украинских военнослужащих и три автомобиля.На Запорожском направлении штурмовые группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ предприняли семь атак в районе Работино, но не имели успеха. Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах Новоданиловки и Малой Токмачки. Потери противника за сутки составили примерно 80 человек, танк и три бронемашины. На Херсонском направлении уничтожено порядка 90 бойцов ВСУ, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град" и две гаубицы Д-30.Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по ВСУ в 153 районах и поразили пункты управления 53-й механизированной бригады, 15-го полка Нацгвардии и 38-го зенитного ракетного полка.Силы ПВО, в свою очередь, сбили 19 украинских дронов.

https://ria.ru/20231021/ukraina-1904312905.html

https://ria.ru/20231023/vsu-1904605537.html

https://ria.ru/20231023/azarov-1904596723.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)