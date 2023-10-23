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Российские войска отразили 12 атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 23.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 23.10.2023 (обновлено: 16:41 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904688080.html
Российские войска отразили 12 атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска отразили 12 атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 23.10.2023
Российские войска отразили 12 атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Украинские войска за минувшие сутки предприняли 12 безуспешных попыток атаковать на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:11
2023-10-23T16:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки предприняли 12 безуспешных попыток атаковать на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение живой силе и технике подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Торское и 15-го полка Нацгвардии в районе населенного пункта Серебрянка", — говорится в документе.ВСУ потеряли здесь не менее 480 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре броневика, три автомобиля и гаубицу Д-30.Купянское и Донецкое направленияНа Купянском направлении Западная группировка российских войск отразила девять атак штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных, 57-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки (Харьковская область) и Новоегоровки (ЛНР), а также ликвидировала украинскую ДРГ и уничтожила склад боеприпасов. Там потери противника составили не менее 195 бойцов, три бронемашины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град" и орудие Д-20.На Донецком направлении подразделения Южной группировки отбили атаку штурмовиков 77-й десантно-штурмовой бригады в районе Богдановки (ДНР) и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Уманского, Семеновки и Орловки (ДНР). В этих боях украинская армия потеряла порядка 165 военнослужащих, две бронемашины, четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б" и орудие Д-30. Уничтожен также склад боеприпасов ВСУ.Южнодонецкое, Запорожское и Херсонское направленияНа Южнодонецком направлении группировка "Восток" нанесла поражение подразделениям 65-й, 72-й механизированных и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны под Угледаром, Старомайорским и Урожайным на территории ДНР. Там уничтожены около 160 украинских военнослужащих и три автомобиля.На Запорожском направлении штурмовые группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ предприняли семь атак в районе Работино, но не имели успеха. Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах Новоданиловки и Малой Токмачки. Потери противника за сутки составили примерно 80 человек, танк и три бронемашины. На Херсонском направлении уничтожено порядка 90 бойцов ВСУ, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град" и две гаубицы Д-30.Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по ВСУ в 153 районах и поразили пункты управления 53-й механизированной бригады, 15-го полка Нацгвардии и 38-го зенитного ракетного полка.Силы ПВО, в свою очередь, сбили 19 украинских дронов.
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904312905.html
https://ria.ru/20231023/vsu-1904605537.html
https://ria.ru/20231023/azarov-1904596723.html
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вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска отразили 12 атак ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении отражены 12 атак ВСУ, Киев потерял до 480 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы по позициям ВСУ
Стрельба из гаубицы по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки предприняли 12 безуспешных попыток атаковать на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.
"Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение живой силе и технике подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Торское и 15-го полка Нацгвардии в районе населенного пункта Серебрянка", — говорится в документе.
ВСУ потеряли здесь не менее 480 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре броневика, три автомобиля и гаубицу Д-30.
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Разрушительные удары. В ВСУ раскрыли, что Россия устроила на фронте
21 октября, 11:06

Купянское и Донецкое направления

На Купянском направлении Западная группировка российских войск отразила девять атак штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных, 57-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки (Харьковская область) и Новоегоровки (ЛНР), а также ликвидировала украинскую ДРГ и уничтожила склад боеприпасов. Там потери противника составили не менее 195 бойцов, три бронемашины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град" и орудие Д-20.
На Донецком направлении подразделения Южной группировки отбили атаку штурмовиков 77-й десантно-штурмовой бригады в районе Богдановки (ДНР) и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Уманского, Семеновки и Орловки (ДНР). В этих боях украинская армия потеряла порядка 165 военнослужащих, две бронемашины, четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б" и орудие Д-30. Уничтожен также склад боеприпасов ВСУ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Ежедневно. Командир ВСУ раскрыл страшные подробности с передовой
23 октября, 10:57

Южнодонецкое, Запорожское и Херсонское направления

На Южнодонецком направлении группировка "Восток" нанесла поражение подразделениям 65-й, 72-й механизированных и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны под Угледаром, Старомайорским и Урожайным на территории ДНР. Там уничтожены около 160 украинских военнослужащих и три автомобиля.
На Запорожском направлении штурмовые группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ предприняли семь атак в районе Работино, но не имели успеха. Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах Новоданиловки и Малой Токмачки. Потери противника за сутки составили примерно 80 человек, танк и три бронемашины.
На Херсонском направлении уничтожено порядка 90 бойцов ВСУ, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град" и две гаубицы Д-30.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Азаров заявил, что мобилизационные ресурсы Украины опустошены
23 октября, 10:03
Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по ВСУ в 153 районах и поразили пункты управления 53-й механизированной бригады, 15-го полка Нацгвардии и 38-го зенитного ракетного полка.
Силы ПВО, в свою очередь, сбили 19 украинских дронов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 октября, 16:16
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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