https://ria.ru/20231023/sovfed-1904612700.html

Комитет Совфеда поддержал отзыв ратификации ДВЗЯИ, сообщил источник

Комитет Совфеда поддержал отзыв ратификации ДВЗЯИ, сообщил источник - РИА Новости, 23.10.2023

Комитет Совфеда поддержал отзыв ратификации ДВЗЯИ, сообщил источник

Комитет Совфеда по международным делам поддержал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T11:26

2023-10-23T11:26

2023-10-23T12:04

совет федерации рф

россия

договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)

политика

сша

нью-йорк (город)

константин косачев

владимир джабаров

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Комитет Совфеда по международным делам поддержал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента."Отзыв ратификации поддержали", - сказал собеседник агентства.Вице-спикер Совфеда Константин Косачев подтвердил РИА Новости, что комитет по международным делам поддержал закон об отзыве ратификации договора.Ранее Косачев подтвердил, что "в Совет Федерации поступил принятый федеральный закон, отменяющий ратификацию ДВЗЯИ". "Верхняя палата рассмотрит его на своем ближайшем заседании 25 октября", - написал политик в своем Telegram-канале.До этого первый замглавы международного комитета Владимир Джабаров сообщал РИА Новости, что комитет обсудит закон на заседании 23 октября. По его мнению, сенаторы по аналогии с Госдумой поддержат отзыв ратификации этого договора.Закон предлагает отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

https://ria.ru/20231020/riski-1904261704.html

https://ria.ru/20231018/voyna-1903456120.html

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совет федерации рф, россия, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи), политика, сша, нью-йорк (город), константин косачев, владимир джабаров, владимир путин, госдума рф