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В Минобороны рассказали о новых программах для использования "Солнцепеков" - РИА Новости, 23.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:06 23.10.2023 (обновлено: 08:52 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/solntsepek-1904580968.html
В Минобороны рассказали о новых программах для использования "Солнцепеков"
В Минобороны рассказали о новых программах для использования "Солнцепеков" - РИА Новости, 23.10.2023
В Минобороны рассказали о новых программах для использования "Солнцепеков"
Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" воздушно-десантных войск применяют новейшие программные решения для привязки к местности при стрельбе,... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T07:06
2023-10-23T08:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
тос-1а "солнцепек"
войска рхбз
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МОСКВА, 23 октября — РИА Новости. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" воздушно-десантных войск применяют новейшие программные решения для привязки к местности при стрельбе, сообщается в Telegram-канале Минобороны.&quot;Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт&quot;, — рассказали в ведомстве.В Минобороны добавили, что расчеты "Солнцепеков" Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения оказывают поддержку десантно-штурмовым подразделениям во время активной обороны в районе Вербового на Запорожском направлении.Командир огнеметного взвода с позывным Пламя рассказал, что ему поставили задачу поразить пехоту противника, укрывшуюся в блиндажах. Экипаж в кратчайшее время выдвинулся на позицию и нанес удар."После нашей работы у противника нет шансов выйти из своих укрытий целым и невредимым", — сказал командир.В начале октября украинский солдат, попавший в плен под Артемовском, назвал "Солнцепеки" самым страшным оружием. Он признался, что сам под обстрел из ТОС-1А не попадал, но видел последствия.
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безопасность, россия, тос-1а "солнцепек", войска рхбз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ТОС-1А "Солнцепек", Войска РХБЗ
В Минобороны рассказали о новых программах для использования "Солнцепеков"

ВДВ применяют новые системы привязки к местности при использовании "Солнцепеков"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" . Архивное фото
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МОСКВА, 23 октября — РИА Новости. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" воздушно-десантных войск применяют новейшие программные решения для привязки к местности при стрельбе, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
«

"Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт", — рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что расчеты "Солнцепеков" Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения оказывают поддержку десантно-штурмовым подразделениям во время активной обороны в районе Вербового на Запорожском направлении.
Командир огнеметного взвода с позывным Пламя рассказал, что ему поставили задачу поразить пехоту противника, укрывшуюся в блиндажах. Экипаж в кратчайшее время выдвинулся на позицию и нанес удар.
"После нашей работы у противника нет шансов выйти из своих укрытий целым и невредимым", — сказал командир.

ТОС-1А "Солнцепек" — огнеметная система на танковом шасси, стоит на вооружении войск РХБЗ. Использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 миллиметров с термобарической боевой частью, что позволяет уничтожать объемным взрывом живую силу, технику и укрепления противника. На пусковой установке размещается до 24 снарядов, способных накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров. Полный залп занимает шесть секунд. Дальность стрельбы — от 400 метров до шести километров. Запас хода по шоссе — 550 километров. Расчет составляют три человека.

В начале октября украинский солдат, попавший в плен под Артемовском, назвал "Солнцепеки" самым страшным оружием. Он признался, что сам под обстрел из ТОС-1А не попадал, но видел последствия.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Украинский пленный назвал "Солнцепек" самым страшным оружием России
8 октября, 15:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияТОС-1А "Солнцепек"Войска РХБЗ
 
 
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