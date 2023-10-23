https://ria.ru/20231023/solntsepek-1904580968.html

В Минобороны рассказали о новых программах для использования "Солнцепеков"

В Минобороны рассказали о новых программах для использования "Солнцепеков" - РИА Новости, 23.10.2023

В Минобороны рассказали о новых программах для использования "Солнцепеков"

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" воздушно-десантных войск применяют новейшие программные решения для привязки к местности при стрельбе,... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T07:06

2023-10-23T07:06

2023-10-23T08:52

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

тос-1а "солнцепек"

войска рхбз

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МОСКВА, 23 октября — РИА Новости. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" воздушно-десантных войск применяют новейшие программные решения для привязки к местности при стрельбе, сообщается в Telegram-канале Минобороны."Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт", — рассказали в ведомстве.В Минобороны добавили, что расчеты "Солнцепеков" Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения оказывают поддержку десантно-штурмовым подразделениям во время активной обороны в районе Вербового на Запорожском направлении.Командир огнеметного взвода с позывным Пламя рассказал, что ему поставили задачу поразить пехоту противника, укрывшуюся в блиндажах. Экипаж в кратчайшее время выдвинулся на позицию и нанес удар."После нашей работы у противника нет шансов выйти из своих укрытий целым и невредимым", — сказал командир.В начале октября украинский солдат, попавший в плен под Артемовском, назвал "Солнцепеки" самым страшным оружием. Он признался, что сам под обстрел из ТОС-1А не попадал, но видел последствия.

https://ria.ru/20231008/oruzhie-1901307967.html

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безопасность, россия, тос-1а "солнцепек", войска рхбз