https://ria.ru/20231023/sochi-1904705996.html

В Сочи загрузка пансионатов и санаториев достигла 90 процентов

В Сочи загрузка пансионатов и санаториев достигла 90 процентов - РИА Новости, 23.10.2023

В Сочи загрузка пансионатов и санаториев достигла 90 процентов

Загрузка сочинских санаториев и пансионатов с лечебной базой составляет 90 процентов, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T16:04

2023-10-23T16:04

2023-10-23T16:04

туризм

туризм

новости - туризм

сочи

отдых в россии

куда поехать в выходные

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1763016172_0:67:2001:1192_1920x0_80_0_0_849044df1ac38d35469fcee7964bdcae.jpg

СОЧИ, 23 окт — РИА Новости. Загрузка сочинских санаториев и пансионатов с лечебной базой составляет 90 процентов, сообщили в пресс-службе администрации города."Высокий интерес к курорту осенью традиционно объясняется мягким теплым климатом по сравнению с большей частью нашей страны. К тому же в этот период гостиницы снижают цены на размещение при сохранении высокого качества обслуживания", — отметила первый заммэра Светлана Калинина.Сейчас в Сочи продолжается бархатный сезон. Специалисты готовят более 30 зимних пляжей, инфраструктура которых предназначена для отдыха в холодное время года. Они расположены во всех крупных районах курорта — Центральном, Лазаревском, Адлерском, Хостинском."На период новогодних праздничных дней в настоящее время в горном кластере забронировано порядка 40 процентов номерного фонда", — отмечают в сочинской мэрии. Пик продаж ожидается в ближайшее время.В Сочи работают 55 здравниц и пансионатов с лечебной базой, также функционируют санаторно-курортные отделения в десяти крупных гостиничных комплексах города.

https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сочи, отдых в россии, куда поехать в выходные