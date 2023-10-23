https://ria.ru/20231023/sochi-1904705996.html
В Сочи загрузка пансионатов и санаториев достигла 90 процентов
В Сочи загрузка пансионатов и санаториев достигла 90 процентов - РИА Новости, 23.10.2023
В Сочи загрузка пансионатов и санаториев достигла 90 процентов
Загрузка сочинских санаториев и пансионатов с лечебной базой составляет 90 процентов, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:04
2023-10-23T16:04
2023-10-23T16:04
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СОЧИ, 23 окт — РИА Новости. Загрузка сочинских санаториев и пансионатов с лечебной базой составляет 90 процентов, сообщили в пресс-службе администрации города."Высокий интерес к курорту осенью традиционно объясняется мягким теплым климатом по сравнению с большей частью нашей страны. К тому же в этот период гостиницы снижают цены на размещение при сохранении высокого качества обслуживания", — отметила первый заммэра Светлана Калинина.Сейчас в Сочи продолжается бархатный сезон. Специалисты готовят более 30 зимних пляжей, инфраструктура которых предназначена для отдыха в холодное время года. Они расположены во всех крупных районах курорта — Центральном, Лазаревском, Адлерском, Хостинском."На период новогодних праздничных дней в настоящее время в горном кластере забронировано порядка 40 процентов номерного фонда", — отмечают в сочинской мэрии. Пик продаж ожидается в ближайшее время.В Сочи работают 55 здравниц и пансионатов с лечебной базой, также функционируют санаторно-курортные отделения в десяти крупных гостиничных комплексах города.
https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, отдых в россии, куда поехать в выходные
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, отдых в России, куда поехать в выходные
В Сочи загрузка пансионатов и санаториев достигла 90 процентов
Власти Сочи: лечебные пансионаты и санатории курорта загружены на 90 процентов
СОЧИ, 23 окт — РИА Новости. Загрузка сочинских санаториев и пансионатов с лечебной базой составляет 90 процентов, сообщили в пресс-службе администрации города.
"Высокий интерес к курорту осенью традиционно объясняется мягким теплым климатом по сравнению с большей частью нашей страны. К тому же в этот период гостиницы снижают цены на размещение при сохранении высокого качества обслуживания", — отметила первый заммэра Светлана Калинина.
Сейчас в Сочи продолжается бархатный сезон. Специалисты готовят более 30 зимних пляжей, инфраструктура которых предназначена для отдыха в холодное время года. Они расположены во всех крупных районах курорта — Центральном, Лазаревском, Адлерском, Хостинском.
"На период новогодних праздничных дней в настоящее время в горном кластере забронировано порядка 40 процентов номерного фонда", — отмечают в сочинской мэрии. Пик продаж ожидается в ближайшее время.
В Сочи работают 55 здравниц и пансионатов с лечебной базой, также функционируют санаторно-курортные отделения в десяти крупных гостиничных комплексах города.
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