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Спецслужбы США относятся к ГУР Украины как к своему ребенку, считает WP - РИА Новости, 23.10.2023
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16:48 23.10.2023 (обновлено: 17:17 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/smi-1904737269.html
Спецслужбы США относятся к ГУР Украины как к своему ребенку, считает WP
Спецслужбы США относятся к ГУР Украины как к своему ребенку, считает WP - РИА Новости, 23.10.2023
Спецслужбы США относятся к ГУР Украины как к своему ребенку, считает WP
Американские спецслужбы рассматривают Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины как своего "маленького ребенка", который получил... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:48
2023-10-23T17:17
в мире
украина
киев
россия
кирилл буданов
служба безопасности украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Американские спецслужбы рассматривают Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины как своего "маленького ребенка", который получил необходимую технику и обучение, пишет газета Washington Post. Ранее глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов признавал причастность Киева к терактам в России. Washington Post со ссылкой на источники ранее сообщила, что военная разведка Украины причастна к десяткам пусков дронов по объектам в РФ, в том числе по Кремлю, Как пишет издание, спецслужбы США предпочли инвестировать в ГУР минобороны, а не в Службу безопасности Украины (СБУ) благодаря ее компактности: военная разведка, насчитывавшая менее пяти тысяч сотрудников, была в несколько раз меньше СБУ и имела более узкую направленность на шпионаж. Кроме того, по мнению американской стороны, СБУ позволило проникнуть в свои ряды многочисленным российским разведчикам."Мы посчитали, что ГУР - это более компактная и мобильная организация, на которую мы могли бы оказать большее влияние. ГУР был нашим маленьким ребенком. Мы дали им новое оборудование и обучили их. Офицеры ГУР были молодыми парнями, а не генералами КГБ советской эпохи, в то время как СБУ была слишком велика, чтобы ее можно было реформировать", - заявил газете сказал бывший сотрудник разведки США, работавший на Украине.По словам собеседника издания, с 2015 года ЦРУ приступило к столь масштабной трансформации ГУР, что за несколько лет "как бы перестроило ее с нуля". Один из главных архитекторов этой работы, занимавший должность начальника представительства ЦРУ в Киеве, в настоящее время руководит оперативной группой по Украине в штаб-квартире шпионской организации в Лэнгли, отмечает издание.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904715872.html
https://ria.ru/20231023/operatsiya-1904702135.html
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в мире, украина, киев, россия, кирилл буданов, служба безопасности украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Киев, Россия, Кирилл Буданов, Служба безопасности Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Спецслужбы США относятся к ГУР Украины как к своему ребенку, считает WP

WP: спецслужбы США рассматривают ГУР Украины как своего маленького ребенка

© Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Американские спецслужбы рассматривают Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины как своего "маленького ребенка", который получил необходимую технику и обучение, пишет газета Washington Post.
Ранее глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов признавал причастность Киева к терактам в России. Washington Post со ссылкой на источники ранее сообщила, что военная разведка Украины причастна к десяткам пусков дронов по объектам в РФ, в том числе по Кремлю,
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
ЦРУ оплатило создание нового штаба спецназа ГУР Украины, пишет WP
23 октября, 16:03
Как пишет издание, спецслужбы США предпочли инвестировать в ГУР минобороны, а не в Службу безопасности Украины (СБУ) благодаря ее компактности: военная разведка, насчитывавшая менее пяти тысяч сотрудников, была в несколько раз меньше СБУ и имела более узкую направленность на шпионаж. Кроме того, по мнению американской стороны, СБУ позволило проникнуть в свои ряды многочисленным российским разведчикам.
«
"Мы посчитали, что ГУР - это более компактная и мобильная организация, на которую мы могли бы оказать большее влияние. ГУР был нашим маленьким ребенком. Мы дали им новое оборудование и обучили их. Офицеры ГУР были молодыми парнями, а не генералами КГБ советской эпохи, в то время как СБУ была слишком велика, чтобы ее можно было реформировать", - заявил газете сказал бывший сотрудник разведки США, работавший на Украине.
По словам собеседника издания, с 2015 года ЦРУ приступило к столь масштабной трансформации ГУР, что за несколько лет "как бы перестроило ее с нуля". Один из главных архитекторов этой работы, занимавший должность начальника представительства ЦРУ в Киеве, в настоящее время руководит оперативной группой по Украине в штаб-квартире шпионской организации в Лэнгли, отмечает издание.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
WP: ни одна крупная операция спецслужб не проходит без одобрения Зеленского
23 октября, 15:45
 
В миреУкраинаКиевРоссияКирилл БудановСлужба безопасности УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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