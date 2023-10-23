Спецслужбы США относятся к ГУР Украины как к своему ребенку, считает WP
WP: спецслужбы США рассматривают ГУР Украины как своего маленького ребенка
© Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Американские спецслужбы рассматривают Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины как своего "маленького ребенка", который получил необходимую технику и обучение, пишет газета Washington Post.
Ранее глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов признавал причастность Киева к терактам в России. Washington Post со ссылкой на источники ранее сообщила, что военная разведка Украины причастна к десяткам пусков дронов по объектам в РФ, в том числе по Кремлю,
Как пишет издание, спецслужбы США предпочли инвестировать в ГУР минобороны, а не в Службу безопасности Украины (СБУ) благодаря ее компактности: военная разведка, насчитывавшая менее пяти тысяч сотрудников, была в несколько раз меньше СБУ и имела более узкую направленность на шпионаж. Кроме того, по мнению американской стороны, СБУ позволило проникнуть в свои ряды многочисленным российским разведчикам.
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"Мы посчитали, что ГУР - это более компактная и мобильная организация, на которую мы могли бы оказать большее влияние. ГУР был нашим маленьким ребенком. Мы дали им новое оборудование и обучили их. Офицеры ГУР были молодыми парнями, а не генералами КГБ советской эпохи, в то время как СБУ была слишком велика, чтобы ее можно было реформировать", - заявил газете сказал бывший сотрудник разведки США, работавший на Украине.
По словам собеседника издания, с 2015 года ЦРУ приступило к столь масштабной трансформации ГУР, что за несколько лет "как бы перестроило ее с нуля". Один из главных архитекторов этой работы, занимавший должность начальника представительства ЦРУ в Киеве, в настоящее время руководит оперативной группой по Украине в штаб-квартире шпионской организации в Лэнгли, отмечает издание.