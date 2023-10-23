https://ria.ru/20231023/smi-1904686025.html

СМИ: сотрудников ЦРУ в Киеве предупреждали о теракте на Крымском мосту

СМИ: сотрудников ЦРУ в Киеве предупреждали о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 23.10.2023

СМИ: сотрудников ЦРУ в Киеве предупреждали о теракте на Крымском мосту

Сотрудников ЦРУ в Киеве предупреждали о ряде планов украинских спецслужб, иногда они выражали опасения, в том числе при теракте на Крымском мосту, сообщила... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:03

2023-10-23T15:03

2023-10-23T15:25

в мире

киев

центральное разведывательное управление (цру)

украина

теракт на крымском мосту

сша

россия

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Сотрудников ЦРУ в Киеве предупреждали о ряде планов украинских спецслужб, иногда они выражали опасения, в том числе при теракте на Крымском мосту, сообщила газета Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников из спецслужб."Сотрудников ЦРУ в Киеве ставили в известность о некоторых наиболее крупных украинских планах по нанесению ударов. В некоторых случаях, включая взрыв Керченского моста, американские чиновники выражали опасения", - пишет издание.По словам чиновника из украинских спецслужб, в ряде случаев, когда Киев ставил США в известность о своих планах, то получал краткий ответ о нежелании американской стороны участвовать в подобных операциях.Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ РФ сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалось. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.

https://ria.ru/20231008/terakt-1900976039.html

https://ria.ru/20231023/tatarskiy-1904678660.html

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в мире, киев, центральное разведывательное управление (цру), украина, теракт на крымском мосту, сша, россия, фсб, служба безопасности украины