https://ria.ru/20231023/sk-1904653347.html

Пьяный мужчина убил свою беременную девушку из-за музыкальной колонки

Пьяный мужчина убил свою беременную девушку из-за музыкальной колонки - РИА Новости, 23.10.2023

Пьяный мужчина убил свою беременную девушку из-за музыкальной колонки

Неоднократно судимый мужчина из Омска обвиняется в том, что убил свою беременную подругу, пожаловавшуюся на неработающую аудиоколонку, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T13:47

2023-10-23T13:47

2023-10-23T13:47

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россия

омская область

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ОМСК, 23 окт - РИА Новости. Неоднократно судимый мужчина из Омска обвиняется в том, что убил свою беременную подругу, пожаловавшуюся на неработающую аудиоколонку, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Ночью 21 октября 35-летний мужчина и его 18-летняя сожительница выпивали в компании с товарищем в частном доме на улице Средняя в Омске. Мужчины отлучились, а когда вернулись, девушка посетовала, что музыкальная колонка перестала играть. Это разозлило обвиняемого, и он начал ее избивать. "По версии следствия, ночью 21 октября во время совместного распития спиртного обвиняемый жестоко избил беременную сожительницу, причинив множественные травмы, от которых потерпевшая скончалась на месте. После этого он перенес тело в надворную постройку и пытался скрыть совершенное преступление", - сказали в пресс-службе. По информации свидетелей, подозреваемый прыгал на животе девушки и кричал, что та недостойна быть матерью его ребенка, добавили в СУСК. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство беременной". Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью. Его задержали и планируют арестовать.

https://ria.ru/20231016/voditel-1903118528.html

https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904648622.html

омск

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происшествия, омск, россия, омская область, общество