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Пьяный мужчина убил свою беременную девушку из-за музыкальной колонки - РИА Новости, 23.10.2023
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13:47 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/sk-1904653347.html
Пьяный мужчина убил свою беременную девушку из-за музыкальной колонки
Пьяный мужчина убил свою беременную девушку из-за музыкальной колонки - РИА Новости, 23.10.2023
Пьяный мужчина убил свою беременную девушку из-за музыкальной колонки
Неоднократно судимый мужчина из Омска обвиняется в том, что убил свою беременную подругу, пожаловавшуюся на неработающую аудиоколонку, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T13:47
2023-10-23T13:47
происшествия
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ОМСК, 23 окт - РИА Новости. Неоднократно судимый мужчина из Омска обвиняется в том, что убил свою беременную подругу, пожаловавшуюся на неработающую аудиоколонку, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Ночью 21 октября 35-летний мужчина и его 18-летняя сожительница выпивали в компании с товарищем в частном доме на улице Средняя в Омске. Мужчины отлучились, а когда вернулись, девушка посетовала, что музыкальная колонка перестала играть. Это разозлило обвиняемого, и он начал ее избивать. "По версии следствия, ночью 21 октября во время совместного распития спиртного обвиняемый жестоко избил беременную сожительницу, причинив множественные травмы, от которых потерпевшая скончалась на месте. После этого он перенес тело в надворную постройку и пытался скрыть совершенное преступление", - сказали в пресс-службе. По информации свидетелей, подозреваемый прыгал на животе девушки и кричал, что та недостойна быть матерью его ребенка, добавили в СУСК. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство беременной". Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью. Его задержали и планируют арестовать.
https://ria.ru/20231016/voditel-1903118528.html
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происшествия, омск, россия, омская область, общество
Происшествия, Омск, Россия, Омская область, Общество
Пьяный мужчина убил свою беременную девушку из-за музыкальной колонки

СК: житель Омска убил беременную подругу из-за сломанной музыкальной колонки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина у стенда с вином
Мужчина у стенда с вином - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина у стенда с вином. Архивное фото
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ОМСК, 23 окт - РИА Новости. Неоднократно судимый мужчина из Омска обвиняется в том, что убил свою беременную подругу, пожаловавшуюся на неработающую аудиоколонку, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Ночью 21 октября 35-летний мужчина и его 18-летняя сожительница выпивали в компании с товарищем в частном доме на улице Средняя в Омске. Мужчины отлучились, а когда вернулись, девушка посетовала, что музыкальная колонка перестала играть. Это разозлило обвиняемого, и он начал ее избивать.
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"По версии следствия, ночью 21 октября во время совместного распития спиртного обвиняемый жестоко избил беременную сожительницу, причинив множественные травмы, от которых потерпевшая скончалась на месте. После этого он перенес тело в надворную постройку и пытался скрыть совершенное преступление", - сказали в пресс-службе.
По информации свидетелей, подозреваемый прыгал на животе девушки и кричал, что та недостойна быть матерью его ребенка, добавили в СУСК.
Возбуждено уголовное дело по статье "убийство беременной". Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью. Его задержали и планируют арестовать.
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