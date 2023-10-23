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В Бурятии в пять раз увеличат штрафы за жестокое обращение с животными
В Бурятии в пять раз увеличат штрафы за жестокое обращение с животными - РИА Новости, 23.10.2023
В Бурятии в пять раз увеличат штрафы за жестокое обращение с животными
В Бурятии рассмотрят законопроект, по которому в пять-десять раз увеличатся штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T08:52
2023-10-23T08:52
2023-10-23T08:52
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УЛАН-УДЭ, 23 окт - РИА Новости. В Бурятии рассмотрят законопроект, по которому в пять-десять раз увеличатся штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Изменения в закон Республики Бурятия "Об административных правонарушениях" установят новые административные штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных. Размер их в сравнении с прежними ставками в 5-10 выше", - говорится в сообщении. Так, по данным пресс-службы, жестокое обращение, которое не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, повлечет административный штраф: для граждан - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; для должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; для юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Также появится наказание для владельцев животных, которые нанесли вред жизни, здоровью или имуществу граждан, административный штраф по нему составит: для граждан - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; для должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; для юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. Вводятся санкции для владельцев приютов за неправильное содержание питомцев, административный штраф составит для должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; для юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. За нарушение правил отлова бездомных животных размер административного штрафа будет варьироваться: для граждан - предупреждение или от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от пяти до пятнадцати тысяч рублей; для юридических лиц - от тридцати до пятидесяти тысяч рублей. Отмечается, что законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии Народного хурала.
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республика бурятия, россия, общество, животные
Республика Бурятия, Россия, Общество, Животные
В Бурятии в пять раз увеличат штрафы за жестокое обращение с животными
В Бурятии могут в 5-10 раз увеличить штрафы за жестокое обращение с животными
УЛАН-УДЭ, 23 окт - РИА Новости.
В Бурятии рассмотрят законопроект, по которому в пять-десять раз увеличатся штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных, сообщает пресс-служба
регионального правительства.
«
"Изменения в закон Республики Бурятия "Об административных правонарушениях" установят новые административные штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных. Размер их в сравнении с прежними ставками в 5-10 выше", - говорится в сообщении.
Так, по данным пресс-службы, жестокое обращение, которое не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, повлечет административный штраф: для граждан - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; для должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; для юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Также появится наказание для владельцев животных, которые нанесли вред жизни, здоровью или имуществу граждан, административный штраф по нему составит: для граждан - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; для должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; для юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Вводятся санкции для владельцев приютов за неправильное содержание питомцев, административный штраф составит для должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; для юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. За нарушение правил отлова бездомных животных размер административного штрафа будет варьироваться: для граждан - предупреждение или от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от пяти до пятнадцати тысяч рублей; для юридических лиц - от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.
Отмечается, что законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии Народного хурала.
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