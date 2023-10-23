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В Госдуме назвали СБУ вассалом ЦРУ - РИА Новости, 23.10.2023
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16:59 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/sbu-1904740441.html
В Госдуме назвали СБУ вассалом ЦРУ
В Госдуме назвали СБУ вассалом ЦРУ - РИА Новости, 23.10.2023
В Госдуме назвали СБУ вассалом ЦРУ
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик не сомневается, что в организованных украинскими спецслужбами на территории России терактах есть американский след, РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:59
2023-10-23T16:59
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дмитрий белик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик не сомневается, что в организованных украинскими спецслужбами на территории России терактах есть американский след, поскольку СБУ - это вассал ЦРУ. ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России, утверждает газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников. По данным газеты, спецслужбы Украины за последние примерно 20 месяцев совершили десятки убийств, среди жертв - военкор Владлен Татарский и Дарья Дугина. Кроме того, беспилотники, которые были использованы для удара по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб. "СБУ – не младший брат, а вассал ЦРУ. Поэтому, заявляя о каких-то своих победах, украинские спецслужбы, прежде всего, отчитываются перед своим заокеанским хозяином о проделанной работе. Нет сомнения, что в организованных украинскими спецслужбами на территории России терактах есть американский след", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, представители ЦРУ выступают для украинских спецслужб в роли своеобразных наставников, указывая своим ученикам, как "лучше всего и громче совершать теракты на территории России".
https://ria.ru/20231023/dugina-1904678990.html
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в мире, дмитрий белик, центральное разведывательное управление (цру), служба безопасности украины, украина, сша
В мире, Дмитрий Белик, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба безопасности Украины, Украина, США
В Госдуме назвали СБУ вассалом ЦРУ

Депутат Госдумы Белик назвал СБУ вассалом ЦРУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик не сомневается, что в организованных украинскими спецслужбами на территории России терактах есть американский след, поскольку СБУ - это вассал ЦРУ.
ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России, утверждает газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников. По данным газеты, спецслужбы Украины за последние примерно 20 месяцев совершили десятки убийств, среди жертв - военкор Владлен Татарский и Дарья Дугина. Кроме того, беспилотники, которые были использованы для удара по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб.
Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Целью операции СБУ, из-за которой погибла Дугина, был ее отец, пишет WP
23 октября, 14:46
«
"СБУ – не младший брат, а вассал ЦРУ. Поэтому, заявляя о каких-то своих победах, украинские спецслужбы, прежде всего, отчитываются перед своим заокеанским хозяином о проделанной работе. Нет сомнения, что в организованных украинскими спецслужбами на территории России терактах есть американский след", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, представители ЦРУ выступают для украинских спецслужб в роли своеобразных наставников, указывая своим ученикам, как "лучше всего и громче совершать теракты на территории России".
Лидер партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
В Германии СБУ заподозрили в покушении на лидера партии АдГ
7 октября, 05:23
 
В миреДмитрий БеликЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Служба безопасности УкраиныУкраинаСША
 
 
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