https://ria.ru/20231023/sbu-1904740441.html

В Госдуме назвали СБУ вассалом ЦРУ

В Госдуме назвали СБУ вассалом ЦРУ - РИА Новости, 23.10.2023

В Госдуме назвали СБУ вассалом ЦРУ

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик не сомневается, что в организованных украинскими спецслужбами на территории России терактах есть американский след, РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T16:59

2023-10-23T16:59

2023-10-23T16:59

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дмитрий белик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик не сомневается, что в организованных украинскими спецслужбами на территории России терактах есть американский след, поскольку СБУ - это вассал ЦРУ. ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России, утверждает газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников. По данным газеты, спецслужбы Украины за последние примерно 20 месяцев совершили десятки убийств, среди жертв - военкор Владлен Татарский и Дарья Дугина. Кроме того, беспилотники, которые были использованы для удара по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб. "СБУ – не младший брат, а вассал ЦРУ. Поэтому, заявляя о каких-то своих победах, украинские спецслужбы, прежде всего, отчитываются перед своим заокеанским хозяином о проделанной работе. Нет сомнения, что в организованных украинскими спецслужбами на территории России терактах есть американский след", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, представители ЦРУ выступают для украинских спецслужб в роли своеобразных наставников, указывая своим ученикам, как "лучше всего и громче совершать теракты на территории России".

https://ria.ru/20231023/dugina-1904678990.html

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в мире, дмитрий белик, центральное разведывательное управление (цру), служба безопасности украины, украина, сша