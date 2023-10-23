https://ria.ru/20231023/sbu-1904691373.html
СБУ стоит за убийствами лидера "Оплота" и главы "Сомали" Толстых, пишет WP
СБУ стоит за убийствами лидера "Оплота" и главы "Сомали" Толстых, пишет WP - РИА Новости, 23.10.2023
СБУ стоит за убийствами лидера "Оплота" и главы "Сомали" Толстых, пишет WP
Спецслужбы Украины причастны к убийствам лидера украинской оппозиционной общественной организации "Оплот" Евгения Жилина и командира батальона "Сомали" и героя... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:25
2023-10-23T15:25
2023-10-23T15:50
украина
донецкая народная республика
михаил толстых (гиви)
евгений жилин
донецк
служба безопасности украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151759/82/1517598253_0:0:1975:1111_1920x0_80_0_0_c4d971a2b0ba989a7654671fcf666dfc.jpg
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Спецслужбы Украины причастны к убийствам лидера украинской оппозиционной общественной организации "Оплот" Евгения Жилина и командира батальона "Сомали" и героя ДНР Михаила Толстых (Гиви), сообщила газета Washington Post со ссылкой на украинские источники из спецслужб."За три года по меньшей мере полдесятка… высокопоставленных командиров сепаратистов… были убиты при обстоятельствах, которые часто приписывали внутреннему сведению счетов, но на самом деле это была работа СБУ… Среди убитых был Евгений Жилин… которого застрелили в 2016 году в московском ресторане. Годом позже в Донецке был убит командир повстанцев, известный как "Гиви", - пишет издание.Сотрудник украинской спецслужбы Олег Сурегей после смерти Гиви признался в интервью украинским СМИ, что взрывное устройство, которое привело к гибели Михаила Толстых, заложила девушка-агент Службы безопасности Украины.
https://ria.ru/20230208/givi-1850497094.html
украина
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151759/82/1517598253_241:0:1722:1111_1920x0_80_0_0_14331b4a303edbbd990918a23cbcecbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, михаил толстых (гиви), евгений жилин, донецк, служба безопасности украины, происшествия
Украина, Донецкая Народная Республика, Михаил Толстых (Гиви), Евгений Жилин, Донецк, Служба безопасности Украины, Происшествия
СБУ стоит за убийствами лидера "Оплота" и главы "Сомали" Толстых, пишет WP
WP: СБУ причастна к убийствам лидера "Оплота" и главы "Сомали" Толстых