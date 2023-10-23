https://ria.ru/20231023/sbu-1904691373.html

СБУ стоит за убийствами лидера "Оплота" и главы "Сомали" Толстых, пишет WP

СБУ стоит за убийствами лидера "Оплота" и главы "Сомали" Толстых, пишет WP - РИА Новости, 23.10.2023

СБУ стоит за убийствами лидера "Оплота" и главы "Сомали" Толстых, пишет WP

Спецслужбы Украины причастны к убийствам лидера украинской оппозиционной общественной организации "Оплот" Евгения Жилина и командира батальона "Сомали" и героя... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:25

2023-10-23T15:25

2023-10-23T15:50

украина

донецкая народная республика

михаил толстых (гиви)

евгений жилин

донецк

служба безопасности украины

происшествия

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Спецслужбы Украины причастны к убийствам лидера украинской оппозиционной общественной организации "Оплот" Евгения Жилина и командира батальона "Сомали" и героя ДНР Михаила Толстых (Гиви), сообщила газета Washington Post со ссылкой на украинские источники из спецслужб."За три года по меньшей мере полдесятка… высокопоставленных командиров сепаратистов… были убиты при обстоятельствах, которые часто приписывали внутреннему сведению счетов, но на самом деле это была работа СБУ… Среди убитых был Евгений Жилин… которого застрелили в 2016 году в московском ресторане. Годом позже в Донецке был убит командир повстанцев, известный как "Гиви", - пишет издание.Сотрудник украинской спецслужбы Олег Сурегей после смерти Гиви признался в интервью украинским СМИ, что взрывное устройство, которое привело к гибели Михаила Толстых, заложила девушка-агент Службы безопасности Украины.

https://ria.ru/20230208/givi-1850497094.html

украина

донецкая народная республика

донецк

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украина, донецкая народная республика, михаил толстых (гиви), евгений жилин, донецк, служба безопасности украины, происшествия