https://ria.ru/20231023/sbu-1904687323.html

СМИ: в СБУ создали "шестое управление" для сотрудничества с MI6

СМИ: в СБУ создали "шестое управление" для сотрудничества с MI6 - РИА Новости, 23.10.2023

СМИ: в СБУ создали "шестое управление" для сотрудничества с MI6

"Шестое управление" для сотрудничества с британской разведслужбой MI6 было создано в Службе безопасности Украины, где ранее в сотрудничестве с ЦРУ сформировали... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:04

2023-10-23T15:04

2023-10-23T15:28

украина

британская разведывательная служба mi6

россия

валентин наливайченко

служба безопасности украины

центральное разведывательное управление (цру)

донецкая народная республика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. "Шестое управление" для сотрудничества с британской разведслужбой MI6 было создано в Службе безопасности Украины, где ранее в сотрудничестве с ЦРУ сформировали "пятое управление", в чьи задачи входят "активные меры против России", сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.В сентябре бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко рассказал журналу Economist про отдельное подразделение в составе спецслужбы, которое занимается убийствами. "Пятое управление" контрразведки в составе СБУ было создано в 2015 году - уже после воссоединения Крыма с Россией и провозглашения независимости ДНР и ЛНР. По данным Наливайченко, украинское руководство тогда решило, что просто "сажать в тюрьму коллаборантов" недостаточно."Чтобы отвечать на угрозы безопасности ЦРУ работали с СБУ для создания полностью нового управления… которое могло бы сфокусироваться на так называемых операциях по "активным мерам" против России и было бы изолировано от других подразделений СБУ. Новое подразделение было прозаически названо "пятым управлением"... Шестое управление с тех пор было добавлено, сказали чиновники, чтобы сотрудничать с британским MI6", - говорится в сообщении издания.

https://ria.ru/20231023/dugina-1904672828.html

украина

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, британская разведывательная служба mi6, россия, валентин наливайченко, служба безопасности украины, центральное разведывательное управление (цру), донецкая народная республика, в мире