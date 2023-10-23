https://ria.ru/20231023/sbu-1904687323.html
СМИ: в СБУ создали "шестое управление" для сотрудничества с MI6
СМИ: в СБУ создали "шестое управление" для сотрудничества с MI6 - РИА Новости, 23.10.2023
СМИ: в СБУ создали "шестое управление" для сотрудничества с MI6
"Шестое управление" для сотрудничества с британской разведслужбой MI6 было создано в Службе безопасности Украины, где ранее в сотрудничестве с ЦРУ сформировали... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:04
2023-10-23T15:04
2023-10-23T15:28
украина
британская разведывательная служба mi6
россия
валентин наливайченко
служба безопасности украины
центральное разведывательное управление (цру)
донецкая народная республика
в мире
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. "Шестое управление" для сотрудничества с британской разведслужбой MI6 было создано в Службе безопасности Украины, где ранее в сотрудничестве с ЦРУ сформировали "пятое управление", в чьи задачи входят "активные меры против России", сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.В сентябре бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко рассказал журналу Economist про отдельное подразделение в составе спецслужбы, которое занимается убийствами. "Пятое управление" контрразведки в составе СБУ было создано в 2015 году - уже после воссоединения Крыма с Россией и провозглашения независимости ДНР и ЛНР. По данным Наливайченко, украинское руководство тогда решило, что просто "сажать в тюрьму коллаборантов" недостаточно."Чтобы отвечать на угрозы безопасности ЦРУ работали с СБУ для создания полностью нового управления… которое могло бы сфокусироваться на так называемых операциях по "активным мерам" против России и было бы изолировано от других подразделений СБУ. Новое подразделение было прозаически названо "пятым управлением"... Шестое управление с тех пор было добавлено, сказали чиновники, чтобы сотрудничать с британским MI6", - говорится в сообщении издания.
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украина, британская разведывательная служба mi6, россия, валентин наливайченко, служба безопасности украины, центральное разведывательное управление (цру), донецкая народная республика, в мире
Украина, Британская разведывательная служба MI6, Россия, Валентин Наливайченко, Служба безопасности Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Донецкая Народная Республика, В мире
СМИ: в СБУ создали "шестое управление" для сотрудничества с MI6
WP: в СБУ создали шестое управление для сотрудничества с британской MI6