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Мантуров прокомментировал готовящийся 12-й пакет антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 23.10.2023
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14:34 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/sanktsii-1904673306.html
Мантуров прокомментировал готовящийся 12-й пакет антироссийских санкций ЕС
Мантуров прокомментировал готовящийся 12-й пакет антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 23.10.2023
Мантуров прокомментировал готовящийся 12-й пакет антироссийских санкций ЕС
Предложения в рамках двенадцатого пакета санкций ЕС в отношении РФ говорят о том, что идеи новых ограничений иссякли, РФ с ними справится, заявил вице-премьер - РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:34
2023-10-23T14:34
россия
евросоюз
литва
москва
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Предложения в рамках двенадцатого пакета санкций ЕС в отношении РФ говорят о том, что идеи новых ограничений иссякли, РФ с ними справится, заявил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.Евросоюз начинает консультации по двенадцатому пакету санкций против России. Среди предложений, в частности, идеи Литвы запретить поставки в РФ радиаторов отопления, гвоздей, гаек, кнопок, швейных игл и вязальных спиц, писал EUobserver со ссылкой на документ."Иссякли фантазии у коллег из Евросоюза. Уж с иголками и радиаторами мы справимся", - сказал Мантуров, комментируя готовящийся двенадцатый пакет санкций ЕС против РФ.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20231003/sanktsii-1900066444.html
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россия, евросоюз, литва, москва, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин
Россия, Евросоюз, Литва, Москва, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Владимир Путин
Мантуров прокомментировал готовящийся 12-й пакет антироссийских санкций ЕС

Мантуров: у ЕС иссякла фантазия по введению антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Предложения в рамках двенадцатого пакета санкций ЕС в отношении РФ говорят о том, что идеи новых ограничений иссякли, РФ с ними справится, заявил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
Евросоюз начинает консультации по двенадцатому пакету санкций против России. Среди предложений, в частности, идеи Литвы запретить поставки в РФ радиаторов отопления, гвоздей, гаек, кнопок, швейных игл и вязальных спиц, писал EUobserver со ссылкой на документ.
"Иссякли фантазии у коллег из Евросоюза. Уж с иголками и радиаторами мы справимся", - сказал Мантуров, комментируя готовящийся двенадцатый пакет санкций ЕС против РФ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Америка признала поражение в санкционной войне с Россией
3 октября, 08:00
 
РоссияЕвросоюзЛитваМоскваДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир Путин
 
 
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