https://ria.ru/20231023/sanktsii-1904673306.html

Мантуров прокомментировал готовящийся 12-й пакет антироссийских санкций ЕС

Мантуров прокомментировал готовящийся 12-й пакет антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 23.10.2023

Мантуров прокомментировал готовящийся 12-й пакет антироссийских санкций ЕС

Предложения в рамках двенадцатого пакета санкций ЕС в отношении РФ говорят о том, что идеи новых ограничений иссякли, РФ с ними справится, заявил вице-премьер - РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T14:34

2023-10-23T14:34

2023-10-23T14:34

россия

евросоюз

литва

москва

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Предложения в рамках двенадцатого пакета санкций ЕС в отношении РФ говорят о том, что идеи новых ограничений иссякли, РФ с ними справится, заявил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.Евросоюз начинает консультации по двенадцатому пакету санкций против России. Среди предложений, в частности, идеи Литвы запретить поставки в РФ радиаторов отопления, гвоздей, гаек, кнопок, швейных игл и вязальных спиц, писал EUobserver со ссылкой на документ."Иссякли фантазии у коллег из Евросоюза. Уж с иголками и радиаторами мы справимся", - сказал Мантуров, комментируя готовящийся двенадцатый пакет санкций ЕС против РФ.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20231003/sanktsii-1900066444.html

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россия, евросоюз, литва, москва, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин