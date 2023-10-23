https://ria.ru/20231023/sanktsii-1904579630.html
"Россия нас обошла". В Германии неожиданно спохватились из-за Украины
"Россия нас обошла". В Германии неожиданно спохватились из-за Украины - РИА Новости, 23.10.2023
"Россия нас обошла". В Германии неожиданно спохватились из-за Украины
Европа понесла больший ущерб от антироссийских санкций, чем сама Россия, ЕC может дать трещину в будущем, заявил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T06:31
2023-10-23T06:31
2023-10-23T06:31
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Европа понесла больший ущерб от антироссийских санкций, чем сама Россия, ЕC может дать трещину в будущем, заявил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman."Санкции нанесли ЕС больше урона, чем России. Западные лидеры недооценили, <...>, насколько сложно изолировать страну таких размеров", — написал обозреватель.Журналист подкрепил свое заявление прогнозом Международного валютного фонда, согласно которому экономика России по итогам 2023 года вырастет сильнее, чем в Британии, Франции, Германии и Италии.Кроме того, Мюнхау считает, что война на Украине привела к напряжению сил Евросоюза до предела. Он добавил, что у европейских лидеров нет общей стратегии по завершению конфликта. Обозреватель также заявил, что стоимость восстановления Украины после завершения конфликта окажется гораздо выше, чем предполагают текущие расчеты."Я думаю, что европейское единство даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины", — заключил Мюнхау.В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, россия, украина, германия, вольфганг мюнхау, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Германия, Вольфганг Мюнхау, Евросоюз
"Россия нас обошла". В Германии неожиданно спохватились из-за Украины
New Statesman: Евросоюз может дать трещину
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Европа понесла больший ущерб от антироссийских санкций, чем сама Россия, ЕC может дать трещину в будущем, заявил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье
для британского издания New Statesman.
«
"Санкции нанесли ЕС больше урона, чем России. Западные лидеры недооценили, <...>, насколько сложно изолировать страну таких размеров", — написал обозреватель.
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Журналист подкрепил свое заявление прогнозом Международного валютного фонда, согласно которому экономика России по итогам 2023 года вырастет сильнее, чем в Британии, Франции, Германии и Италии.
Кроме того, Мюнхау считает, что война на Украине привела к напряжению сил Евросоюза до предела. Он добавил, что у европейских лидеров нет общей стратегии по завершению конфликта.
Обозреватель также заявил, что стоимость восстановления Украины после завершения конфликта окажется гораздо выше, чем предполагают текущие расчеты.
«
"Я думаю, что европейское единство даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины", — заключил Мюнхау.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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