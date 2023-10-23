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"Россия нас обошла". В Германии неожиданно спохватились из-за Украины - РИА Новости, 23.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:31 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/sanktsii-1904579630.html
"Россия нас обошла". В Германии неожиданно спохватились из-за Украины
"Россия нас обошла". В Германии неожиданно спохватились из-за Украины - РИА Новости, 23.10.2023
"Россия нас обошла". В Германии неожиданно спохватились из-за Украины
Европа понесла больший ущерб от антироссийских санкций, чем сама Россия, ЕC может дать трещину в будущем, заявил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T06:31
2023-10-23T06:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
германия
вольфганг мюнхау
евросоюз
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Европа понесла больший ущерб от антироссийских санкций, чем сама Россия, ЕC может дать трещину в будущем, заявил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman."Санкции нанесли ЕС больше урона, чем России. Западные лидеры недооценили, &lt;...&gt;, насколько сложно изолировать страну таких размеров", — написал обозреватель.Журналист подкрепил свое заявление прогнозом Международного валютного фонда, согласно которому экономика России по итогам 2023 года вырастет сильнее, чем в Британии, Франции, Германии и Италии.Кроме того, Мюнхау считает, что война на Украине привела к напряжению сил Евросоюза до предела. Он добавил, что у европейских лидеров нет общей стратегии по завершению конфликта. Обозреватель также заявил, что стоимость восстановления Украины после завершения конфликта окажется гораздо выше, чем предполагают текущие расчеты.&quot;Я думаю, что европейское единство даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины&quot;, — заключил Мюнхау.В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231022/vybory-1904564385.html
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в мире, россия, украина, германия, вольфганг мюнхау, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Германия, Вольфганг Мюнхау, Евросоюз
"Россия нас обошла". В Германии неожиданно спохватились из-за Украины

New Statesman: Евросоюз может дать трещину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Европа понесла больший ущерб от антироссийских санкций, чем сама Россия, ЕC может дать трещину в будущем, заявил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman.
«
"Санкции нанесли ЕС больше урона, чем России. Западные лидеры недооценили, <...>, насколько сложно изолировать страну таких размеров", — написал обозреватель.
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Журналист подкрепил свое заявление прогнозом Международного валютного фонда, согласно которому экономика России по итогам 2023 года вырастет сильнее, чем в Британии, Франции, Германии и Италии.
Кроме того, Мюнхау считает, что война на Украине привела к напряжению сил Евросоюза до предела. Он добавил, что у европейских лидеров нет общей стратегии по завершению конфликта.
Обозреватель также заявил, что стоимость восстановления Украины после завершения конфликта окажется гораздо выше, чем предполагают текущие расчеты.
«

"Я думаю, что европейское единство даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины", — заключил Мюнхау.

В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаГерманияВольфганг МюнхауЕвросоюз
 
 
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