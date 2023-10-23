ЕС и страны Центральной Азии проведут саммит в первой половине 2024 года
Боррель: ЕС и страны Центральной Азии проведут саммит в первой половине 2024 г
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ЕС и страны Центральной Азии проведут саммит в первой половине следующего года.
"Мы провели сегодня очень плодотворную дискуссию, мы ее продолжим на саммите ЕС-Центральная Азия в первой половине следующего года", - сообщил он по итогам заседания в Люксембурге Совета МИД стран ЕС, в рамках которого также состоялась встреча европейских министров с представителями стран Центральной Азии.
Сообщалось, что основной темой обсуждения стран ЕС со странами Центральной Азии в Люксембурге стала борьба с обходом европейских санкций против России, а также вопросы сотрудничества и безопасности.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.