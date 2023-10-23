Рейтинг@Mail.ru
ЕС и страны Центральной Азии проведут саммит в первой половине 2024 года - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 23.10.2023 (обновлено: 18:28 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/sammit-1904761994.html
ЕС и страны Центральной Азии проведут саммит в первой половине 2024 года
ЕС и страны Центральной Азии проведут саммит в первой половине 2024 года - РИА Новости, 23.10.2023
ЕС и страны Центральной Азии проведут саммит в первой половине 2024 года
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ЕС и страны Центральной Азии проведут саммит в первой половине следующего года. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T18:09
2023-10-23T18:28
в мире
евросоюз
жозеп боррель
центральная азия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ЕС и страны Центральной Азии проведут саммит в первой половине следующего года."Мы провели сегодня очень плодотворную дискуссию, мы ее продолжим на саммите ЕС-Центральная Азия в первой половине следующего года", - сообщил он по итогам заседания в Люксембурге Совета МИД стран ЕС, в рамках которого также состоялась встреча европейских министров с представителями стран Центральной Азии.Сообщалось, что основной темой обсуждения стран ЕС со странами Центральной Азии в Люксембурге стала борьба с обходом европейских санкций против России, а также вопросы сотрудничества и безопасности.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230811/davlenie-1889407922.html
центральная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, жозеп боррель, центральная азия
В мире, Евросоюз, Жозеп Боррель, Центральная Азия
ЕС и страны Центральной Азии проведут саммит в первой половине 2024 года

Боррель: ЕС и страны Центральной Азии проведут саммит в первой половине 2024 г

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ЕС и страны Центральной Азии проведут саммит в первой половине следующего года.
"Мы провели сегодня очень плодотворную дискуссию, мы ее продолжим на саммите ЕС-Центральная Азия в первой половине следующего года", - сообщил он по итогам заседания в Люксембурге Совета МИД стран ЕС, в рамках которого также состоялась встреча европейских министров с представителями стран Центральной Азии.
Сообщалось, что основной темой обсуждения стран ЕС со странами Центральной Азии в Люксембурге стала борьба с обходом европейских санкций против России, а также вопросы сотрудничества и безопасности.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Город Астана - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
МИД осудил давление Запада на Центральную Азию
11 августа, 03:54
 
В миреЕвросоюзЖозеп БоррельЦентральная Азия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала