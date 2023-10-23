https://ria.ru/20231023/sakhalin-1904587592.html

На Сахалине трое строителей упали с высоты

На Сахалине трое строителей упали с высоты - РИА Новости, 23.10.2023

На Сахалине трое строителей упали с высоты

Три человека госпитализированы после падения с высоты на строительном объекте в Южно-Сахалинске, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе министерства... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T08:51

2023-10-23T08:51

2023-10-23T08:51

происшествия

южно-сахалинск

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 окт – РИА Новости. Три человека госпитализированы после падения с высоты на строительном объекте в Южно-Сахалинске, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Сахалинской области. "Все пострадавшие были доставлены в областную клиническую больницу. Двое находятся в тяжелом состоянии, один - в среднем", - уточнила представитель министерства. По данным местных СМИ, строители упали с 17-го этажа строящегося здания в Южно-Сахалинске. Проверку по данному происшествию начала прокуратура Сахалинской области.

https://ria.ru/20231005/padenie-1900598854.html

южно-сахалинск

сахалинская область

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происшествия, южно-сахалинск, сахалинская область