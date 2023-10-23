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На Сахалине трое строителей упали с высоты - РИА Новости, 23.10.2023
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08:51 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/sakhalin-1904587592.html
На Сахалине трое строителей упали с высоты
На Сахалине трое строителей упали с высоты - РИА Новости, 23.10.2023
На Сахалине трое строителей упали с высоты
Три человека госпитализированы после падения с высоты на строительном объекте в Южно-Сахалинске, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе министерства... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T08:51
2023-10-23T08:51
происшествия
южно-сахалинск
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 окт – РИА Новости. Три человека госпитализированы после падения с высоты на строительном объекте в Южно-Сахалинске, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Сахалинской области. "Все пострадавшие были доставлены в областную клиническую больницу. Двое находятся в тяжелом состоянии, один - в среднем", - уточнила представитель министерства. По данным местных СМИ, строители упали с 17-го этажа строящегося здания в Южно-Сахалинске. Проверку по данному происшествию начала прокуратура Сахалинской области.
https://ria.ru/20231005/padenie-1900598854.html
южно-сахалинск
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происшествия, южно-сахалинск, сахалинская область
Происшествия, Южно-Сахалинск, Сахалинская область
На Сахалине трое строителей упали с высоты

В Южно-Сахалинске троих строителей госпитализировали после падения с 17-го этажа

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 окт – РИА Новости. Три человека госпитализированы после падения с высоты на строительном объекте в Южно-Сахалинске, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Сахалинской области.
"Все пострадавшие были доставлены в областную клиническую больницу. Двое находятся в тяжелом состоянии, один - в среднем", - уточнила представитель министерства.
По данным местных СМИ, строители упали с 17-го этажа строящегося здания в Южно-Сахалинске.
Проверку по данному происшествию начала прокуратура Сахалинской области.
Трое рабочих упали с высоты в в стволе в шахты Скипо-Клетевая в Башкирии
В Башкирии трое рабочих упали с высоты в шахте
5 октября, 09:55
 
ПроисшествияЮжно-СахалинскСахалинская область
 
 
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