https://ria.ru/20231023/ryba-1904736348.html

В Росрыболовстве предложили запретить ввоз продукции с Фарерских островов

В Росрыболовстве предложили запретить ввоз продукции с Фарерских островов - РИА Новости, 23.10.2023

В Росрыболовстве предложили запретить ввоз продукции с Фарерских островов

Росрыболовство предложило ввести запрет на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов в качестве ответа на ограничения в отношении российских рыболовецких... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T16:47

2023-10-23T16:47

2023-10-23T16:48

экономика

фарерские острова

дания

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758553070_0:980:2048:2132_1920x0_80_0_0_42adce971bccd8a5e7db5fd9bf4a3df2.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Росрыболовство предложило ввести запрет на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов в качестве ответа на ограничения в отношении российских рыболовецких предприятий, следует из сообщения регулятора. "Федеральное агентство по рыболовству внесло в Правительство Российской Федерации предложение ввести запрет на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов (автономной территории Королевства Дания) в качестве ответной меры на заградительные действия в отношении российских рыболовецких предприятий", - говорится в сообщении. Росрыболовство отмечает, что предложенная мера не окажет отрицательного влияния на продовольственную безопасность страны, поскольку российские промысловые компании осуществляют добычу и доставку на российский берег данных видов рыб и производят продукцию из них. Кроме того, импорт с Фарерских островов может быть замещен перераспределением части существующего экспорта на поставки на внутренний рынок, уверены в ведомстве. Согласно приводимым данным, основу импорта с Фарерских островов составляет мороженая рыба (сельдь, скумбрия, мойва). При этом согласно данным официальной статистики, в период с 2018 по 2022 годы объем ввозимой продукции снизился на 50,4% (со 144,1 тысячи тонн до 71,5 тысячи тонн). По данным газеты Wall Street Journal в июле Фарерские острова, входящие в состав Дании на правах автономии, ввели ряд мер по ограничению доступа в свои порты для российских судов.

https://ria.ru/20230407/ryba-1863627659.html

https://ria.ru/20231011/nauka-1901807665.html

https://ria.ru/20231017/eksport-1903227569.html

фарерские острова

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, фарерские острова, дания, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)