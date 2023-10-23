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В Росрыболовстве предложили запретить ввоз продукции с Фарерских островов - РИА Новости, 23.10.2023
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16:47 23.10.2023 (обновлено: 16:48 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/ryba-1904736348.html
В Росрыболовстве предложили запретить ввоз продукции с Фарерских островов
В Росрыболовстве предложили запретить ввоз продукции с Фарерских островов - РИА Новости, 23.10.2023
В Росрыболовстве предложили запретить ввоз продукции с Фарерских островов
Росрыболовство предложило ввести запрет на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов в качестве ответа на ограничения в отношении российских рыболовецких... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:47
2023-10-23T16:48
экономика
фарерские острова
дания
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Росрыболовство предложило ввести запрет на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов в качестве ответа на ограничения в отношении российских рыболовецких предприятий, следует из сообщения регулятора. "Федеральное агентство по рыболовству внесло в Правительство Российской Федерации предложение ввести запрет на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов (автономной территории Королевства Дания) в качестве ответной меры на заградительные действия в отношении российских рыболовецких предприятий", - говорится в сообщении. Росрыболовство отмечает, что предложенная мера не окажет отрицательного влияния на продовольственную безопасность страны, поскольку российские промысловые компании осуществляют добычу и доставку на российский берег данных видов рыб и производят продукцию из них. Кроме того, импорт с Фарерских островов может быть замещен перераспределением части существующего экспорта на поставки на внутренний рынок, уверены в ведомстве. Согласно приводимым данным, основу импорта с Фарерских островов составляет мороженая рыба (сельдь, скумбрия, мойва). При этом согласно данным официальной статистики, в период с 2018 по 2022 годы объем ввозимой продукции снизился на 50,4% (со 144,1 тысячи тонн до 71,5 тысячи тонн). По данным газеты Wall Street Journal в июле Фарерские острова, входящие в состав Дании на правах автономии, ввели ряд мер по ограничению доступа в свои порты для российских судов.
https://ria.ru/20230407/ryba-1863627659.html
https://ria.ru/20231011/nauka-1901807665.html
https://ria.ru/20231017/eksport-1903227569.html
фарерские острова
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экономика, фарерские острова, дания, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Экономика, Фарерские острова, Дания, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
В Росрыболовстве предложили запретить ввоз продукции с Фарерских островов

Росрыболовство предложило ввести запрет на ввоз продукции с Фарерских островов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОхлажденная скумбрия
Охлажденная скумбрия - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Охлажденная скумбрия. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Росрыболовство предложило ввести запрет на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов в качестве ответа на ограничения в отношении российских рыболовецких предприятий, следует из сообщения регулятора.
«
"Федеральное агентство по рыболовству внесло в Правительство Российской Федерации предложение ввести запрет на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов (автономной территории Королевства Дания) в качестве ответной меры на заградительные действия в отношении российских рыболовецких предприятий", - говорится в сообщении.
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Росрыболовство отмечает, что предложенная мера не окажет отрицательного влияния на продовольственную безопасность страны, поскольку российские промысловые компании осуществляют добычу и доставку на российский берег данных видов рыб и производят продукцию из них.
Кроме того, импорт с Фарерских островов может быть замещен перераспределением части существующего экспорта на поставки на внутренний рынок, уверены в ведомстве.
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Согласно приводимым данным, основу импорта с Фарерских островов составляет мороженая рыба (сельдь, скумбрия, мойва). При этом согласно данным официальной статистики, в период с 2018 по 2022 годы объем ввозимой продукции снизился на 50,4% (со 144,1 тысячи тонн до 71,5 тысячи тонн).
По данным газеты Wall Street Journal в июле Фарерские острова, входящие в состав Дании на правах автономии, ввели ряд мер по ограничению доступа в свои порты для российских судов.
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ЭкономикаФарерские островаДанияФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
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