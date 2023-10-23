https://ria.ru/20231023/rvio-1904569908.html

Мелитопольская операция дала "ключ" к Крыму и Одессе, заявили в РВИО

Мелитопольская операция дала "ключ" к Крыму и Одессе, заявили в РВИО - РИА Новости, 23.10.2023

Мелитопольская операция дала "ключ" к Крыму и Одессе, заявили в РВИО

Мелитопольская операция стала для Красной Армии "малым Сталинградом" - вырывать город у нацистов пришлось в сложнейших городских боях, победа в которых... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T01:11

2023-10-23T01:11

2023-10-23T01:11

мелитополь

вермахт

украина

одесса

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мелитопольская операция стала для Красной Армии "малым Сталинградом" - вырывать город у нацистов пришлось в сложнейших городских боях, победа в которых фактически дала ключ к освобождению правобережной Украины и Крыма, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ровно 80 лет назад, 23 октября 1943 года, Красная Армия освободила Мелитополь, находившийся под нацистской оккупацией с октября 1941 года. В течение двух лет в городе действовал жестокий оккупационный режим: комендантский час, расстрелы мирных жителей, угон молодёжи на рабский труд в Германию. Только из самого Мелитополя за время оккупации было угнано 12 тысяч человек, расстреляно – 14 тысяч мирных граждан (при общем населении около 75 тысяч жителей). "Наши командиры не случайно называли Мелитопольскую операцию "малым Сталинградом": в течение 10 суток шли ожесточенные бои непосредственно на улицах разрушенного города. Было очень тяжело, но Красная Армия справилась во многом благодаря штурмовым группам, опыт применения которых был получен в Сталинградской битве", - сказал Мягков. По словам историка, примечательной чертой сражения за Мелитополь стало активное задействование так называемых "панцирников" - бойцов 12-й инженерно-сапёрной бригады, защищенных стальными нагрудниками – по сути прообразом современных бронежилетов. Стальные панцири позволяли сократить потери, которые в тех условиях были неизбежны: штурмовые группы вынуждены были закладывать мины под дома, где засели немцы, которые непрерывно их обстреливали – брать с боем приходилось каждое здание. Поскольку немцы применяли бронетехнику на узких улицах города, "панцирники" закладывали мины прямо под вражеские танки, что также было крайне рискованно. Ключ к Одессе и Крыму Говоря о причинах столь ожесточенного сопротивления гитлеровцев и их румынских союзников в этом городе, собеседник агентства пояснил, что Мелитополь был по сути ключом к прорыву в низовье Днепра и началу освобождения южной части правобережной Украины, в том числе таких важнейших причерноморских городов, как Херсон, Николаев, Одесса. Кроме того, освобождение Мелитополя фактически выводило Красную Армию к Перекопскому перешейку. "Потеряв Мелитополь, вся немецкая 17-я армия и румынские части оказались бы в западне в Крыму. Враг понимал всю опасность ситуации, поэтому превратил город в один из самых укреплённых пунктов на линии обороны "Вотан", названной так в честь древнегерманского языческого бога (у скандинавских народов известен как О́дин). Солдаты Вермахта, дислоцированные на тех позициях, получали тройной оклад", - рассказал историк. Линию "Вотан" вдоль реки Молочной обороняло порядка 210 тысяч немецких солдат, большинство из них – переброшенные туда резервы гитлеровцев, "высвободившихся" после поражения Вермахта в Битве за Донбасс. "Враг понимал, что терять этот город ему ни в коем случае нельзя, поэтому дрался насмерть", - заявил Мягков. Поначалу такие беспрецедентные усилия гитлеровцев давали плоды: первая атака Красной Армии на Мелитополь (26-30 сентября 1943 года) забуксовала о мощную систему укреплений, были понесены значительные потери, пришлось перегруппировываться. Артиллерия – "бог войны" Однако первые неудачи удалось оперативно компенсировать за счёт грамотной работы разведки и артиллерии, которая, как отмечают сегодня многие эксперты, комментируя ход спецоперации на Украине, как и 80 лет назад, справедливо называется "богом войны". "Тогда прекрасно себя показала наша артиллерия – она работала буквально как часы. Начиная артподготовку, мы уничтожали огневые точки противника, потом артиллерийский вал нарастал, переносясь вглубь немецкой обороны, и ещё до окончания работы артиллерии в бой шла наша пехота, врываясь на позиции нацистов", - рассказал Мягков. Награды за несуществующие победы Любопытным нюансом, связанным с Мелитопольской операцией, является то, что немцы, по некоторым сведениям, чеканили медали за оборону города, планируя вручить её бойцам Вермахта, когда они его отстоят. История распорядилась иначе: 23 октября Мелитополь был освобожден Красной Армией от нацистской оккупации. Значимость данной операции можно понять и по количеству солдат, получивших за неё звание Героя Советского Союза – 87 человек, 12 из которых были уроженцами Мелитополя.

https://ria.ru/20230922/melitopol-1897943936.html

https://ria.ru/20231014/zaporozhe-1902273304.html

https://ria.ru/20231014/tank-1902694905.html

мелитополь

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мелитополь, вермахт, украина, одесса