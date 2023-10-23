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Мелитопольская операция дала "ключ" к Крыму и Одессе, заявили в РВИО - РИА Новости, 23.10.2023
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01:11 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/rvio-1904569908.html
Мелитопольская операция дала "ключ" к Крыму и Одессе, заявили в РВИО
Мелитопольская операция дала "ключ" к Крыму и Одессе, заявили в РВИО - РИА Новости, 23.10.2023
Мелитопольская операция дала "ключ" к Крыму и Одессе, заявили в РВИО
Мелитопольская операция стала для Красной Армии "малым Сталинградом" - вырывать город у нацистов пришлось в сложнейших городских боях, победа в которых... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T01:11
2023-10-23T01:11
мелитополь
вермахт
украина
одесса
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мелитопольская операция стала для Красной Армии "малым Сталинградом" - вырывать город у нацистов пришлось в сложнейших городских боях, победа в которых фактически дала ключ к освобождению правобережной Украины и Крыма, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ровно 80 лет назад, 23 октября 1943 года, Красная Армия освободила Мелитополь, находившийся под нацистской оккупацией с октября 1941 года. В течение двух лет в городе действовал жестокий оккупационный режим: комендантский час, расстрелы мирных жителей, угон молодёжи на рабский труд в Германию. Только из самого Мелитополя за время оккупации было угнано 12 тысяч человек, расстреляно – 14 тысяч мирных граждан (при общем населении около 75 тысяч жителей). "Наши командиры не случайно называли Мелитопольскую операцию "малым Сталинградом": в течение 10 суток шли ожесточенные бои непосредственно на улицах разрушенного города. Было очень тяжело, но Красная Армия справилась во многом благодаря штурмовым группам, опыт применения которых был получен в Сталинградской битве", - сказал Мягков. По словам историка, примечательной чертой сражения за Мелитополь стало активное задействование так называемых "панцирников" - бойцов 12-й инженерно-сапёрной бригады, защищенных стальными нагрудниками – по сути прообразом современных бронежилетов. Стальные панцири позволяли сократить потери, которые в тех условиях были неизбежны: штурмовые группы вынуждены были закладывать мины под дома, где засели немцы, которые непрерывно их обстреливали – брать с боем приходилось каждое здание. Поскольку немцы применяли бронетехнику на узких улицах города, "панцирники" закладывали мины прямо под вражеские танки, что также было крайне рискованно. Ключ к Одессе и Крыму Говоря о причинах столь ожесточенного сопротивления гитлеровцев и их румынских союзников в этом городе, собеседник агентства пояснил, что Мелитополь был по сути ключом к прорыву в низовье Днепра и началу освобождения южной части правобережной Украины, в том числе таких важнейших причерноморских городов, как Херсон, Николаев, Одесса. Кроме того, освобождение Мелитополя фактически выводило Красную Армию к Перекопскому перешейку. "Потеряв Мелитополь, вся немецкая 17-я армия и румынские части оказались бы в западне в Крыму. Враг понимал всю опасность ситуации, поэтому превратил город в один из самых укреплённых пунктов на линии обороны "Вотан", названной так в честь древнегерманского языческого бога (у скандинавских народов известен как О́дин). Солдаты Вермахта, дислоцированные на тех позициях, получали тройной оклад", - рассказал историк. Линию "Вотан" вдоль реки Молочной обороняло порядка 210 тысяч немецких солдат, большинство из них – переброшенные туда резервы гитлеровцев, "высвободившихся" после поражения Вермахта в Битве за Донбасс. "Враг понимал, что терять этот город ему ни в коем случае нельзя, поэтому дрался насмерть", - заявил Мягков. Поначалу такие беспрецедентные усилия гитлеровцев давали плоды: первая атака Красной Армии на Мелитополь (26-30 сентября 1943 года) забуксовала о мощную систему укреплений, были понесены значительные потери, пришлось перегруппировываться. Артиллерия – "бог войны" Однако первые неудачи удалось оперативно компенсировать за счёт грамотной работы разведки и артиллерии, которая, как отмечают сегодня многие эксперты, комментируя ход спецоперации на Украине, как и 80 лет назад, справедливо называется "богом войны". "Тогда прекрасно себя показала наша артиллерия – она работала буквально как часы. Начиная артподготовку, мы уничтожали огневые точки противника, потом артиллерийский вал нарастал, переносясь вглубь немецкой обороны, и ещё до окончания работы артиллерии в бой шла наша пехота, врываясь на позиции нацистов", - рассказал Мягков. Награды за несуществующие победы Любопытным нюансом, связанным с Мелитопольской операцией, является то, что немцы, по некоторым сведениям, чеканили медали за оборону города, планируя вручить её бойцам Вермахта, когда они его отстоят. История распорядилась иначе: 23 октября Мелитополь был освобожден Красной Армией от нацистской оккупации. Значимость данной операции можно понять и по количеству солдат, получивших за неё звание Героя Советского Союза – 87 человек, 12 из которых были уроженцами Мелитополя.
https://ria.ru/20230922/melitopol-1897943936.html
https://ria.ru/20231014/zaporozhe-1902273304.html
https://ria.ru/20231014/tank-1902694905.html
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мелитополь, вермахт, украина, одесса
Мелитополь, Вермахт, Украина, Одесса
Мелитопольская операция дала "ключ" к Крыму и Одессе, заявили в РВИО

РВИО: Мелитопольская операция стала "малым Сталинградом", давшим ключ к Крыму

© РИА Новости / Борис Боровских | Перейти в медиабанкМелитопольская наступательная операция Южного (с 20 октября 1943 - 4-го Украинского) фронта. Саперы под огнем противника делают проходы в проволочных заграждениях. Конец сентября - начало октября 1943 года
Мелитопольская наступательная операция Южного (с 20 октября 1943 - 4-го Украинского) фронта. Саперы под огнем противника делают проходы в проволочных заграждениях. Конец сентября - начало октября 1943 года - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Борис Боровских
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Мелитопольская наступательная операция Южного (с 20 октября 1943 - 4-го Украинского) фронта. Саперы под огнем противника делают проходы в проволочных заграждениях. Конец сентября - начало октября 1943 года. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мелитопольская операция стала для Красной Армии "малым Сталинградом" - вырывать город у нацистов пришлось в сложнейших городских боях, победа в которых фактически дала ключ к освобождению правобережной Украины и Крыма, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Ровно 80 лет назад, 23 октября 1943 года, Красная Армия освободила Мелитополь, находившийся под нацистской оккупацией с октября 1941 года. В течение двух лет в городе действовал жестокий оккупационный режим: комендантский час, расстрелы мирных жителей, угон молодёжи на рабский труд в Германию.
Только из самого Мелитополя за время оккупации было угнано 12 тысяч человек, расстреляно – 14 тысяч мирных граждан (при общем населении около 75 тысяч жителей).
"Наши командиры не случайно называли Мелитопольскую операцию "малым Сталинградом": в течение 10 суток шли ожесточенные бои непосредственно на улицах разрушенного города. Было очень тяжело, но Красная Армия справилась во многом благодаря штурмовым группам, опыт применения которых был получен в Сталинградской битве", - сказал Мягков.
Мелитополь. Часть 1. Мелитопольский котёл и безрассудная контратака - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Мелитополь. Часть 1. "Мелитопольский котёл" и безрассудная контратака
22 сентября, 14:00
По словам историка, примечательной чертой сражения за Мелитополь стало активное задействование так называемых "панцирников" - бойцов 12-й инженерно-сапёрной бригады, защищенных стальными нагрудниками – по сути прообразом современных бронежилетов.
Стальные панцири позволяли сократить потери, которые в тех условиях были неизбежны: штурмовые группы вынуждены были закладывать мины под дома, где засели немцы, которые непрерывно их обстреливали – брать с боем приходилось каждое здание. Поскольку немцы применяли бронетехнику на узких улицах города, "панцирники" закладывали мины прямо под вражеские танки, что также было крайне рискованно.

Ключ к Одессе и Крыму

Говоря о причинах столь ожесточенного сопротивления гитлеровцев и их румынских союзников в этом городе, собеседник агентства пояснил, что Мелитополь был по сути ключом к прорыву в низовье Днепра и началу освобождения южной части правобережной Украины, в том числе таких важнейших причерноморских городов, как Херсон, Николаев, Одесса.
Кроме того, освобождение Мелитополя фактически выводило Красную Армию к Перекопскому перешейку.
"Потеряв Мелитополь, вся немецкая 17-я армия и румынские части оказались бы в западне в Крыму. Враг понимал всю опасность ситуации, поэтому превратил город в один из самых укреплённых пунктов на линии обороны "Вотан", названной так в честь древнегерманского языческого бога (у скандинавских народов известен как О́дин). Солдаты Вермахта, дислоцированные на тех позициях, получали тройной оклад", - рассказал историк.
Запорожская операция советских войск, проводившаяся силами левого крыла Юго-Западного фронта с целью ликвидации запорожского плацдарма немцев и освобождения города Запорожье - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Освобождение города Запорожье от немецко-фашистских захватчиков
14 октября, 00:51
Линию "Вотан" вдоль реки Молочной обороняло порядка 210 тысяч немецких солдат, большинство из них – переброшенные туда резервы гитлеровцев, "высвободившихся" после поражения Вермахта в Битве за Донбасс. "Враг понимал, что терять этот город ему ни в коем случае нельзя, поэтому дрался насмерть", - заявил Мягков.
Поначалу такие беспрецедентные усилия гитлеровцев давали плоды: первая атака Красной Армии на Мелитополь (26-30 сентября 1943 года) забуксовала о мощную систему укреплений, были понесены значительные потери, пришлось перегруппировываться.

Артиллерия – "бог войны"

Однако первые неудачи удалось оперативно компенсировать за счёт грамотной работы разведки и артиллерии, которая, как отмечают сегодня многие эксперты, комментируя ход спецоперации на Украине, как и 80 лет назад, справедливо называется "богом войны".
"Тогда прекрасно себя показала наша артиллерия – она работала буквально как часы. Начиная артподготовку, мы уничтожали огневые точки противника, потом артиллерийский вал нарастал, переносясь вглубь немецкой обороны, и ещё до окончания работы артиллерии в бой шла наша пехота, врываясь на позиции нацистов", - рассказал Мягков.

Награды за несуществующие победы

Любопытным нюансом, связанным с Мелитопольской операцией, является то, что немцы, по некоторым сведениям, чеканили медали за оборону города, планируя вручить её бойцам Вермахта, когда они его отстоят. История распорядилась иначе: 23 октября Мелитополь был освобожден Красной Армией от нацистской оккупации.
Значимость данной операции можно понять и по количеству солдат, получивших за неё звание Героя Советского Союза – 87 человек, 12 из которых были уроженцами Мелитополя.
23 октября Мелитополь был освобождён подразделениями 51-й армии. Одновременно войска, наступающие севернее города, также прорвали оборону и перерезали железнодорожную линию Запорожье — Мелитополь. Красная Армия вошла в город. Памятник героям-танкистам, погибшим во время освобождения Мелитополя. Установлен в декабре 1943 года. - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Освобождавший Мелитополь от нацистов танк Т-70 готов к возвращению "домой"
14 октября, 01:18
 
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