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Россиян ждет короткая рабочая неделя в первых числах ноября - РИА Новости, 23.10.2023
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13:23 23.10.2023 (обновлено: 16:21 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/rossiya-1904646442.html
Россиян ждет короткая рабочая неделя в первых числах ноября
Россиян ждет короткая рабочая неделя в первых числах ноября - РИА Новости, 23.10.2023
Россиян ждет короткая рабочая неделя в первых числах ноября
В ноябре россиян ждет короткая неделя в честь Дня народного единства. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T13:23
2023-10-23T16:21
праздники
россия
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В ноябре россиян ждет короткая неделя в честь Дня народного единства.Праздник, который отмечают 4 ноября, в этом году выпадает на субботу, из-за чего понедельник будет выходным, а в пятницу, 3 ноября, рабочий день сокращается на час.Согласно законодательству, нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. Что касается сдельной оплаты, то таким сотрудникам за нерабочие праздничные дни выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
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праздники, россия
праздники, Россия
Россиян ждет короткая рабочая неделя в первых числах ноября

Россиян ждет короткая рабочая неделя в начале ноября

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУчастники фестиваля "День народного единства" на Манежной площади в Москве
Участники фестиваля День народного единства на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Участники фестиваля "День народного единства" на Манежной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В ноябре россиян ждет короткая неделя в честь Дня народного единства.
Праздник, который отмечают 4 ноября, в этом году выпадает на субботу, из-за чего понедельник будет выходным, а в пятницу, 3 ноября, рабочий день сокращается на час.
Согласно законодательству, нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. Что касается сдельной оплаты, то таким сотрудникам за нерабочие праздничные дни выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.
День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
© ИнфографикаКалендарь праздников — 2023. Ноябрь
Календарь праздников — 2023. Ноябрь
© Инфографика
Календарь праздников — 2023. Ноябрь
 
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