https://ria.ru/20231023/rossiya-1904646442.html

Россиян ждет короткая рабочая неделя в первых числах ноября

Россиян ждет короткая рабочая неделя в первых числах ноября - РИА Новости, 23.10.2023

Россиян ждет короткая рабочая неделя в первых числах ноября

В ноябре россиян ждет короткая неделя в честь Дня народного единства. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T13:23

2023-10-23T13:23

2023-10-23T16:21

праздники

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904661170_0:24:2822:1611_1920x0_80_0_0_87131c968a8fae7f0d04e3594c886bbb.jpg

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В ноябре россиян ждет короткая неделя в честь Дня народного единства.Праздник, который отмечают 4 ноября, в этом году выпадает на субботу, из-за чего понедельник будет выходным, а в пятницу, 3 ноября, рабочий день сокращается на час.Согласно законодательству, нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. Что касается сдельной оплаты, то таким сотрудникам за нерабочие праздничные дни выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

праздники, россия