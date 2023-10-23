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Мишустин сообщил об утверждении масштабного плана по развитию Сибири
Мишустин сообщил об утверждении масштабного плана по развитию Сибири - РИА Новости, 23.10.2023
Мишустин сообщил об утверждении масштабного плана по развитию Сибири
Правительство РФ утвердило план реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского Федерального округа до 2035 года, включающий более 150... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:23
2023-10-23T12:23
2023-10-23T12:23
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского Федерального округа до 2035 года, включающий более 150 мероприятий, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. "В начале года правительство приняло стратегию социально-экономического развития этого федерального округа до 2035 года, главная цель которой - обеспечение устойчивого роста экономики и улучшение качества жизни граждан макрорегиона. Теперь утвержден план ее реализации", - заявил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами. Он уточнил, что этот документ сформирован на основе предложений регионов и профильных ведомств. "Он включает свыше 150 мероприятий, направленных в том числе на создание и модернизацию инфраструктуры, на повышение транспортной доступности", - сообщил премьер. Речь идет о реконструкции и увеличении пропускной способности более десятка аэропортов, приведении в надлежащее состояние крупных участков автодорог. "Это очень важно, учитывая растущую популярность туристических мест Алтая, Иркутской области", - отметил Мишустин. По его словам, в ряде регионов округа уже сформирована прочная образовательная и научно-исследовательская база, которую необходимо совершенствовать для достижения технологического суверенитета РФ. "В ближайшие годы завершится проект по созданию Сибирского кольцевого источника фотонов. Для университетов Томска и Новосибирска будут построены два кампуса мирового уровня", - рассказал глава правительства. Он отметил, что отдельное внимание в плане уделено созданию условий для масштабного привлечения частных капиталовложений с применением кластерного подхода. По его словам, будут реализованы инвестиционные инфраструктурные проекты в ключевых секторах - горнодобывающей, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, нефтегазовом комплексе, а также в сфере туризма. По его словам, реализация мероприятий плана позволит обеспечить опережающий рост экономики сибирских регионов, повысить ее конкурентоспособность и создать новые рабочие места.
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экономика, россия, томск, новосибирск, михаил мишустин, общество, правительство рф
Экономика, Россия, Томск, Новосибирск, Михаил Мишустин, Общество, Правительство РФ
Мишустин сообщил об утверждении масштабного плана по развитию Сибири
Мишустин: правительство РФ утвердило план реализации стратегии развития Сибири
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Правительство РФ утвердило план реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского Федерального округа до 2035 года, включающий более 150 мероприятий, сообщил глава кабмина
Михаил Мишустин.
«
"В начале года правительство приняло стратегию социально-экономического развития этого федерального округа до 2035 года, главная цель которой - обеспечение устойчивого роста экономики и улучшение качества жизни граждан макрорегиона. Теперь утвержден план ее реализации", - заявил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.
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Он уточнил, что этот документ сформирован на основе предложений регионов и профильных ведомств.
«
"Он включает свыше 150 мероприятий, направленных в том числе на создание и модернизацию инфраструктуры, на повышение транспортной доступности", - сообщил премьер.
Речь идет о реконструкции и увеличении пропускной способности более десятка аэропортов, приведении в надлежащее состояние крупных участков автодорог. "Это очень важно, учитывая растущую популярность туристических мест Алтая, Иркутской области", - отметил Мишустин.
По его словам, в ряде регионов округа уже сформирована прочная образовательная и научно-исследовательская база, которую необходимо совершенствовать для достижения технологического суверенитета РФ.
«
"В ближайшие годы завершится проект по созданию Сибирского кольцевого источника фотонов. Для университетов Томска
и Новосибирска
будут построены два кампуса мирового уровня", - рассказал глава правительства.
Он отметил, что отдельное внимание в плане уделено созданию условий для масштабного привлечения частных капиталовложений с применением кластерного подхода. По его словам, будут реализованы инвестиционные инфраструктурные проекты в ключевых секторах - горнодобывающей, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, нефтегазовом комплексе, а также в сфере туризма.
По его словам, реализация мероприятий плана позволит обеспечить опережающий рост экономики сибирских регионов, повысить ее конкурентоспособность и создать новые рабочие места.
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