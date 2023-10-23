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Россия и Монголия договорились о беспошлинном ввозе с/х продукции - РИА Новости, 23.10.2023
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11:48 23.10.2023 (обновлено: 11:54 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/rf-1904618211.html
Россия и Монголия договорились о беспошлинном ввозе с/х продукции
Россия и Монголия договорились о беспошлинном ввозе с/х продукции - РИА Новости, 23.10.2023
Россия и Монголия договорились о беспошлинном ввозе с/х продукции
Россия и Монголия договорились о беспошлинном ввозе в РФ отдельных видов сельхозпродукции, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T11:48
2023-10-23T11:54
экономика
россия
монголия
виктория абрамченко
в мире
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УЛАН-БАТОР, 23 окт - РИА Новости. Россия и Монголия договорились о беспошлинном ввозе в РФ отдельных видов сельхозпродукции, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании российско-монгольской межправкомиссии."Мы положительно решили вопрос беспошлинного ввоза в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Монголии", - сказала она.
https://ria.ru/20231018/gazoprovod-1903608095.html
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экономика, россия, монголия, виктория абрамченко, в мире
Экономика, Россия, Монголия, Виктория Абрамченко, В мире
Россия и Монголия договорились о беспошлинном ввозе с/х продукции

Абрамченко: РФ и Монголия договорились о беспошлинном ввозе с/х продукции

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы . Архивное фото
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УЛАН-БАТОР, 23 окт - РИА Новости. Россия и Монголия договорились о беспошлинном ввозе в РФ отдельных видов сельхозпродукции, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании российско-монгольской межправкомиссии.
«
"Мы положительно решили вопрос беспошлинного ввоза в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Монголии", - сказала она.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии встречи председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций - участников III Международного форума Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Лидер КНР надеется на прогресс в проекте газопровода Китай-Монголия-Россия
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