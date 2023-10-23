https://ria.ru/20231023/remont-1904752034.html

Шапша поручил окончить ремонт очистных сооружений в Обнинске в течение года

Шапша поручил окончить ремонт очистных сооружений в Обнинске в течение года - РИА Новости, 23.10.2023

Шапша поручил окончить ремонт очистных сооружений в Обнинске в течение года

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил региональному министерству строительства и ЖКХ ускорить ремонт очистных сооружений в Обнинске и завершить... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T17:37

2023-10-23T17:37

2023-10-23T17:37

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КАЛУГА, 23 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил региональному министерству строительства и ЖКХ ускорить ремонт очистных сооружений в Обнинске и завершить его в течение одного года, сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что в понедельник на заседании регионального правительства губернатор Владислав Шапша заслушал доклады о реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности. В частности, речь шла об очистных сооружениях. Всего в регионе 81 очистное сооружение канализации, 36 из них находятся в собственности муниципальных образований, остальные – в собственности госпредприятия "Калугаоблводоканал". На заседании отмечалось, что во многих населенных пунктах региона очистные сооружения устарели и не соответствуют современным экологическим нормам, однако постепенно происходит реконструкция уже существующих объектов и строительство новых. Отдельное внимание уделили Обнинску и Калуге. Заключено концессионное соглашение на капитальный ремонт очистных сооружений в Обнинске, в октябре получен специальный казначейский кредит, из которого более миллиарда рублей будет направлено на строительство очистных в Хвастовичах, Барятино, Бабынино, Козельске и селе Опытная с/х станция. "Губернатор поручил министру строительства и ЖКХ области ускорить ремонт очистных сооружений в Обнинске и завершить его в течение одного года", - говорится в сообщении. Владислав Шапша также обратил внимание на еще один проблемный объект – очистные сооружения в Калуге. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Лежнин доложил, что проектная документация по данному объекту прошла государственную экологическую экспертизу и в настоящее время ведётся поиск источников финансирования, поскольку стоимость проекта теперь составляет 22 миллиарда рублей. "Проект крайне дорогостоящий, но это, по сути, строительство новых очистных сооружений для большого города вместе с его окрестностями", – акцентировал глава региона и напомнил, что президент России Владимир Путин обозначил комфортную безопасную среду для жизни одной из приоритетных целей развития страны. Владислав Шапша также отметил, что необходимо не только реализовывать мероприятия в рамках нацпроектов, но прислушиваться к инициативам, претензиям и жалобам граждан.

https://ria.ru/20231009/shapsha-1901616556.html

https://ria.ru/20230919/gostinitsy-1897317903.html

https://ria.ru/20230921/spetsialisty-1897895881.html

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общество, обнинск, калуга, калужская область, владислав шапша, владимир путин, россия