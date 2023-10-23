https://ria.ru/20231023/razvozhaev-1904703352.html
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе - РИА Новости, 23.10.2023
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе
В Севастополе все спокойно, прозвучавшие громкие звуки связаны со штатной работой кораблей на внешнем рейде, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:47
2023-10-23T15:47
2023-10-23T15:47
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. В Севастополе все спокойно, прозвучавшие громкие звуки связаны со штатной работой кораблей на внешнем рейде, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Громкие звуки - это на внешнем рейде - корабли Черноморского флота проводят штатную работу по ППДО (противоподводная диверсионная оборона – ред.)", - написал Развожаев. По его словам, в городе все спокойно.
https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904689287.html
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе
Губернатор объяснил громкие звуки в Севастополе работой флота на внешнем рейде
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. В Севастополе все спокойно, прозвучавшие громкие звуки связаны со штатной работой кораблей на внешнем рейде, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки - это на внешнем рейде - корабли Черноморского флота проводят штатную работу по ППДО (противоподводная диверсионная оборона – ред.)", - написал Развожаев.
По его словам, в городе все спокойно.
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