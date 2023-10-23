https://ria.ru/20231023/rafale-1904659528.html

СМИ: Саудовская Аравия хочет купить более 50 истребителей у Франции

СМИ: Саудовская Аравия хочет купить более 50 истребителей у Франции - РИА Новости, 23.10.2023

СМИ: Саудовская Аравия хочет купить более 50 истребителей у Франции

Саудовская Аравия намерена разместить заказ на изготовление 54 истребителей Rafale у французской аэрокосмической компании Dassault Aviation и запросила смету в... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T14:01

2023-10-23T14:01

2023-10-23T14:02

в мире

саудовская аравия

франция

rafale

eurofighter typhoon

dassault aviation

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891534696_0:265:3070:1992_1920x0_80_0_0_7dd79796f1ccd9d1b007ecf2ef2066ac.jpg

ПАРИЖ, 23 окт – РИА Новости. Саудовская Аравия намерена разместить заказ на изготовление 54 истребителей Rafale у французской аэрокосмической компании Dassault Aviation и запросила смету в трехнедельный срок, сообщило издание Tribune. Согласно изданию, "Эр-Рияд, который традиционно закупает американские F-15 и британские Eurofighter Typhoon, официально запросил Париж до 10 ноября предоставить предложение по стоимости на заказ 54 самолетов". Глава Минобороны Франции совершил визит в Саудовскую Аравию в начале сентября. Как сообщали французские СМИ, переговоры, в том числе, касались поставок вооружений Эр-Рияду. Отмечается, что Саудовская Аравия почти десять лет ждет поставки второй партии из 48 истребителей Eurofighter Typhoon, разработанных, в том числе, с участием Германии. Однако она тормозит поставки, что привело к осложнению отношений между Берлином, Лондоном и Эр-Риядом. Как ранее сообщали СМИ, Саудовская Аравия также проявляла интерес к американским F-35, но напряженные отношения с США могут сделать такую закупку невозможной. Как сообщал телеканал BFM Business, французская аэрокосмическая компания Dassault Aviation в первом полугодии 2023 года получила в 10 раз меньше заказов, чем за аналогичный период годом ранее: "объем новых заказов компании в первом полугодии составил 1,68 миллиарда евро, что в десять раз меньше аналогичного периода год назад". Успешный 2022 год был, в том числе, отмечен заказом на 80 истребителей Rafale, размещенным ОАЭ. Как сообщали СМИ, Франция надеется на выполнение контракта Индонезией, которая на данный момент заказала 18 из заявленных 42 истребителей, а также рассчитывает заключить контракт на поставки 24 истребителей Rafale Катару.

https://ria.ru/20230713/byudzhet-1883946255.html

https://ria.ru/20230706/istrebiteli-1882623495.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

саудовская аравия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, саудовская аравия, франция, rafale, eurofighter typhoon, dassault aviation