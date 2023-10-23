СМИ: Саудовская Аравия хочет купить более 50 истребителей у Франции
Tribune: Саудовская Аравия хочет срочно заказать 54 истребителя Rafale у Франции
Реактивный истребитель Rafale ВВС Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 окт – РИА Новости. Саудовская Аравия намерена разместить заказ на изготовление 54 истребителей Rafale у французской аэрокосмической компании Dassault Aviation и запросила смету в трехнедельный срок, сообщило издание Tribune.
Согласно изданию, "Эр-Рияд, который традиционно закупает американские F-15 и британские Eurofighter Typhoon, официально запросил Париж до 10 ноября предоставить предложение по стоимости на заказ 54 самолетов".
Глава Минобороны Франции совершил визит в Саудовскую Аравию в начале сентября. Как сообщали французские СМИ, переговоры, в том числе, касались поставок вооружений Эр-Рияду.
Отмечается, что Саудовская Аравия почти десять лет ждет поставки второй партии из 48 истребителей Eurofighter Typhoon, разработанных, в том числе, с участием Германии. Однако она тормозит поставки, что привело к осложнению отношений между Берлином, Лондоном и Эр-Риядом. Как ранее сообщали СМИ, Саудовская Аравия также проявляла интерес к американским F-35, но напряженные отношения с США могут сделать такую закупку невозможной.
Как сообщал телеканал BFM Business, французская аэрокосмическая компания Dassault Aviation в первом полугодии 2023 года получила в 10 раз меньше заказов, чем за аналогичный период годом ранее: "объем новых заказов компании в первом полугодии составил 1,68 миллиарда евро, что в десять раз меньше аналогичного периода год назад". Успешный 2022 год был, в том числе, отмечен заказом на 80 истребителей Rafale, размещенным ОАЭ.
Как сообщали СМИ, Франция надеется на выполнение контракта Индонезией, которая на данный момент заказала 18 из заявленных 42 истребителей, а также рассчитывает заключить контракт на поставки 24 истребителей Rafale Катару.