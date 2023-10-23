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СМИ: Саудовская Аравия хочет купить более 50 истребителей у Франции - РИА Новости, 23.10.2023
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14:01 23.10.2023 (обновлено: 14:02 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/rafale-1904659528.html
СМИ: Саудовская Аравия хочет купить более 50 истребителей у Франции
СМИ: Саудовская Аравия хочет купить более 50 истребителей у Франции - РИА Новости, 23.10.2023
СМИ: Саудовская Аравия хочет купить более 50 истребителей у Франции
Саудовская Аравия намерена разместить заказ на изготовление 54 истребителей Rafale у французской аэрокосмической компании Dassault Aviation и запросила смету в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:01
2023-10-23T14:02
в мире
саудовская аравия
франция
rafale
eurofighter typhoon
dassault aviation
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ПАРИЖ, 23 окт – РИА Новости. Саудовская Аравия намерена разместить заказ на изготовление 54 истребителей Rafale у французской аэрокосмической компании Dassault Aviation и запросила смету в трехнедельный срок, сообщило издание Tribune. Согласно изданию, "Эр-Рияд, который традиционно закупает американские F-15 и британские Eurofighter Typhoon, официально запросил Париж до 10 ноября предоставить предложение по стоимости на заказ 54 самолетов". Глава Минобороны Франции совершил визит в Саудовскую Аравию в начале сентября. Как сообщали французские СМИ, переговоры, в том числе, касались поставок вооружений Эр-Рияду. Отмечается, что Саудовская Аравия почти десять лет ждет поставки второй партии из 48 истребителей Eurofighter Typhoon, разработанных, в том числе, с участием Германии. Однако она тормозит поставки, что привело к осложнению отношений между Берлином, Лондоном и Эр-Риядом. Как ранее сообщали СМИ, Саудовская Аравия также проявляла интерес к американским F-35, но напряженные отношения с США могут сделать такую закупку невозможной. Как сообщал телеканал BFM Business, французская аэрокосмическая компания Dassault Aviation в первом полугодии 2023 года получила в 10 раз меньше заказов, чем за аналогичный период годом ранее: "объем новых заказов компании в первом полугодии составил 1,68 миллиарда евро, что в десять раз меньше аналогичного периода год назад". Успешный 2022 год был, в том числе, отмечен заказом на 80 истребителей Rafale, размещенным ОАЭ. Как сообщали СМИ, Франция надеется на выполнение контракта Индонезией, которая на данный момент заказала 18 из заявленных 42 истребителей, а также рассчитывает заключить контракт на поставки 24 истребителей Rafale Катару.
https://ria.ru/20230713/byudzhet-1883946255.html
https://ria.ru/20230706/istrebiteli-1882623495.html
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в мире, саудовская аравия, франция, rafale, eurofighter typhoon, dassault aviation
В мире, Саудовская Аравия, Франция, Rafale, Eurofighter Typhoon, Dassault Aviation
СМИ: Саудовская Аравия хочет купить более 50 истребителей у Франции

Tribune: Саудовская Аравия хочет срочно заказать 54 истребителя Rafale у Франции

© AFP 2023 / THIBAUD MORITZРеактивный истребитель Rafale ВВС Франции
Реактивный истребитель Rafale ВВС Франции - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AFP 2023 / THIBAUD MORITZ
Реактивный истребитель Rafale ВВС Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 окт – РИА Новости. Саудовская Аравия намерена разместить заказ на изготовление 54 истребителей Rafale у французской аэрокосмической компании Dassault Aviation и запросила смету в трехнедельный срок, сообщило издание Tribune.
Согласно изданию, "Эр-Рияд, который традиционно закупает американские F-15 и британские Eurofighter Typhoon, официально запросил Париж до 10 ноября предоставить предложение по стоимости на заказ 54 самолетов".
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Глава Минобороны Франции совершил визит в Саудовскую Аравию в начале сентября. Как сообщали французские СМИ, переговоры, в том числе, касались поставок вооружений Эр-Рияду.
Отмечается, что Саудовская Аравия почти десять лет ждет поставки второй партии из 48 истребителей Eurofighter Typhoon, разработанных, в том числе, с участием Германии. Однако она тормозит поставки, что привело к осложнению отношений между Берлином, Лондоном и Эр-Риядом. Как ранее сообщали СМИ, Саудовская Аравия также проявляла интерес к американским F-35, но напряженные отношения с США могут сделать такую закупку невозможной.
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Как сообщал телеканал BFM Business, французская аэрокосмическая компания Dassault Aviation в первом полугодии 2023 года получила в 10 раз меньше заказов, чем за аналогичный период годом ранее: "объем новых заказов компании в первом полугодии составил 1,68 миллиарда евро, что в десять раз меньше аналогичного периода год назад". Успешный 2022 год был, в том числе, отмечен заказом на 80 истребителей Rafale, размещенным ОАЭ.
Как сообщали СМИ, Франция надеется на выполнение контракта Индонезией, которая на данный момент заказала 18 из заявленных 42 истребителей, а также рассчитывает заключить контракт на поставки 24 истребителей Rafale Катару.
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