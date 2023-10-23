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В Ростовской области сработала ПВО - РИА Новости, 23.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:21 23.10.2023 (обновлено: 15:26 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/pvo-1904690478.html
В Ростовской области сработала ПВО
В Ростовской области сработала ПВО - РИА Новости, 23.10.2023
В Ростовской области сработала ПВО
Подразделения ПВО в Ростовской области успешно отработали по воздушным целям, жертв и разрушений на земле нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:21
2023-10-23T15:26
специальная военная операция на украине
ростовская область
безопасность
василий голубев
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Подразделения ПВО в Ростовской области успешно отработали по воздушным целям, жертв и разрушений на земле нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев."Подразделения противовоздушной обороны в 14.59 успешно отработали по воздушным целям. Жертв и разрушений на земле нет. Прошу сохранять спокойствие! Дальнобойная система ПВО, находящаяся в Ростовской области, выполняет задачи в зоне СВО по уничтожению обнаружении воздушных целей - немедленно по их обнаружению. Цели могут быть обнаружены в любой момент. Работа может быть продолжена", - написал он.
https://ria.ru/20231023/atacms-1904577098.html
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ростовская область, безопасность, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Безопасность, Василий Голубев
В Ростовской области сработала ПВО

Голубев: ПВО успешно отработала по воздушным целям в Ростовской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Подразделения ПВО в Ростовской области успешно отработали по воздушным целям, жертв и разрушений на земле нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.
«
"Подразделения противовоздушной обороны в 14.59 успешно отработали по воздушным целям. Жертв и разрушений на земле нет. Прошу сохранять спокойствие! Дальнобойная система ПВО, находящаяся в Ростовской области, выполняет задачи в зоне СВО по уничтожению обнаружении воздушных целей - немедленно по их обнаружению. Цели могут быть обнаружены в любой момент. Работа может быть продолжена", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьБезопасностьВасилий Голубев
 
 
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