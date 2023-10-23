https://ria.ru/20231023/pvo-1904690478.html

В Ростовской области сработала ПВО

В Ростовской области сработала ПВО - РИА Новости, 23.10.2023

В Ростовской области сработала ПВО

Подразделения ПВО в Ростовской области успешно отработали по воздушным целям, жертв и разрушений на земле нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:21

2023-10-23T15:21

2023-10-23T15:26

специальная военная операция на украине

ростовская область

безопасность

василий голубев

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Подразделения ПВО в Ростовской области успешно отработали по воздушным целям, жертв и разрушений на земле нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев."Подразделения противовоздушной обороны в 14.59 успешно отработали по воздушным целям. Жертв и разрушений на земле нет. Прошу сохранять спокойствие! Дальнобойная система ПВО, находящаяся в Ростовской области, выполняет задачи в зоне СВО по уничтожению обнаружении воздушных целей - немедленно по их обнаружению. Цели могут быть обнаружены в любой момент. Работа может быть продолжена", - написал он.

https://ria.ru/20231023/atacms-1904577098.html

ростовская область

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ростовская область, безопасность, василий голубев