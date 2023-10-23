https://ria.ru/20231023/puzanov-1904611770.html

Умер бывший первый замминистра обороны Игорь Пузанов

Умер бывший первый замминистра обороны Игорь Пузанов - РИА Новости, 23.10.2023

Умер бывший первый замминистра обороны Игорь Пузанов

Бывший статс-секретарь — первый заместитель министра обороны генерал армии Игорь Пузанов умер в возрасте 76 лет, сообщается на сайте Клуба военачальников... РИА Новости, 23.10.2023

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2023-10-23T11:23

2023-10-23T12:20

россия

игорь пузанов

анатолий куликов

владимир путин

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Бывший статс-секретарь — первый заместитель министра обороны генерал армии Игорь Пузанов умер в возрасте 76 лет, сообщается на сайте Клуба военачальников России."22 октября 2023 года на 77-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался член Клуба военачальников Российской Федерации генерал армии Пузанов Игорь Евгеньевич", — говорится в сообщении.Президент клуба генерал армии Анатолий Куликов выразил соболезнования родным и близким.Как сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин, дата и время похорон пока не определены. "Скорее всего, генерала похоронят на военно-мемориальном кладбище в Мытищах, но, естественно, последнее слово здесь остается за его родственниками", — добавил собеседник агентства.Игорь Пузанов родился 31 января 1947 года в Тюмени, окончил Военную академию Генштаба Вооруженных сил России. С 2001 по 2004 год занимал должность статс-секретаря — первого заместителя министра обороны. В 2005 году президент Владимир Путин присвоил Пузанову звание генерала армии.

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россия, игорь пузанов, анатолий куликов, владимир путин