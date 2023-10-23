https://ria.ru/20231023/putin-1904767567.html
Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию на Украине и Ближнем Востоке
Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию на Украине и Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.10.2023
Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию на Украине и Ближнем Востоке
Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасио Лула да Силва обсудили по телефону двусторонние отношения и ключевые международные вопросы, сообщила... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T18:28
2023-10-23T18:28
2023-10-23T20:08
бразилия
в мире
россия
владимир путин
луис инасиу лула да силва
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасио Лула да Силва обсудили по телефону двусторонние отношения и ключевые международные вопросы, сообщила пресс-служба российского лидера."Обстоятельно обсуждена резко обострившаяся ситуация в зоне палестино-израильского конфликта", — добавили в Кремле.Путин и Лула да Силва выразили серьезную обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения, подчеркнули важность скорейшего прекращения огня, проведения эвакуации иностранцев из сектора Газа, обеспечения беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в анклав.Кроме того, с учетом председательства Бразилии в Совбезе ООН президенты обсудили совместную работу по деэскалации ситуации по линии всемирной организации.Путин также представил собеседнику свою оценку деструктивной линии киевского режима и подтвердил открытость России к диалогу при выполнении ее известных условий и с учетом новых реалий. Президент Бразилии, в свою очередь, высказался за поиск политико-дипломатических путей урегулирования украинского конфликта.Оба лидера подтвердили стремление продолжать тесное взаимодействие в рамках БРИКС и "Группы двадцати", где соответственно Россия и Бразилия председательствуют в следующем году.
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бразилия, в мире, россия, владимир путин, луис инасиу лула да силва, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Бразилия, В мире, Россия, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию на Украине и Ближнем Востоке
Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии