https://ria.ru/20231023/putin-1904767567.html

Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию на Украине и Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.10.2023

Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасио Лула да Силва обсудили по телефону двусторонние отношения и ключевые международные вопросы, сообщила... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T18:28

2023-10-23T18:28

2023-10-23T20:08

бразилия

в мире

россия

владимир путин

луис инасиу лула да силва

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасио Лула да Силва обсудили по телефону двусторонние отношения и ключевые международные вопросы, сообщила пресс-служба российского лидера."Обстоятельно обсуждена резко обострившаяся ситуация в зоне палестино-израильского конфликта", — добавили в Кремле.Путин и Лула да Силва выразили серьезную обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения, подчеркнули важность скорейшего прекращения огня, проведения эвакуации иностранцев из сектора Газа, обеспечения беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в анклав.Кроме того, с учетом председательства Бразилии в Совбезе ООН президенты обсудили совместную работу по деэскалации ситуации по линии всемирной организации.Путин также представил собеседнику свою оценку деструктивной линии киевского режима и подтвердил открытость России к диалогу при выполнении ее известных условий и с учетом новых реалий. Президент Бразилии, в свою очередь, высказался за поиск политико-дипломатических путей урегулирования украинского конфликта.Оба лидера подтвердили стремление продолжать тесное взаимодействие в рамках БРИКС и "Группы двадцати", где соответственно Россия и Бразилия председательствуют в следующем году.

https://ria.ru/20231016/briks-1902972931.html

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бразилия, в мире, россия, владимир путин, луис инасиу лула да силва, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году