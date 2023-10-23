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"Байдена бесит". В Британии заметили тревожную деталь в действиях Путина - РИА Новости, 23.10.2023
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11:40 23.10.2023 (обновлено: 12:04 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/putin-1904615788.html
"Байдена бесит". В Британии заметили тревожную деталь в действиях Путина
"Байдена бесит". В Британии заметили тревожную деталь в действиях Путина - РИА Новости, 23.10.2023
"Байдена бесит". В Британии заметили тревожную деталь в действиях Путина
Влияние президента России Владимира Путина на мировой арене раздражает главу Белого дома Джо Байдена, пишет британская газета The Telegraph. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T11:40
2023-10-23T12:04
в мире
джо байден
владимир путин
россия
китай
индия
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Влияние президента России Владимира Путина на мировой арене раздражает главу Белого дома Джо Байдена, пишет британская газета The Telegraph.&quot;Когда в Китае проходил глобальный саммит друзей и партнеров, президент США Джо Байден с раздражением обратился к нации, чтобы призвать соотечественников продолжать бороться за лидерство страны&quot;, — говорится в публикации.Однако Запад уже проиграл борьбу за Глобальный Юг и Индию, считает журналист. "Теперь русские и китайцы создают коалицию. Глобальный Юг устал слушать указания Запада, а Индия отказалась выступать против Путина", — пишет автор. Он приходит к выводу, что антиколониальные настроения во всем мире становятся сильнее.Как писала газета Financial Times, Запад не смог убедить Глобальный Юг ужесточить подход к России и выступить в поддержку Украины. А издание South China Morning Post отмечало, что все больше стран готовы начать высказывать недовольство навязываемым Западом миропорядком.
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в мире, джо байден, владимир путин, россия, китай, индия
В мире, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, Китай, Индия
"Байдена бесит". В Британии заметили тревожную деталь в действиях Путина

The Telegraph: влияние Путина в мире раздражает Байдена

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Влияние президента России Владимира Путина на мировой арене раздражает главу Белого дома Джо Байдена, пишет британская газета The Telegraph.
«

"Когда в Китае проходил глобальный саммит друзей и партнеров, президент США Джо Байден с раздражением обратился к нации, чтобы призвать соотечественников продолжать бороться за лидерство страны", — говорится в публикации.

Однако Запад уже проиграл борьбу за Глобальный Юг и Индию, считает журналист.
"Теперь русские и китайцы создают коалицию. Глобальный Юг устал слушать указания Запада, а Индия отказалась выступать против Путина", — пишет автор.
Он приходит к выводу, что антиколониальные настроения во всем мире становятся сильнее.
Как писала газета Financial Times, Запад не смог убедить Глобальный Юг ужесточить подход к России и выступить в поддержку Украины. А издание South China Morning Post отмечало, что все больше стран готовы начать высказывать недовольство навязываемым Западом миропорядком.
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В миреДжо БайденВладимир ПутинРоссияКитайИндия
 
 
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