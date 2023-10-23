https://ria.ru/20231023/putin-1904615788.html

"Байдена бесит". В Британии заметили тревожную деталь в действиях Путина

"Байдена бесит". В Британии заметили тревожную деталь в действиях Путина - РИА Новости, 23.10.2023

"Байдена бесит". В Британии заметили тревожную деталь в действиях Путина

Влияние президента России Владимира Путина на мировой арене раздражает главу Белого дома Джо Байдена, пишет британская газета The Telegraph. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T11:40

2023-10-23T11:40

2023-10-23T12:04

в мире

джо байден

владимир путин

россия

китай

индия

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Влияние президента России Владимира Путина на мировой арене раздражает главу Белого дома Джо Байдена, пишет британская газета The Telegraph."Когда в Китае проходил глобальный саммит друзей и партнеров, президент США Джо Байден с раздражением обратился к нации, чтобы призвать соотечественников продолжать бороться за лидерство страны", — говорится в публикации.Однако Запад уже проиграл борьбу за Глобальный Юг и Индию, считает журналист. "Теперь русские и китайцы создают коалицию. Глобальный Юг устал слушать указания Запада, а Индия отказалась выступать против Путина", — пишет автор. Он приходит к выводу, что антиколониальные настроения во всем мире становятся сильнее.Как писала газета Financial Times, Запад не смог убедить Глобальный Юг ужесточить подход к России и выступить в поддержку Украины. А издание South China Morning Post отмечало, что все больше стран готовы начать высказывать недовольство навязываемым Западом миропорядком.

https://ria.ru/20231019/forum-1903717689.html

россия

китай

индия

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в мире, джо байден, владимир путин, россия, китай, индия