https://ria.ru/20231023/putin-1904615788.html
"Байдена бесит". В Британии заметили тревожную деталь в действиях Путина
"Байдена бесит". В Британии заметили тревожную деталь в действиях Путина - РИА Новости, 23.10.2023
"Байдена бесит". В Британии заметили тревожную деталь в действиях Путина
Влияние президента России Владимира Путина на мировой арене раздражает главу Белого дома Джо Байдена, пишет британская газета The Telegraph. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T11:40
2023-10-23T11:40
2023-10-23T12:04
в мире
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Влияние президента России Владимира Путина на мировой арене раздражает главу Белого дома Джо Байдена, пишет британская газета The Telegraph."Когда в Китае проходил глобальный саммит друзей и партнеров, президент США Джо Байден с раздражением обратился к нации, чтобы призвать соотечественников продолжать бороться за лидерство страны", — говорится в публикации.Однако Запад уже проиграл борьбу за Глобальный Юг и Индию, считает журналист. "Теперь русские и китайцы создают коалицию. Глобальный Юг устал слушать указания Запада, а Индия отказалась выступать против Путина", — пишет автор. Он приходит к выводу, что антиколониальные настроения во всем мире становятся сильнее.Как писала газета Financial Times, Запад не смог убедить Глобальный Юг ужесточить подход к России и выступить в поддержку Украины. А издание South China Morning Post отмечало, что все больше стран готовы начать высказывать недовольство навязываемым Западом миропорядком.
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в мире, джо байден, владимир путин, россия, китай, индия
В мире, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, Китай, Индия
"Байдена бесит". В Британии заметили тревожную деталь в действиях Путина
The Telegraph: влияние Путина в мире раздражает Байдена
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Влияние президента России Владимира Путина на мировой арене раздражает главу Белого дома Джо Байдена, пишет британская газета The Telegraph
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"Когда в Китае проходил глобальный саммит друзей и партнеров, президент США Джо Байден с раздражением обратился к нации, чтобы призвать соотечественников продолжать бороться за лидерство страны", — говорится в публикации.
Однако Запад уже проиграл борьбу за Глобальный Юг и Индию, считает журналист.
"Теперь русские и китайцы создают коалицию. Глобальный Юг устал слушать указания Запада, а Индия отказалась выступать против Путина", — пишет автор.
Он приходит к выводу, что антиколониальные настроения во всем мире становятся сильнее.
Как писала газета Financial Times, Запад не смог убедить Глобальный Юг ужесточить подход к России и выступить в поддержку Украины. А издание South China Morning Post отмечало, что все больше стран готовы начать высказывать недовольство навязываемым Западом миропорядком.
Запад все правильно понял: Путин, Си и Глобальный Юг снова выиграли