https://ria.ru/20231023/proisshestviya-1904689600.html

В Москве арестовали еще двух подростков, избивавших сверстников в ТЦ

В Москве арестовали еще двух подростков, избивавших сверстников в ТЦ - РИА Новости, 23.10.2023

В Москве арестовали еще двух подростков, избивавших сверстников в ТЦ

Московские следователи вычислили еще двух подростков, причастных к избиению сверстников в столичном ТЦ и подмосковной школе - сейчас оба арестованы, сообщила... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:17

2023-10-23T15:17

2023-10-23T15:18

происшествия

москва

россия

юлия иванова

химки

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Московские следователи вычислили еще двух подростков, причастных к избиению сверстников в столичном ТЦ и подмосковной школе - сейчас оба арестованы, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова. По данным следствия, с сентября по октябрь 2023 года ОПГ из несовершеннолетних устраивала массовые драки в торговом центре на Ходынском бульваре и в школе в Химках. Побои хулиганы снимали на видео, а потом выкладывали в интернет. Ранее в рамках расследования дела, возбужденного по четырем эпизодам хулиганства, были арестованы двое подростков - уроженец Таджикистана и этнический азербайджанец из Екатеринбурга. "Установлена причастность еще двух фигурантов также 2008 года рождения, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде лишения свободы", - сказала Иванова. Она добавила, что следователи провели многочисленные обыски, а также допросили сотрудников торгово-развлекательного центра, изъяли и изучают видеозаписи с камер видеонаблюдения. "Следователи продолжают устанавливать иные эпизоды преступной деятельности обвиняемых, а также иные эпизоды противоправных действий других лиц, по результатам которых им будет дана надлежащая правовая оценка", - подчеркнула Иванова.

https://ria.ru/20230318/izbienie-1858775381.html

https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904638143.html

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происшествия, москва, россия, юлия иванова, химки, следственный комитет россии (ск рф)