Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело из-за халатной организации питания в школах Красноярска - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/proisshestviya-1904612801.html
СК завел дело из-за халатной организации питания в школах Красноярска
СК завел дело из-за халатной организации питания в школах Красноярска - РИА Новости, 23.10.2023
СК завел дело из-за халатной организации питания в школах Красноярска
Следователи возбудили уголовное дело о халатности неустановленных сотрудников мэрии из-за нарушений в организации питания в 77 школах Красноярска, сообщает... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T11:27
2023-10-23T11:27
происшествия
красноярск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573614688_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_0aadd2fc875d11db0e6d463a51da929e.jpg
КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности неустановленных сотрудников мэрии из-за нарушений в организации питания в 77 школах Красноярска, сообщает ГСУСК РФ по региону. "По версии следствия, в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере организации школьного питания, вследствие недобросовестного отношения к службе должностными лицами администрации Красноярска допущены нарушения при организации и контроле школьного питания в 77 общеобразовательных учреждениях на территории Красноярска в период 2023-2024 учебного года... Возбуждено уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц администрации города Красноярска (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении. Следствие полагает, что в рамках заключенного договора об организации школьного питания в 77 школах города между дирекцией по организации школьного питания и ООО "Межрегиональная кейтеринговая компания" (МКК) пищеблоки в 77 школах были недоукомплектованы сотрудниками. "В первый день 2023-2024 учебного года в образовательных учреждениях поставщиком была завезена продукция только для льготной категории детей, отсутствовало цикличное меню основного питания, а также меню дополнительного питания обучающихся, не было обеспечено наличие достаточного количества кухонной посуды, осуществлен прием на пищеблоки недозрелых овощей с начальными признаками порчи, отсутствовал достаточный объем либо вовсе отсутствовали пищевые продукты", - сообщает следственное управление. Отмечается, что нарушения были выявлены в каждом пищеблоке, обслуживаемом МКК. В прокуратуре региона в свою очередь сообщили, что внесено представление главе города и операторам питания, в отношении замруководителя главного управления образования возбуждено административное дело о нарушении прав обучающихся (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ).
https://ria.ru/20231017/pitanie-1903437543.html
https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1901004852.html
красноярск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573614688_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_a9047f10c784839b19bba4b89f6914ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело из-за халатной организации питания в школах Красноярска

СК завел дело о халатности работников мэрии из-за нарушений в школах Красноярска

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Организация питания в школах. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности неустановленных сотрудников мэрии из-за нарушений в организации питания в 77 школах Красноярска, сообщает ГСУСК РФ по региону.
"По версии следствия, в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере организации школьного питания, вследствие недобросовестного отношения к службе должностными лицами администрации Красноярска допущены нарушения при организации и контроле школьного питания в 77 общеобразовательных учреждениях на территории Красноярска в период 2023-2024 учебного года... Возбуждено уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц администрации города Красноярска (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Обед в школьной столовой - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Старшеклассников обеспечат бесплатным горячим питанием, допустил Кравцов
17 октября, 18:48
Следствие полагает, что в рамках заключенного договора об организации школьного питания в 77 школах города между дирекцией по организации школьного питания и ООО "Межрегиональная кейтеринговая компания" (МКК) пищеблоки в 77 школах были недоукомплектованы сотрудниками.
"В первый день 2023-2024 учебного года в образовательных учреждениях поставщиком была завезена продукция только для льготной категории детей, отсутствовало цикличное меню основного питания, а также меню дополнительного питания обучающихся, не было обеспечено наличие достаточного количества кухонной посуды, осуществлен прием на пищеблоки недозрелых овощей с начальными признаками порчи, отсутствовал достаточный объем либо вовсе отсутствовали пищевые продукты", - сообщает следственное управление.
Отмечается, что нарушения были выявлены в каждом пищеблоке, обслуживаемом МКК.
В прокуратуре региона в свою очередь сообщили, что внесено представление главе города и операторам питания, в отношении замруководителя главного управления образования возбуждено административное дело о нарушении прав обучающихся (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ).
Приготовление здоровой еды - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Власти Якутска начали раздавать овощные наборы семьям участников СВО
6 октября, 17:02
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала