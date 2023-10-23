https://ria.ru/20231023/proisshestviya-1904612801.html

СК завел дело из-за халатной организации питания в школах Красноярска

СК завел дело из-за халатной организации питания в школах Красноярска - РИА Новости, 23.10.2023

СК завел дело из-за халатной организации питания в школах Красноярска

Следователи возбудили уголовное дело о халатности неустановленных сотрудников мэрии из-за нарушений в организации питания в 77 школах Красноярска, сообщает... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T11:27

2023-10-23T11:27

2023-10-23T11:27

происшествия

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россия

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КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности неустановленных сотрудников мэрии из-за нарушений в организации питания в 77 школах Красноярска, сообщает ГСУСК РФ по региону. "По версии следствия, в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере организации школьного питания, вследствие недобросовестного отношения к службе должностными лицами администрации Красноярска допущены нарушения при организации и контроле школьного питания в 77 общеобразовательных учреждениях на территории Красноярска в период 2023-2024 учебного года... Возбуждено уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц администрации города Красноярска (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении. Следствие полагает, что в рамках заключенного договора об организации школьного питания в 77 школах города между дирекцией по организации школьного питания и ООО "Межрегиональная кейтеринговая компания" (МКК) пищеблоки в 77 школах были недоукомплектованы сотрудниками. "В первый день 2023-2024 учебного года в образовательных учреждениях поставщиком была завезена продукция только для льготной категории детей, отсутствовало цикличное меню основного питания, а также меню дополнительного питания обучающихся, не было обеспечено наличие достаточного количества кухонной посуды, осуществлен прием на пищеблоки недозрелых овощей с начальными признаками порчи, отсутствовал достаточный объем либо вовсе отсутствовали пищевые продукты", - сообщает следственное управление. Отмечается, что нарушения были выявлены в каждом пищеблоке, обслуживаемом МКК. В прокуратуре региона в свою очередь сообщили, что внесено представление главе города и операторам питания, в отношении замруководителя главного управления образования возбуждено административное дело о нарушении прав обучающихся (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ).

https://ria.ru/20231017/pitanie-1903437543.html

https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1901004852.html

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происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)