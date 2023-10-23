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В Ленинградской области нашли тело мужчины со связанными ногами - РИА Новости, 23.10.2023
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13:32 23.10.2023 (обновлено: 14:00 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904648622.html
В Ленинградской области нашли тело мужчины со связанными ногами
В Ленинградской области нашли тело мужчины со связанными ногами - РИА Новости, 23.10.2023
В Ленинградской области нашли тело мужчины со связанными ногами
34-летний мужчина, которого обнаружила жительница Каменногорска в ручье, числился пропавшим уже десять дней", — говорится в публикации. Труп обнаружила местная... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T13:32
2023-10-23T14:00
происшествия
ленинградская область
каменногорск
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Ленинградской области нашли тело пропавшего десять дней назад мужчины, у него были связаны ноги, сообщает 78.ru. "34-летний мужчина, которого обнаружила жительница Каменногорска в ручье, числился пропавшим уже десять дней", — говорится в публикации. Труп обнаружила местная жительница. В статье отмечается, что по всему телу у него колотые раны.Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК ("Убийство").
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, каменногорск
Происшествия, Ленинградская область, Каменногорск
В Ленинградской области нашли тело мужчины со связанными ногами

В Ленинградской области в ручье нашли тело мужчины со связанными ногами

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Ленинградской области нашли тело пропавшего десять дней назад мужчины, у него были связаны ноги, сообщает 78.ru.

"34-летний мужчина, которого обнаружила жительница Каменногорска в ручье, числился пропавшим уже десять дней", — говорится в публикации.

Труп обнаружила местная жительница. В статье отмечается, что по всему телу у него колотые раны.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК ("Убийство").
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ПроисшествияЛенинградская областьКаменногорск
 
 
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