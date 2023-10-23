https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904648622.html
В Ленинградской области нашли тело мужчины со связанными ногами
В Ленинградской области нашли тело мужчины со связанными ногами - РИА Новости, 23.10.2023
В Ленинградской области нашли тело мужчины со связанными ногами
34-летний мужчина, которого обнаружила жительница Каменногорска в ручье, числился пропавшим уже десять дней", — говорится в публикации. Труп обнаружила местная... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T13:32
2023-10-23T13:32
2023-10-23T14:00
происшествия
ленинградская область
каменногорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Ленинградской области нашли тело пропавшего десять дней назад мужчины, у него были связаны ноги, сообщает 78.ru. "34-летний мужчина, которого обнаружила жительница Каменногорска в ручье, числился пропавшим уже десять дней", — говорится в публикации. Труп обнаружила местная жительница. В статье отмечается, что по всему телу у него колотые раны.Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК ("Убийство").
https://ria.ru/20230810/devushka-1889202722.html
ленинградская область
каменногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, каменногорск
Происшествия, Ленинградская область, Каменногорск
В Ленинградской области нашли тело мужчины со связанными ногами
В Ленинградской области в ручье нашли тело мужчины со связанными ногами