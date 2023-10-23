https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904648622.html

В Ленинградской области нашли тело мужчины со связанными ногами

В Ленинградской области нашли тело мужчины со связанными ногами - РИА Новости, 23.10.2023

В Ленинградской области нашли тело мужчины со связанными ногами

34-летний мужчина, которого обнаружила жительница Каменногорска в ручье, числился пропавшим уже десять дней", — говорится в публикации. Труп обнаружила местная... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T13:32

2023-10-23T13:32

2023-10-23T14:00

происшествия

ленинградская область

каменногорск

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Ленинградской области нашли тело пропавшего десять дней назад мужчины, у него были связаны ноги, сообщает 78.ru. "34-летний мужчина, которого обнаружила жительница Каменногорска в ручье, числился пропавшим уже десять дней", — говорится в публикации. Труп обнаружила местная жительница. В статье отмечается, что по всему телу у него колотые раны.Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК ("Убийство").

https://ria.ru/20230810/devushka-1889202722.html

ленинградская область

каменногорск

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происшествия, ленинградская область, каменногорск