https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904638143.html

Стали известны подробности ЧП в омском детдоме

Стали известны подробности ЧП в омском детдоме - РИА Новости, 23.10.2023

Стали известны подробности ЧП в омском детдоме

Воспитанница детского дома Большеуковского района Омской области, которая избила свою сверстницу за опоздание и заставила ее мыть унитазы голыми руками, ранее... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T12:58

2023-10-23T12:58

2023-10-23T12:58

происшествия

омская область

россия

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ОМСК, 23 окт - РИА Новости. Воспитанница детского дома Большеуковского района Омской области, которая избила свою сверстницу за опоздание и заставила ее мыть унитазы голыми руками, ранее уже имела проблемы с законом, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ. Ранее следственное управление завело дело о халатности после публикации в соцсетях видео с издевательствами над девочкой. В понедельник стали известны подробности инцидента в доме детства Большеуковского района Омской области, когда староста дает пощечины опоздавшей с прогулки сверстнице, после чего заставляет ее голыми руками мыть туалеты. "Следует отметить, что ранее эта девочка уже имела проблемы с законом за совершение правонарушений", - пояснили в пресс-службе СУСК. Как уточнили источники РИА Новости в силовых структурах, у девушки была условная судимость за кражу, а ранее она стреляла из пневматического пистолета в воспитанников детдома, в том числе и в пострадавшую девочку. Министр образования Омской области Иван Кротт в своем Telegram-канале рассказал, что девушка и раньше вела себя агрессивно. "Исполняющая обязанности директора Большеуковского дома детства отмечает, что девочка, имеющая условную судимость, она же главная зачинщица, при поступлении в дом детства вела себя агрессивно по отношению к другим детям, однако сейчас ситуация изменилась, и девочка поддается воспитанию. В последнее время в доме детства работали над восстановлением ее мамы в родительских правах", — написал он. По информации пресс-службы СУСК, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Истязание". Сейчас в Большеуковском доме детства работают психологи. Вопрос находится под контролем областной прокуратуры и губернатора, который поручил проверить все детдома Омской области.

https://ria.ru/20231022/napadenie-1904475950.html

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происшествия, омская область, россия