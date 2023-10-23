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Стали известны подробности ЧП в омском детдоме - РИА Новости, 23.10.2023
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12:58 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904638143.html
Стали известны подробности ЧП в омском детдоме
Стали известны подробности ЧП в омском детдоме - РИА Новости, 23.10.2023
Стали известны подробности ЧП в омском детдоме
Воспитанница детского дома Большеуковского района Омской области, которая избила свою сверстницу за опоздание и заставила ее мыть унитазы голыми руками, ранее... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:58
2023-10-23T12:58
происшествия
омская область
россия
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ОМСК, 23 окт - РИА Новости. Воспитанница детского дома Большеуковского района Омской области, которая избила свою сверстницу за опоздание и заставила ее мыть унитазы голыми руками, ранее уже имела проблемы с законом, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ. Ранее следственное управление завело дело о халатности после публикации в соцсетях видео с издевательствами над девочкой. В понедельник стали известны подробности инцидента в доме детства Большеуковского района Омской области, когда староста дает пощечины опоздавшей с прогулки сверстнице, после чего заставляет ее голыми руками мыть туалеты. "Следует отметить, что ранее эта девочка уже имела проблемы с законом за совершение правонарушений", - пояснили в пресс-службе СУСК. Как уточнили источники РИА Новости в силовых структурах, у девушки была условная судимость за кражу, а ранее она стреляла из пневматического пистолета в воспитанников детдома, в том числе и в пострадавшую девочку. Министр образования Омской области Иван Кротт в своем Telegram-канале рассказал, что девушка и раньше вела себя агрессивно. "Исполняющая обязанности директора Большеуковского дома детства отмечает, что девочка, имеющая условную судимость, она же главная зачинщица, при поступлении в дом детства вела себя агрессивно по отношению к другим детям, однако сейчас ситуация изменилась, и девочка поддается воспитанию. В последнее время в доме детства работали над восстановлением ее мамы в родительских правах", — написал он. По информации пресс-службы СУСК, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Истязание". Сейчас в Большеуковском доме детства работают психологи. Вопрос находится под контролем областной прокуратуры и губернатора, который поручил проверить все детдома Омской области.
https://ria.ru/20231022/napadenie-1904475950.html
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происшествия, омская область, россия
Происшествия, Омская область, Россия
Стали известны подробности ЧП в омском детдоме

СК: воспитанница омского детдома, избившая девочку, ранее была судима за кражу

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ОМСК, 23 окт - РИА Новости. Воспитанница детского дома Большеуковского района Омской области, которая избила свою сверстницу за опоздание и заставила ее мыть унитазы голыми руками, ранее уже имела проблемы с законом, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.
Ранее следственное управление завело дело о халатности после публикации в соцсетях видео с издевательствами над девочкой.
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В понедельник стали известны подробности инцидента в доме детства Большеуковского района Омской области, когда староста дает пощечины опоздавшей с прогулки сверстнице, после чего заставляет ее голыми руками мыть туалеты.
"Следует отметить, что ранее эта девочка уже имела проблемы с законом за совершение правонарушений", - пояснили в пресс-службе СУСК.
Как уточнили источники РИА Новости в силовых структурах, у девушки была условная судимость за кражу, а ранее она стреляла из пневматического пистолета в воспитанников детдома, в том числе и в пострадавшую девочку.
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Министр образования Омской области Иван Кротт в своем Telegram-канале рассказал, что девушка и раньше вела себя агрессивно. "Исполняющая обязанности директора Большеуковского дома детства отмечает, что девочка, имеющая условную судимость, она же главная зачинщица, при поступлении в дом детства вела себя агрессивно по отношению к другим детям, однако сейчас ситуация изменилась, и девочка поддается воспитанию. В последнее время в доме детства работали над восстановлением ее мамы в родительских правах", — написал он.
По информации пресс-службы СУСК, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Истязание". Сейчас в Большеуковском доме детства работают психологи. Вопрос находится под контролем областной прокуратуры и губернатора, который поручил проверить все детдома Омской области.
 
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