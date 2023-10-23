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На Урале вынесли приговор мужчинам, напавшим на девушку из-за цвета волос - РИА Новости, 23.10.2023
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17:37 23.10.2023 (обновлено: 18:40 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/prigovor-1904749128.html
На Урале вынесли приговор мужчинам, напавшим на девушку из-за цвета волос
На Урале вынесли приговор мужчинам, напавшим на девушку из-за цвета волос - РИА Новости, 23.10.2023
На Урале вынесли приговор мужчинам, напавшим на девушку из-за цвета волос
В Каменске-Уральском суд вынес приговор двум мужчинам, бросившим девушку в фонтан из-за цвета волос, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T17:37
2023-10-23T18:40
происшествия
каменск-уральский
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт — РИА Новости. В Каменске-Уральском суд вынес приговор двум мужчинам, бросившим девушку в фонтан из-за цвета волос, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области в Telegram-канале."Красногорский районный суд Каменска-Уральского назначил виновному 1991 года рождения наказание в виде трех лет лишения свободы, виновному 1993 года рождения — в виде трех лет двух месяцев лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима", — говорится в заявлении.Инцидент произошел в начале августа возле фонтана "Слоненок" у дома на улице Строителей. Как рассказала пострадавшая, к ней подошли два незнакомца. Один из них отвел ее к фонтану и окунул голову в воду, "лишив возможности дышать". Второй угрожал девушке, а после бросил ей в лицо пакет с мукой весом килограмм и ударил по голове. Сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались два местных жителя, у обоих есть судимости за имущественные преступления, истязание и наркотики. Мужчины признали вину, а свои действия объяснили алкогольным опьянением и тем, что им не понравился цвет волос девушки. Было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством и хулиганстве с применением насилия.
https://ria.ru/20231023/sud-1904610278.html
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каменск-уральский
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Ольга Фомченкова
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происшествия, каменск-уральский, свердловская область
Происшествия, Каменск-Уральский, Свердловская область
На Урале вынесли приговор мужчинам, напавшим на девушку из-за цвета волос

На Урале суд вынес приговор двум мужчинам, напавшим на девушку из-за цвета волос

© Фото : прокуратура Свердловской областиОбвиняемые в нападении на девушку из-за цвета волос в суде Каменска-Уральского
Обвиняемые в нападении на девушку из-за цвета волос в суде Каменска-Уральского - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : прокуратура Свердловской области
Обвиняемые в нападении на девушку из-за цвета волос в суде Каменска-Уральского
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт — РИА Новости. В Каменске-Уральском суд вынес приговор двум мужчинам, бросившим девушку в фонтан из-за цвета волос, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области в Telegram-канале.
"Красногорский районный суд Каменска-Уральского назначил виновному 1991 года рождения наказание в виде трех лет лишения свободы, виновному 1993 года рождения — в виде трех лет двух месяцев лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима", — говорится в заявлении.
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Инцидент произошел в начале августа возле фонтана "Слоненок" у дома на улице Строителей. Как рассказала пострадавшая, к ней подошли два незнакомца. Один из них отвел ее к фонтану и окунул голову в воду, "лишив возможности дышать". Второй угрожал девушке, а после бросил ей в лицо пакет с мукой весом килограмм и ударил по голове.
Сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались два местных жителя, у обоих есть судимости за имущественные преступления, истязание и наркотики. Мужчины признали вину, а свои действия объяснили алкогольным опьянением и тем, что им не понравился цвет волос девушки.
Было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством и хулиганстве с применением насилия.
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