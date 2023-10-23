https://ria.ru/20231023/prigovor-1904749128.html

На Урале вынесли приговор мужчинам, напавшим на девушку из-за цвета волос

На Урале вынесли приговор мужчинам, напавшим на девушку из-за цвета волос - РИА Новости, 23.10.2023

На Урале вынесли приговор мужчинам, напавшим на девушку из-за цвета волос

В Каменске-Уральском суд вынес приговор двум мужчинам, бросившим девушку в фонтан из-за цвета волос, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области в... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T17:37

2023-10-23T17:37

2023-10-23T18:40

происшествия

каменск-уральский

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт — РИА Новости. В Каменске-Уральском суд вынес приговор двум мужчинам, бросившим девушку в фонтан из-за цвета волос, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области в Telegram-канале."Красногорский районный суд Каменска-Уральского назначил виновному 1991 года рождения наказание в виде трех лет лишения свободы, виновному 1993 года рождения — в виде трех лет двух месяцев лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима", — говорится в заявлении.Инцидент произошел в начале августа возле фонтана "Слоненок" у дома на улице Строителей. Как рассказала пострадавшая, к ней подошли два незнакомца. Один из них отвел ее к фонтану и окунул голову в воду, "лишив возможности дышать". Второй угрожал девушке, а после бросил ей в лицо пакет с мукой весом килограмм и ударил по голове. Сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались два местных жителя, у обоих есть судимости за имущественные преступления, истязание и наркотики. Мужчины признали вину, а свои действия объяснили алкогольным опьянением и тем, что им не понравился цвет волос девушки. Было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством и хулиганстве с применением насилия.

https://ria.ru/20231023/sud-1904610278.html

https://ria.ru/20230711/napadenie-1883421952.html

каменск-уральский

свердловская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, каменск-уральский, свердловская область