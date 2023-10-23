https://ria.ru/20231023/priem-1904741752.html
Калужский губернатор провел прием граждан по личным вопросам
Калужский губернатор провел прием граждан по личным вопросам - РИА Новости, 23.10.2023
Калужский губернатор провел прием граждан по личным вопросам
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в региональной приемной президента РФ провел прием жителей, которые обратились к нему с просьбами оказать... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T17:04
2023-10-23T17:04
2023-10-23T17:04
калужская область
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калужская область
ульяновский район
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владислав шапша
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КАЛУГА, 23 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в региональной приемной президента РФ провел прием жителей, которые обратились к нему с просьбами оказать содействие в решении социально-значимых вопросов, сообщает областное правительство. По данным областного правительства, жители села Дудоровский Ульяновского района обратились к Владиславу Шапше с просьбой оказать содействие в капитальном ремонте местного Дома культуры. Здание клуба 1980 года постройки было приспособлено из помещения магазина райпотребкооперации. Капремонта здесь не было с начала эксплуатации. Как рассказал глава администрации района Александр Анисимов, ДК очень популярен у местных жителей. В клубе работают различные кружки, проводятся многочисленные тематические мероприятия, встречи пенсионеров. Пожилые люди одними из первых включились в поддержку бойцов СВО. В здании клуба они плетут для них маскировочные сети, делают блиндажные свечи. По словам Анисимова, зданию нужна реконструкция. Министр культуры области Павел Суслов по поручению губернатора пояснил, что капремонт Дудоровского ДК включен в общую от региона заявку в министерство культуры РФ. Капремонт с восстановлением всех элементов и систем здания будет проведён в 2024 году. При поддержке губернатора положительно решен вопрос о строительстве станции очистки воды в деревнях Желтыкино и Носыкино Дзержинского района. Соответствующее обращение администрация района уже направила в адрес госпредприятия "Калугаоблводоканал". "Губернатор рекомендовал руководству предприятия включить установку станции водоочистки в вышеуказанных деревнях в программу. В ближайшее время в региональном парламенте будет обсуждаться проект бюджета на 2024 год. Фракция "Единая Россия" выступила с инициативой увеличить сумму расходов на социальные проекты, в том числе на программу "Чистая вода", - говорится в сообщении. В завершение личного приёма обсуждалась проблема некачественного электроснабжения деревни Терентьево в Малоярославецком районе. Местные жители пожаловались губернатору на перебои в подаче электричества и скачки напряжения. И.о. заместителя генерального директора – директор филиала "Калугаэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Алексей Лебедев сообщил, что в 2023 году сетевая организация проводила работы по замене изоляторов и перетяжке провода. В целях повышения надёжности электроснабжения филиалом в Терентьево запланировано строительство трансформаторной подстанции. "Очень важно, чтобы люди, которые являются вашими абонентами, чувствовали на себе внимание и, самое главное, качество предоставляемой услуги по электроснабжению. До 15 декабря все работы должны будут выполнены", - резюмировал Владислав Шапша. Все рассмотренные вопросы взяты губернатором под его личный контроль, подчеркивает областное правительство.
https://ria.ru/20231023/proekt-1904647740.html
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россия, калужская область, ульяновский район, алексей лебедев, владислав шапша, единая россия, мрск центра и приволжья
Калужская область, Россия, Калужская область, Ульяновский район, Алексей Лебедев, Владислав Шапша, Единая Россия, МРСК Центра и Приволжья
Калужский губернатор провел прием граждан по личным вопросам
Калужский губернатор провел прием граждан по личным вопросам
КАЛУГА, 23 окт – РИА Новости.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в региональной приемной президента РФ провел прием жителей, которые обратились к нему с просьбами оказать содействие в решении социально-значимых вопросов, сообщает областное правительство
.
По данным областного правительства, жители села Дудоровский Ульяновского района
обратились к Владиславу Шапше с просьбой оказать содействие в капитальном ремонте местного Дома культуры. Здание клуба 1980 года постройки было приспособлено из помещения магазина райпотребкооперации. Капремонта здесь не было с начала эксплуатации.
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Как рассказал глава администрации района Александр Анисимов, ДК очень популярен у местных жителей. В клубе работают различные кружки, проводятся многочисленные тематические мероприятия, встречи пенсионеров. Пожилые люди одними из первых включились в поддержку бойцов СВО. В здании клуба они плетут для них маскировочные сети, делают блиндажные свечи. По словам Анисимова, зданию нужна реконструкция.
Министр культуры области Павел Суслов по поручению губернатора пояснил, что капремонт Дудоровского ДК включен в общую от региона заявку в министерство культуры РФ. Капремонт с восстановлением всех элементов и систем здания будет проведён в 2024 году.
При поддержке губернатора положительно решен вопрос о строительстве станции очистки воды в деревнях Желтыкино и Носыкино Дзержинского района
. Соответствующее обращение администрация района уже направила в адрес госпредприятия "Калугаоблводоканал".
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"Губернатор рекомендовал руководству предприятия включить установку станции водоочистки в вышеуказанных деревнях в программу. В ближайшее время в региональном парламенте будет обсуждаться проект бюджета на 2024 год. Фракция "Единая Россия
" выступила с инициативой увеличить сумму расходов на социальные проекты, в том числе на программу "Чистая вода", - говорится в сообщении.
В завершение личного приёма обсуждалась проблема некачественного электроснабжения деревни Терентьево в Малоярославецком районе
. Местные жители пожаловались губернатору на перебои в подаче электричества и скачки напряжения. И.о. заместителя генерального директора – директор филиала "Калугаэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья
" Алексей Лебедев
сообщил, что в 2023 году сетевая организация проводила работы по замене изоляторов и перетяжке провода. В целях повышения надёжности электроснабжения филиалом в Терентьево запланировано строительство трансформаторной подстанции.
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"Очень важно, чтобы люди, которые являются вашими абонентами, чувствовали на себе внимание и, самое главное, качество предоставляемой услуги по электроснабжению. До 15 декабря все работы должны будут выполнены", - резюмировал Владислав Шапша.
Все рассмотренные вопросы взяты губернатором под его личный контроль, подчеркивает областное правительство.
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