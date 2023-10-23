https://ria.ru/20231023/pribaltika-1904745930.html

В ГД предложили запретить въезд в Россию машин с номерами стран Прибалтики

В ГД предложили запретить въезд в Россию машин с номерами стран Прибалтики - РИА Новости, 23.10.2023

В ГД предложили запретить въезд в Россию машин с номерами стран Прибалтики

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в ответ на возможное закрытие для РФ Балтийского моря предложил запретить въезд в Россию машин с номерами... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T17:22

2023-10-23T17:22

2023-10-23T17:22

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михаил шеремет

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в ответ на возможное закрытие для РФ Балтийского моря предложил запретить въезд в Россию машин с номерами прибалтийских стран - Латвии, Эстонии и Литвы. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в пятницу, 20 октября, заявил о том, что Балтийское море может быть закрыто для всех российских судов, если расследование выявит участие России в повреждении газопровода Balticconnector. "Страны Прибалтики своими комариными ультиматумами и угрозами переходят все мыслимые и немыслимые границы. Этих взорвавшихся провокаторов и отъявленных русофобов во власти надо проучить. Считаю, что нам стоит запретить въезд машин с номерами прибалтийских стран: Латвии, Эстонии и Литвы", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, сегодня страны Прибалтики, избрав антироссийский курс внешней политики, фактически рубят сук, на котором сидят, так как не осознают экономических проблем и последствий, которые могут из захлестнуть. В Кремле ранее категорически отвергли какую-либо причастность России к ЧП на Balticconnector. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что Россия не приемлет никаких угроз, от кого бы они не исходили, и предложил Латвии ответить на вопрос, закроют ли Балтику виновникам ЧП на "Северных потоках".

https://ria.ru/20230929/shtraf-1899541843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, михаил шеремет, политика, госдума рф, латвия, эстония, литва