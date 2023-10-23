В ГД предложили запретить въезд в Россию машин с номерами стран Прибалтики
Шеремет предложил запретить въезд в Россию машин с номерами стран Прибалтики
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в ответ на возможное закрытие для РФ Балтийского моря предложил запретить въезд в Россию машин с номерами прибалтийских стран - Латвии, Эстонии и Литвы.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в пятницу, 20 октября, заявил о том, что Балтийское море может быть закрыто для всех российских судов, если расследование выявит участие России в повреждении газопровода Balticconnector.
"Страны Прибалтики своими комариными ультиматумами и угрозами переходят все мыслимые и немыслимые границы. Этих взорвавшихся провокаторов и отъявленных русофобов во власти надо проучить. Считаю, что нам стоит запретить въезд машин с номерами прибалтийских стран: Латвии, Эстонии и Литвы", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, сегодня страны Прибалтики, избрав антироссийский курс внешней политики, фактически рубят сук, на котором сидят, так как не осознают экономических проблем и последствий, которые могут из захлестнуть.
В Кремле ранее категорически отвергли какую-либо причастность России к ЧП на Balticconnector. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что Россия не приемлет никаких угроз, от кого бы они не исходили, и предложил Латвии ответить на вопрос, закроют ли Балтику виновникам ЧП на "Северных потоках".