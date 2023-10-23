https://ria.ru/20231023/prazdnik-1904646176.html
Около 12 тысяч человек посетили уличный праздник в подмосковных парках
Около 12 тысяч человек посетили уличный праздник в подмосковных парках - РИА Новости, 23.10.2023
Около 12 тысяч человек посетили уличный праздник в подмосковных парках
Примерно 12 тысяч человек посетили праздник "Уличный, вкусный, искусный", который прошел в 70 парках культуры и отдыха Московской области, сообщает пресс-служба РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T13:25
2023-10-23T13:25
2023-10-23T13:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
праздник
ярмарки
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Примерно 12 тысяч человек посетили праздник "Уличный, вкусный, искусный", который прошел в 70 парках культуры и отдыха Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма по региону. Гости посетили выставочные пространства современного искусства и тематические локации "Своими руками", услышали выступления музыкантов. Побывали на лекциях про уличное искусство от известных представителей направления. Кроме того, в рамках празднования прошли арт-встречи у теплого камина, работали арт-пространства. Посетители приняли участие в создании арт-объектов и музыкальных конкурсах, увидели выступления артистов современного танца и клоунских оркестров, а также уличные спектакли. Еще гости праздника прошли отрытые мастер-классы и посетили ярмарки мастеров. Для детей была организована развлекательная программа, все желающие смогли сделать аквагрим.
https://ria.ru/20231020/nastavnichestvo-1904177688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), праздник, ярмарки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Праздник, ярмарки
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Примерно 12 тысяч человек посетили праздник "Уличный, вкусный, искусный", который прошел в 70 парках культуры и отдыха Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма по региону.
Гости посетили выставочные пространства современного искусства и тематические локации "Своими руками", услышали выступления музыкантов. Побывали на лекциях про уличное искусство от известных представителей направления.
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Кроме того, в рамках празднования прошли арт-встречи у теплого камина, работали арт-пространства. Посетители приняли участие в создании арт-объектов и музыкальных конкурсах, увидели выступления артистов современного танца и клоунских оркестров, а также уличные спектакли.
Еще гости праздника прошли отрытые мастер-классы и посетили ярмарки мастеров. Для детей
была организована развлекательная программа, все желающие смогли сделать аквагрим.