https://ria.ru/20231023/prazdnik-1904646176.html

Около 12 тысяч человек посетили уличный праздник в подмосковных парках

Около 12 тысяч человек посетили уличный праздник в подмосковных парках - РИА Новости, 23.10.2023

Около 12 тысяч человек посетили уличный праздник в подмосковных парках

Примерно 12 тысяч человек посетили праздник "Уличный, вкусный, искусный", который прошел в 70 парках культуры и отдыха Московской области, сообщает пресс-служба РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T13:25

2023-10-23T13:25

2023-10-23T13:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

праздник

ярмарки

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Примерно 12 тысяч человек посетили праздник "Уличный, вкусный, искусный", который прошел в 70 парках культуры и отдыха Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма по региону. Гости посетили выставочные пространства современного искусства и тематические локации "Своими руками", услышали выступления музыкантов. Побывали на лекциях про уличное искусство от известных представителей направления. Кроме того, в рамках празднования прошли арт-встречи у теплого камина, работали арт-пространства. Посетители приняли участие в создании арт-объектов и музыкальных конкурсах, увидели выступления артистов современного танца и клоунских оркестров, а также уличные спектакли. Еще гости праздника прошли отрытые мастер-классы и посетили ярмарки мастеров. Для детей была организована развлекательная программа, все желающие смогли сделать аквагрим.

https://ria.ru/20231020/nastavnichestvo-1904177688.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), праздник, ярмарки