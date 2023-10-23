https://ria.ru/20231023/povrezhdeniya-1904584200.html

В Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры

В Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 23.10.2023

В Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры

В Херсоне получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T08:18

2023-10-23T08:18

2023-10-23T09:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_672:668:3072:2018_1920x0_80_0_0_461c1d186301bcfa34ea8ef1af92eb97.jpg

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Херсоне получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин. По информации украинских СМИ, накануне вечером в городе прогремели взрывы. "Объект критической инфраструктуры, инженерное сооружение, а также территория транспортного предприятия и завод", — перечислил Прокудин попадания. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, с 08:48 в Херсоне объявлена воздушная тревога.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая город Херсон.

https://ria.ru/20231022/poteri-1904492448.html

https://ria.ru/20231023/povrezhdeniya-1904583060.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина