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В ДНР заявили о многотысячных потерях ВСУ за последние недели - РИА Новости, 23.10.2023
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07:14 23.10.2023 (обновлено: 08:44 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/poteri-1904581311.html
В ДНР заявили о многотысячных потерях ВСУ за последние недели
В ДНР заявили о многотысячных потерях ВСУ за последние недели - РИА Новости, 23.10.2023
В ДНР заявили о многотысячных потерях ВСУ за последние недели
Армия Украины за последние две-три недели понесла многотысячные потери, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T07:14
2023-10-23T08:44
в мире
украина
киев
россия
ян гагин
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Армия Украины за последние две-три недели понесла многотысячные потери, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.Ранее он сообщал агентству, что российские военные в последние несколько недель активно наступают по всей линии соприкосновения, особенно успешно — на Артемовском и Донецком направлениях."С момента начала активных действий с нашей стороны, вот уже в течение двух-трех недель, противник потерял достаточно большое количество личного состава - эта цифра измеряется тысячами. И если говорить о потере в технике, то (она) составляет уже сотни (единиц). Это достаточно много", — отметил Гагин. По его словам, запасы иностранного вооружения у Киева "начинают иссякать"."И без новой помощи Украина, конечно, не выстоит в любом случае. Мы это понимаем. И они это понимают, поэтому в Киеве снова беспокоятся, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы вернуть ласку хозяина в лице (президента США Джо) Байдена, в лице других глав государств НАТО, для того чтобы снова продолжать получать вооружение и деньги на войну", — отметил собеседник агентства.По информации Минобороны, за минувшие сутки Украина потеряла на Донецком направлении более 550 солдат, танк, две бронемашины, четыре автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б".
https://ria.ru/20231023/atakms-1904573687.html
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в мире, украина, киев, россия, ян гагин
В мире, Украина, Киев, Россия, Ян Гагин
В ДНР заявили о многотысячных потерях ВСУ за последние недели

Советник главы ДНР Гагин заявил о многотысячных потерях ВСУ за 2-3 недели

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Армия Украины за последние две-три недели понесла многотысячные потери, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
Ранее он сообщал агентству, что российские военные в последние несколько недель активно наступают по всей линии соприкосновения, особенно успешно — на Артемовском и Донецком направлениях.
«
"С момента начала активных действий с нашей стороны, вот уже в течение двух-трех недель, противник потерял достаточно большое количество личного состава - эта цифра измеряется тысячами. И если говорить о потере в технике, то (она) составляет уже сотни (единиц). Это достаточно много", — отметил Гагин.
По его словам, запасы иностранного вооружения у Киева "начинают иссякать".
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"И без новой помощи Украина, конечно, не выстоит в любом случае. Мы это понимаем. И они это понимают, поэтому в Киеве снова беспокоятся, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы вернуть ласку хозяина в лице (президента США Джо) Байдена, в лице других глав государств НАТО, для того чтобы снова продолжать получать вооружение и деньги на войну", — отметил собеседник агентства.
По информации Минобороны, за минувшие сутки Украина потеряла на Донецком направлении более 550 солдат, танк, две бронемашины, четыре автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б".
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