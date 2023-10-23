В ДНР заявили о многотысячных потерях ВСУ за последние недели
Советник главы ДНР Гагин заявил о многотысячных потерях ВСУ за 2-3 недели
© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Армия Украины за последние две-три недели понесла многотысячные потери, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
Ранее он сообщал агентству, что российские военные в последние несколько недель активно наступают по всей линии соприкосновения, особенно успешно — на Артемовском и Донецком направлениях.
«
"С момента начала активных действий с нашей стороны, вот уже в течение двух-трех недель, противник потерял достаточно большое количество личного состава - эта цифра измеряется тысячами. И если говорить о потере в технике, то (она) составляет уже сотни (единиц). Это достаточно много", — отметил Гагин.
По его словам, запасы иностранного вооружения у Киева "начинают иссякать".
"И без новой помощи Украина, конечно, не выстоит в любом случае. Мы это понимаем. И они это понимают, поэтому в Киеве снова беспокоятся, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы вернуть ласку хозяина в лице (президента США Джо) Байдена, в лице других глав государств НАТО, для того чтобы снова продолжать получать вооружение и деньги на войну", — отметил собеседник агентства.
По информации Минобороны, за минувшие сутки Украина потеряла на Донецком направлении более 550 солдат, танк, две бронемашины, четыре автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б".