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Киев потерял более 200 военнослужащих на Южнодонецком направлении
Киев потерял более 200 военнослужащих на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.10.2023
Киев потерял более 200 военнослужащих на Южнодонецком направлении
Российские войска поразили места скопления живой силы противника на Южнодонецком направлении, потери украинских войск составили более 200 военнослужащих,... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T05:04
2023-10-23T05:04
2023-10-23T05:41
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российские войска поразили места скопления живой силы противника на Южнодонецком направлении, потери украинских войск составили более 200 военнослужащих, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Потери противника составили свыше 200 боевиков, пункт управления беспилотной авиацией и один танк", — заявил начальник пресс-центра. Он уточнил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили позиции подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Золотая Нива, Угледар, Водяная и Старомайорская в ДНР. Также Чехов добавил, что на этом же направлении подразделения группировки войск "Восток" сорвали попытку ротации украинских подразделений в районе Новомайорского.Кроме того, ударный беспилотник уничтожил автомобиль с живой силой противника, а при контрбатарейной борьбе ВСУ потеряли реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и семь минометных расчетов, заключил собеседник агентства.
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киев, россия, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Константиновка, Вооруженные силы Украины
Киев потерял более 200 военнослужащих на Южнодонецком направлении
МО: Киев потерял на Южнодонецком направлении более 200 солдат