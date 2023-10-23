https://ria.ru/20231023/poteri-1904576257.html

Киев потерял более 200 военнослужащих на Южнодонецком направлении

Киев потерял более 200 военнослужащих на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.10.2023

Киев потерял более 200 военнослужащих на Южнодонецком направлении

Российские войска поразили места скопления живой силы противника на Южнодонецком направлении, потери украинских войск составили более 200 военнослужащих,... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T05:04

2023-10-23T05:04

2023-10-23T05:41

специальная военная операция на украине

киев

россия

константиновка

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898653888_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_52d0ef798c3ea546017a7d341382e922.jpg

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российские войска поразили места скопления живой силы противника на Южнодонецком направлении, потери украинских войск составили более 200 военнослужащих, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Потери противника составили свыше 200 боевиков, пункт управления беспилотной авиацией и один танк", — заявил начальник пресс-центра. Он уточнил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили позиции подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Золотая Нива, Угледар, Водяная и Старомайорская в ДНР. Также Чехов добавил, что на этом же направлении подразделения группировки войск "Восток" сорвали попытку ротации украинских подразделений в районе Новомайорского.Кроме того, ударный беспилотник уничтожил автомобиль с живой силой противника, а при контрбатарейной борьбе ВСУ потеряли реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и семь минометных расчетов, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231023/udar-1904575305.html

киев

россия

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, константиновка, вооруженные силы украины